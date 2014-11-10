Wall Street Journal опросил экспертов: достиг ли рубль дна?

У российской валюты явно выдался не самый удачный год. Падение на целых 8% против доллара США на прошлой неделе довело общее годовое снижение рубля до 30%. Основных причин — две: воздействие санкций и падение цены на нефть, которые в совокупности и висят «мертвым грузом» на курсе рубля и тянут его и дальше на дно.

Однако это «свободное падение» в один прекрасный момент остановилось: сегодня рубль подпрыгнул на 2,48% сразу после того, как Центробанк России подтвердил, что готов вмешаться в ситуацию в любой момент, несмотря на то, что с сегодняшнего дня валютный коридор отменен.По заявлению представителей российского регулятора, угроза финансовой стабильности не будет допущена, а поддержка валюты будет осуществляться при необходимости и в дальнейшем. К примеру, будет ограничено предоставление рублей коммерческим банкам, чтобы они не использовались для махинаций и договорной игры на валютном рынке.

Худшее позади? Вот что говорят европейские и российские аналитики.



Петер Матис, специалист по развивающимся рынкам Rabobank: “В ближайшей перспективе мы, конечно же, видим определенное облегчение: валюту не назвать деревянной. Из того, что мы видели — много публичного вмешательства в танец пары USD/RUB, но нам кажется, что Центробанк неизбежно должен будет проводить дальнейшие интервенции. Это — работа по стабилизации валюты, работа первостепенной важности. Однако только интервенций недостаточно, и скорее всего, мы увидим, что процентная ставка ЦБ РФ вырастет, причем очень сильно.»

Олег Кузмин, стратег в «Ренессанс Капитал»: «Рубль чувствует себя лучше, поддержку ему оказывают комментарии Путина. А еще национальная валюта приспосабливается к измененным свободным условиям «для плавания». Мы надеемся, что рубль стабилизируется на курсе 41 — 42 за доллар в 2015 году, даже если нефть будет держаться на $90 – 80 за баррель. Однако если мы неправы, и ситуация не контролируется вообще, тогда мы вообще не советуем вводить в игру какие-либо средства управления капиталом».

Финикс Кейлен, стратег Societe General: “Ограничения ЦБ РФ на ликвидность могут помочь стабилизировать валюту, причем очень быстро. Однако высокая волатильность и слабость рубля могут сохраняться до тех пор, пока остается неясным, на какие внезапные контролируемые интервенции способен ЦБ. При этом долгосрочное обесценивание рубля могут ухудшить фундаментальные позиции российской валюты».

Отдел стратегической аналитики в BNP Paribas: “То, что ЦБ РФ отпустил наконец рубль — конечно, шаг в правильном направлении. Важно еще и то, что президент Путин начал высказываться о ситуации — впервые за многое время. Это показывает, что обесценивание валюты стало проблемой национальной безопасности, поэтому регулятор действительно готов сделать намного больше того, что уже сделал — при необходимости. Ситуация в России и Украине все еще очень нестабильна, и ситуация все еще далека от идеальной, но худшее, кажется, позади.»