Гениальные идеи Госдумы: российский вариант QE увеличит зарплаты на 50%

По замыслу авторов проекта, он должен дать рост экономики на 20%, зарплат — на 50%, а инфляция будет на уровне 0%.

В госдуме рассматривают антикризисный проект, согласно которому центробанк выдаст в 2015 году российским банкам беспроцентные кредиты на 25 трлн рублей, в 2016 году — на 30–35 трлн. А деньги попросту напечатают — депутаты предлагают провести эмиссию национальной валюты. Именно такие изменения предлагаются в законопроекте, который внесет изменения в закон «О Центральном банке», его разработал член партии «Единая Россия», член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров. Уже на следующей неделе законопроект отправят на рассмотрение в правительство.

Судя по всему, Федоров, взяв за основу опыт ФРС США, предлагает свой, российский вариант «программы количественного смягчения». Действительно, почему бы не пойти по чужим стопам — ведь за шесть лет Федрезерв влил в экономику страны около 4 трлн долларов, покупая ценные бумаги у банков; похожая программа идет с 2010 года в Японии. Вводить «порции» своей валюты Федоров предлагает в виде беспроцентных рублевых кредитов: банки получают от ЦБ средства под 0% и инвестируют их в промышленность. Казалось бы, куда проще и гениальнее? Понятно, что там будет определенный срок, например, деньги дадут на три года, а погашать эти кредиты центробанку будут, получив свою выгоду с инвестиций в 3–4%.

Если эта схема будет реализована, то по прогнозам автора проекта, уже в 2015 году экономический рост в стране составит 20%, а зарплаты россиян вырастут на 50%. По всем канонам ожидаемая в таком случае инфляция, по прогнозам Федорова, будет в районе 0%. Депутат поясняет: такой показатель можно достичь за счет переориентации России на внутренние инвестиции. Еще один фактор, который сыграет в пользу проекта — депутат считает, что денежная масса в России недостаточна для роста ВВП (составляет только половину от валового экономического показателя), а в Китае, например, денежная масса равна примерно 150% ВВП, потому он и растет так бурно, - считает Федоров. «А у нас денег ровно на половину произведенных товаров, и на что работать предприятиям? Стоит ли после этого спрашивать, почему российское производство до сих пор в минусе. У нас самая сухая экономика. ЦБ с 1990-х не включал печатный станок», – говорит депутат.

По мнению экспертов и трейдеров, идеи Федорова не несут в себе особой новизны. «Чтобы влить в банковскую систему 25 трлн рублей, не нужен специальный законопроект — у ЦБ есть на это полномочия», - говорит председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Наталья Бурыкина. Однако лишние деньги в экономике только подстегнут инфляцию, которая уже сейчас составляет 8,5% (по неофициальным данным — еще выше). По мнению Бурыкиной, бороться с инфляцией можно только повышением ключевой ставки, а не ее обнулением. Плюс реализовать идеи с кредитами банкам нереально, потому что те деньги, которые банки получают от ЦБ под 8%, а затем отдаются в кредит компаниям уже под 30%, попросту не доходят до малого и среднего бизнеса. При нынешней структуре экономики такое «вливание триллионов» нецелесообразно.

В свою очередь, главный экономист российского отделения Deutsche Bank Ярослав Лисоволик напоминает, что в кризис 2008–2009 годов российским банкам уже выдавали рублевые кредиты, а они конвертировали их в валюту, что только увеличило отток капитала и уменьшило объемы золотовалютных резервов.

Что будет дальше с законопроектом, скоро увидим. В центробанке же отказались комментировать эту инициативу депутата.