EUR/USD торгуется у двухлетних минимумов

Евро/доллар снова стремится к 26-месячным минимумам недавних дней (напомню, в прошлую пятницу был отмечен минимум августа 2012 года, 1,2356). Сейчас, на 14.03 мск эта пара торгуется на уровне 1,2410, потеряв 0,5% по сравнению со вчерашним днем.

Доллар восстановил свое преимущество, потому что слабые пятничные статистические данные заставили инвесторов зафиксировать прибыль: соответственно, спрос на американскую валюту вырос.



ЕЦБ в конце прошлой недели опять подтвердил, что готов принимать даже самые дерзкие меры, чтобы стимулировать экономику еврозоны, однако с тех пор опять ничего не произошло. Перспективы ЕС омрачились вчера, после крайне слабой итальянской статистики: похоже, что Италия неумолимо скатывается в рецессию. Инфляция в регионе не показывает вообще никаких признаков того, что она намеревается приблизиться к целевому уровню в 2%, и колеблется на уровне 0,2 — 0,3%. Словом, евро сейчас приходится несладко.