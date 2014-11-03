Видеоуроки: Макс Кайзер. О ценностях современного мира, политике и финансах

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Завершается выходной-рабочий день и самое время поучиться, на этот раз в видеоуроке снова Макс Кайзер. В этом выпуске программы «Обзор Макса Кайзера» британский
комедийный актёр Рассел Брэнд и звезда Голливуда Алек Болдуин
рассуждают о месте обычного человека в системе ценностей современного
общества.
Политические и финансовые структуры работают исключительно на благо состоятельных людей, делая мегаполисы – Лондон или Нью-Йорк – раем для богачей. По мнению Болдуина, правительство США уже не способно повлиять на ситуацию, а Брэнд уверен, что западному миру просто показывают грандиозный политический фокус.
Видео: