Фондовая Америка начала торги в плохом настроении

В понедельник после открытия торгов американские фондовые индексы падают. Участники рынка все еще находятся в ожидании заседания ФРС, постоянно пересматривая свои оценки по вероятным действиям регулятора — все гадают, поднимет регулятор ставки или нет на этой неделе. Заседание пройдет 16-17 сентября. К 17:06 мск индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 0,4%, Standard & Poor's 500 — на 0,37%, Nasdaq Composite — на 0,32%. "Главным фактором для американских фондовых рынков на текущей неделе станет заседание Федрезерва, - говорит фондовый менеджер Charles Schwab Corp. Калли Самра. - Дела в экономике идут неплохо - не блестяще, но рост есть. Думаю, пришло время повышать ставки".

Вероятность подъема ставки американским регулятором на предстоящем заседании оценивается в 30%, а шансы на рост ставки до конца текущего года - в 59%. Однако, аналитики из Goldman Sachs уверены, что ФРС оставит ставки на прежнем уровне, но даст понять, что "повышение ставок не за горами".

Плохо отреагировали инвесторы сегодня на слабые статданные из Китая: объем промпроизводства в стране вырос в августе на 6,1%, тогда как ждали подъем на 6,5%.

Акции Apple Inc. в начале торгов выросли на 2%, когда аналитики журнала Barron's предположили, что капитализация компании вырастет на 50% благодаря новой программе продаж смартфонов iPhone (покупатели смогут получать новую модель автоматически каждый год в обмен на ежемесячный платеж). Акции интернет-гиганта Alibaba упали на 2,2%, когда тот же журнал предсказал падение его капитализации в этом году.

Акции Solera Holdings подскочили на 9% на новости, что фонд Vista Equity Partners собрался приобрести разработчика ПО за $6,5 млрд.