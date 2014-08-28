Сбербанк снизил чистую прибыль по МСФО за полугодие на 2,3%

Чистая прибыль Сбербанка по МСФО за первое полугодие 2014 года сократилась на 2,3% и составила 170,4 млрд руб. (7,79 руб. на обыкновенную акцию). В первом полугодии 2013 года прибыль составляла 174,5 млрд руб. (7,95 руб. на акцию). Основной причиной снижения чистой прибыли является создание резервов под обесценение кредитного портфеля, говорится в сообщении банка.

Чистые процентные доходы за полугодие выросли на 20,7% - до 489,9 млрд руб. Данное увеличение обусловлено ростом активов, приносящих процентные доходы, прежде всего кредитов.

Чистые комиссионные доходы увеличились на 25,8%, составив 122,7 млрд. руб. Комиссионные доходы от операций с банковскими картами стали ключевым источником роста, продемонстрировав увеличение по сравнению с первым полугодием 2013 года на 35,9%. Доходы от обслуживания расчетных операций клиентов также остаются важнейшим компонентом комиссионного дохода, составляя 44,3% общих комиссионных доходов за первое полугодие 2014 года.

Прочие операционные доходы, которые включают чистый финансовый результат от операций с ценными бумагами, иностранной валютой, производными финансовыми инструментами, драгоценными металлами и другие статьи, за первое полугодие 2014 года составили 15,2 млрд. руб. (по сравнению с 17,5 млрд. руб. за аналогичный период 2013 года) и составили 2,4% операционных доходов Группы до резервов под обесценение кредитного портфеля. Основными компонентами прочих операционных доходов стали доходы от операций с иностранной валютой и производными финансовыми инструментами.



