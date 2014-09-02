Прогноз по золоту и серебру на 2 сентября

Стоимость драгоценных металлов почти не изменились на вчерашних торгах, продолжая консолидироваться вдоль уровней дневного разворота: 1287$ – по и 19,47$ по . В связи с отсутствием ведущих игроков из США и Канады и закрытыми американскими рынками в течение дня повсеместно наблюдалась пониженная торговая активность.



Кроме того, в преддверии заседаний 4 ведущих мировых ЦБ (РБА, Банк Англии, ЕЦБ, Банк Японии) игроки воздерживались от открытия новых позиций, предпочитая зафиксировать прибыль и закрыть ранее открытые сделки. На этом фоне золото и серебро стабилизировались в крайне узких ценовых диапазонах и завершили дневную торговлю практически на своих начальных уровнях: 1286,46$ по золоту (+ 0,38$) и 19,46$ по серебру (0 центов).

Вялая ценовая динамика на вчерашних торгах в крайне узком (4-долларовом) диапазоне практически не изменила позиции металла относительно его основных уровней поддержки и сопротивления. Ближайшее краткосрочное сопротивление для него находится сейчас на уровне дневного разворота 1287$. Пробой этого сопротивления при движении наверх возобновит подъём металла к следующим целям – 1292$, 1296$ и, возможно, к 1300$ за унцию. Ближайшая поддержка металла проходит по уровню недельного разворота 1286$. Если она будет пройдена, тогда станет возможным дальнейшее снижение золота к ценовым уровням 1283$, 1280$ и 1277$ за унцию.

В прогнозе на вторник предполагают снижение котировок золота в район ценовых уровней 1280$ и 1277$ за унцию. Далее - возобновление роста стоимости металла к вышеназванным целевым уровням сопротивлений.

Серебро на торгах в понедельник дублировало ценовую динамику золота, сохранив при этом предыдущие позиции металла. Ближайшее сопротивление для него проходит сейчас по ценовому уровню 19,50$. Если возобновится движение наверх, и это сопротивление будет пробито, металл сможет подняться выше к целевым уровням 19,55$, 19,60$ и 19,90$ за унцию. Ближайшая поддержка серебра расположилась на ценовом уровне 19,40$. Если котировки преодолеют её, снижение продолжится далее к целевым уровням 19,30$ и 19,20$ за унцию.

В прогнозе на сегодня ждем снижение серебра в район ценовых уровней 19,40$ и 19,30$ за унцию. Далее ожидаем возобновления подъёма металла к вышеназванным целевым уровням сопротивлений.