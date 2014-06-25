Adidas устанавливает рекорды на чемпионате мира по футболу

Чемпионат мира по футболу, который проходит в эти дни в Бразилии, не ограничивается спортивными достижениями: он влияет и на мировую экономику. Так, компания Adidas уже может похвастаться двумя рекордами: по продаже футбольной формы и официальных мячей чемпионата.

Так, уже продано более 8 миллионов комплектов футбольной одежды. В их числе не только немецкая, но и российская, и испанская, и аргентинская форма, а всего в одежде от Adidas на этом Мундиале щеголяют 9 сборных. Официальный мяч ЧМ — Brazuka — тоже приносит компании немалые прибыли: уже распродано 14 миллионов мячей, а чемпионат еще не вышел даже на стадию плей-офф.

Чемпионат мира по футболу, который проходит в эти дни в Бразилии, не ограничивается спортивными достижениями: он влияет и на мировую экономику. Так, компания Adidas уже может похвастаться двумя рекордами: по продаже футбольной формы и официальных мячей чемпионата.

Так, уже продано более 8 миллионов комплектов футбольной одежды. В их числе не только немецкая, но и российская, и испанская, и аргентинская форма, а всего в одежде от Adidas на этом Мундиале щеголяют 9 сборных. Официальный мяч ЧМ — Brazuka — тоже приносит компании немалые прибыли: уже распродано 14 миллионов мячей, а чемпионат еще не вышел даже на стадию плей-офф.

Генеральный директор компании, Херберт Хайнер, выражает уверенность в том, что в 2014 году Adidas заработает 2 млрд евро только на продаже футбольной продукции.