Еще 10000 ведер и золотой ключик у нас в кармане!

Каждый из трейдеров наиболее часто пользуется каким-то своим любимым торговым сигналом для входа в позицию. Кто-то любит «разворотники», кому-то нравятся фракталы и «Специальный голубой свет» по "2-му мудрецу" или переходу АО через линию нуля.

В предыдущей версии Trading Chaos Expert v.5.92 я добился определения наиболее перспективных точек входа в рынок путем изменения алгоритма режима «Автоактивации». Определения первых фракталов на вход в рынок после изменения тренда. С помощью наработок Ларри Вильямса формализовал момент образования ценового толчка в сторону нового тренда. Теперь этот сигнал под названием Push signal является моим любимым и самым прибыльным. Он позволил мне осуществлять прибыльные торги на коротких и на ультра-коротких тайм фреймах без особого напряжения для своей нервной системы. Вплоть до минуток. В отдельные дни прирост баланса на последней 5.100 версии, которой еще нет на Маркете, составляет 10 % в течение торговой сессии. Все это еще больше простимулировало работу моего «серового вещества» и желания добиться нужного результата. Что если сделать таким образом, чтобы нужный мне сигнал автоматически был найден и выдан на экран в таблицу по множеству ТФ одновременно, а не конкретно по заданному в настройках тайм фрейму? С тем, чтобы поставив панель в режим «Автоактивации» или даже конкретно в режим Push Signals, панель сама нашла все сигналы по заданным мной периодам. Вроде получается. Программер не отказался попробовать осуществить задуманное в обновленном коде панели. Работаем дальше…..