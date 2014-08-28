Как низко готовы упасть цены? Трейдеры следят за ними

Биржевые трейдеры будут следить за небольшим шквалом экономических отчетов в четверг, но в центре внимания остается рынок облигаций.

Сказать «скучные» об облигациях на этой неделе нельзя. Оказавшись между встречными методами политики ФРС США и Европейского центрального банка, доходность облигаций принимала самые драматические повороты, так как инвесторы стали пересматривать портфели в конце месяца. Предлагаю адаптированный перевод статьи с портала CNBC.

В то время как S&P 500 впервые перешагнул за точку 2000, торговцы долговыми облигациями на этой неделе смотрели, как их доходность ползет вниз, особенно потеряли ценные бумаги из Германии и Бельгии, Нидерландов и Финляндии — поворот оказался отрицательным. Так, немецкий 10-летние облигации упали на 0,90% впервые со среды, в то время как итальянские и испанские 10-летние облигации торгуются на уровне 10-летней доходности. Это было не так давно, потому эти периферийные ценные бумаги еврозоны замечены как рискованные.

Экономические отчеты сообщат в четверг об уровне безработицы, а также о ВВП за второй квартал. Информация о незаконченных продажах появится позже. Между тем, доходность по меньшим по продолжительности казначейским облигациям получили небольшой толчок вверх на ожиданиях, что ФРС будет в конечном счете повышать ставки в следующем году. Последние новости из Европы в среду, в том числе от министра финансов Германии Вольфганга Шойбле, попытался раздавить слухи, что ЕЦБ будет принимать дополнительные меры по смягчению политики, и тогда доходность облигаций стала еще ниже. По словам трейдеров, опасения по поводу Украины и сообщения, что Россия отправила войска в эту страну, также немного повлияли на движение на рынке.

Экономика Европы будет в центре внимания снова в четверг, когда Германия сообщит данные по инфляции. Ставки на то, что экономика Европы слабеет и есть риск дефляции, скорее всего, даст отрицательное настроение отчетов.

Доходность 30-летних облигаций снизилась до 3,10, касаясь самого низкого уровня с мая 2013 года. Долгосрочные облигации сейчас непривлекательны.

В то время как на рынке свирепствуют спекуляции, что ЕЦБ может выстроить новую программу кредитования для банков на следующей неделе, есть некоторые сведения, что он мог бы предложить QE или количественное смягчение в конце года или в следующем году. А многие инвесторы верят, что для ЕЦБ будет сложно запустить программу на покупку гособлигаций, похожих на QE в США.

"Тенденция сейчас на снижение инфляции, что означает потенциал для снижения доходности облигаций. То, что это недооцененные бумаги и есть настоящий дисбаланс спроса и предложения. Они в дефиците", - сказал главный инвестиционный стратег Northern Trust Джим Макдональд. Он отметил, что Банк Японии покупает правительственные облигации в то время, когда ФРС покупает казначейские облигации под QE.

Макдональд заявил, что рост фондового рынка и рост цен на облигации могут сосуществовать, и низкие доходности облигаций не являются предупреждением. "Мы смиримся, что рынок облигаций в настоящее время подвержен большой ликвидности, поэтому это действительно другая история с процентными ставками".

Есть признаки, что ФРС начнет двигать цены выше во второй половине следующего года, но это не значит, что для запасов это окажется болезненно, пока экономика улучшается.

Трейдеры также будут наблюдать за развитием ситуации вокруг Украины в четверг. И хотя Макдональд заявил, что не видит большого влияния на рынок новостей из Украины в настоящее время, но акции все еще не будут на рекордно высоком уровне, когда рынки очень беспокойные.