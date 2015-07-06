Скоро начнется сезон отчетности крупных компаний: чего ждать инвесторам?

Американские и иностранные инвесторы сейчас в ожидании начала сезона корпоративных отчетностей за II квартал, однако испортить их настроение может политическая нестабильность в Европе, в частности из-за непонятного будущего греческой долговой проблемы. По мнению аналитиков Уолл-стрит, во втором квартале был умеренный рост прибыли у американских компаний, кроме, конечно, нефтяного сектора, который пострадал из-за низких цен на топливо. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Первыми «отчетный» сезон начнут алюминиевый гигант Alcoa Inc. (свои итоги он подведет после торговой сессии 8 июля), PepsiCo Inc. (отчет выйдет 9 июля), а вот крупные банки страны начнут публиковать свои отчеты на следующей неделе.

По прогнозу аналитиков, прибыли компаний (кроме представителей сферы энергетики) списка Standard & Poor's 500 во втором квартале (апрель-июнь) выросли на 2,2% по сравнению с тем же периодом 2014 года. С учетом энергосектора показатель упал на 4,5%, и это будет первым снижением с 2012 года.

Но эксперты WSJ отмечают, что по сравнению с первым кварталом этого года экономисты тоже давали очень осторожные прогнозы. Так, по их мнению, прибыль в среднем должна была упасть на 4,9% с учетом энергетики, однако в итоге индикатор в январе-марте показал рост на 0,8%, а без учета энергосектора — вообще взлетел на 8,6%.

"Несомненно, в первом квартале аналитики были слишком пессимистичными, - говорит главный инвестиционный директор Bessemer Trust Ребекка Паттерсон. - Второй квартал пока дает смешанные сигналы, но в целом ситуация становится лучше".

В эту среду ФРС опубликует протокол своего последнего заседания, которое было 28-29 апреля. В этот же день состоится конференция в Лос-Анджелесе, в которой примет участие президент ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс — он входит в число голосующих членов Федрезерва в 2015 году, а это значит, что скоро начнутся многочисленные прогнозы и высказывания аналитиков и политиков. Выступление Уильямса будет первым от представителей Федрезерва после обнародованных на прошлой неделе данных о состоянии американского рынка труда в июне. Как обычно, речь ведущих экономистов может дать новые намеки на то, как ФРС отреагировала на июньские отчеты.

И, наконец, самым важным выступлением этой недели будет обсуждение экономического прогноза главой ФРС Джанет Йеллен на мероприятии в Кливленде в пятницу.

Из статданных на этой неделе ждем индекс деловой активности в секторе услуг США, данные о состоянии внешнеторгового баланса страны в мае, новости с рынка труда.