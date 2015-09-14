Индексы Уолл-стрит выросли в пятницу

В пятницу американские фондовые индексы завершили сессию в мажоре, и по итогам недели тоже выросли. Главным событием недели станет заседание ФРС, и высокая волатильность на рынках, в том числе и фондовых, связана в основном с ожиданиями этого события.

В пятницу Dow Jones вырос на 0,63%, по итогам недели прибавил 2%. Лидером индекса стал McDonalds, акции которого выросли на 2,3%.

S&P 500 окреп на 0,45%; за неделю увеличился на 2,1%. Выросло большинство основных секторов во главе с высокотехнологичными и фармацевтическими компаниями. Падение нефти увело энергетический подындекс в минус.

Nasdaq в пятницу вырос на 0,54%; в течение недели — на 3%. На 1,3% вырос в пятницу интернет-гигант Alibaba Group Holdings. Сказалась на самочувствии высокотехнологичного индекса и ситуация с Apple: на торгах в пятницу компания прибавила 1,46%.