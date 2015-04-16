Moody's: сделка между Nokia и Alcatel полна рисков

На днях появилась сенсационная новость об очередной громкой сделке слияния в большом бизнесе: Nokia Oyi выкупает своего французского конкурента Alkatel-Lucent SA. На первый взгляд, всё в порядке. Но если взглянуть на всё глазами кредитного аналитика — картина далека от радужной. Согласно плану Nokia, покупка Alcatel приведет к образованию крупнейшего в мире производителя оборудования для мобильных сетей. Попутно — это крупнейшее слияние в истории финского бизнеса. Гигантская задача по объединению двух компаний кажется некоторым аналитикам несколько некомфортной в осуществлении.



Подъем Alcatel, которая с момента слияния с Lucent Technologies в 2006 году старается стать процветающей компанией, может занять гораздо больше времени, чем ожидает Nokia. Об этом говорит Маттиас Хеллстерн, управляющий директор Moody's Investors Service во Франкфурте.

«Я кредитный аналитик, так что я ищу в сделке потенциальный риск, а не потенциальные выгоды», — прокомментировал он ситуацию агентству Bloomberg. — «Мы последние пять — шесть лет ждали, когда же Alcatel выполнит свои амбициозные планы, так что теперь мы занимаем очень осторожную позицию и сомневаемся, сработает ли план Nokia. И в самом деле, почему если столько лет нельзя было построить бизнес Alcatel, то почему это должно произойти сейчас? К тому же это очень сложная интеграция — финско-немецкую компанию нужно склеить с франко-американской. Давайте будем честными: проблемы будут обязательно”.

Раджив Сури, который станет главным исполнительным директором объединенной группы Nokia, говорит, что две компании имеют «дополняющие друг друга технологии» и подчеркнул «сильное присутствие в каждой части света» объединенной группы.

Рейтинговые агентства находятся в сомнениях, удастся ли реанимировать Alcatel-Lucent. Созданная в результате слияния Alcatel c американским ветераном телекоммуникационной отрасли, Lucent, основанной еще в XIX веке, компания накопила убытков на миллиарды евро. Она сильно ослаблена азиатскими конкурентами и низкими расходами на оборудование для мобильных сетей в момент финансовых кризисов.

Прогноз Moody's по Nokia на даннный момент – Ba2 c положительным прогнозом. Это всего в двух уровнях до негативной территории. Другое рейтинговое агентство, S&P 500, присвоило Nokia эквивалентный уровень BB. Аналитики предполагают, что решение Nokia попытаться вытащить из пропасти Alcatel замедлит рост ее инвестиционного рейтинга. «Если они смогут успешно все проделать — это будет сильнейшая компания, телекоммуникационный гигант. Но если им что-то не удастся — это очень болезненно ударит по кредитоспособности Nokia”, говорит Хеллстерн.