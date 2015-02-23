Америка предупреждает: впереди нас ждет сильная турбулентность

После лавины отличных результатов, которые показывали американские компании в последние недели, ясно одно: корпоративная Америка беспокоится о своем будущем в 2015 году. Рынок показывает компаниям "красный флаг" - и многие компании уже предупредили, что цены на нефть и сильный доллар США в этом году могут навредить продажам.

Транснациональные корпорации, начиная от Caterpillar и Microsoft до Макдональдс и Procter & Gamble обеспокоены тем, что сильный доллар будет давить на их зарубежные доходы в ближайшие месяцы. Энергетические гиганты - Exxon и Chevron — тоже обеспокоены воздействием, которое прыгающие цены на нефть будут оказывать на спрос и экономику в целом.

Предупреждения появились в то время, когда некоторые компании сообщали о своих «звездных» результатах. Apple, например, сообщает о лучшей квартальной выручке за свою корпоративную историю (на последней сессии акции компании выросли до рекордной отметки $129,50 за акцию). Другие технические и интернет-компании, такие как Netflix и Amazon также говорили о своих рекордах.

Эти факторы скажут большое слово, когда ФРС решит повысить процентные ставки. Председатель Федеральной резервной системы Джанет Йеллен вновь будет в центре внимания рынка — во вторник и в среду она будет выступать перед Конгрессом. Кстати, завтра также ожидаем выступление президента ЕЦБ Марио Драги.

Повышение ставок может встряхнуть рынки, но это будет означать, что ФРС уже точно уверена в абсолютном «здоровье» экономики США.

Подходя к важной неделе Йеллен в Capitol Hill, можно выделить три факта из корпоративной отчетности Америки.

1. Нефтяное влияние? Пожалуй, нынешние колебания котировок на нефть — реальная жеребьевка. Многие экономисты говорят, что это хорошо, потому что потребителям в конечном итоге придется тратить больше денег. Но в то же время сейчас многие энергетические компании увольняют работников, сокращая производство и ждут снижение дохода. Chevron планирует потратить на 13% меньше в этом году на добычу сырья, Halliburton увольняет 6400 сотрудников. А потребители пока не торопятся тратить деньги, они, наоборот, экономят на дешевом газе. Может пройти еще от шести до девяти месяцев, прежде чем произойдет реальный положительный эффект от колебания цен, сказал Тим Андерсон, управляющий директор MND Partners.

2. Сильный доллар может навредить больше. Стоимость доллара США по отношению к основным валютам выросла более, чем на 15% в прошлом году. Хотя если переводить деньги в другую валюту для американцев, выезжающих за рубеж, сильно снижается ценность их заработка. Около 20% компаний из списка S&P 500 отметили, что доллар влияет на их продажи за пределами США, говорит Кристин Шорт, старший вице-президент Estimize, который оценивает доход некоторых компаний. Гендиректор Coca-Cola Мухтар Кент называет 2015 год "неопределенным и с нестабильной макроэкономической средой" отчасти потому, что доллар набирает силу.

3. Продажи должны быть лучше: прибыль растет у многих компаний, но это не всегда означает, что бизнес процветает. Прибыль выросла на 4% у компаний из индекса S&P 500 в четвертом квартале, но продажи выросли только на 1% по сравнению с прошлым годом, по данным BTIG Research. Продажи - лучший показатель производительности. Часто компании могут сократить расходы в различных сферах, чтобы показать более «радужную» прибыль. DuPont, например, сокращает бонусы сотрудников и замораживает зарплаты. Компания сообщила о хорошем росте прибыли, но продажи снизились по сравнению с прошлым годом. Cisco тоже выкупила акции у своих акционеров, и это помогло компании сказать об улучшении прибыли на акцию по сравнению с ростом продаж. Цена акций после такой «урезки» и выкупа своих же акций дает возможность фактически увеличить прибыль, даже если продажи очень плохие. Но трудно подделать цифры продаж, говорит Шорт.