Apple тайно разрабатывает электромобиль

Буквально двумя днями ранее в одной из статей на mql5.com пользователи задавались вопросом о том, что ждет Apple и сможет ли корпорация представить миру нового флагмана, продукт уровня iPhone, который совершит революцию на рынке. На днях The Wall Street Journal опубликовала материал, согласно которому в Apple идет секретная работа по разработке модели электромобиля. Вполне возможно, что именно этот проект и станет будущим корпорации.

Деталей известно немного: проект называется Titan, машина будет напоминать с виду минивэн и ходят слухи, что Apple может закрыть проект, оставив эту идею. Однако технологии, используемые в нем, перейдут в другие проекты компании (батареи, электроника, материалы). Впрочем, в проект вовлечены несколько сотен людей и руководители высокого уровня, поэтому есть все основания полагать, что планы у Apple серьезные.