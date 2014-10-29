Обзор: три интересных книги для трейдера

Есть книги, которые сложно классифицировать. Их нельзя отнести к учебникам по трейдингу или инвестированию, по фундаментальному анализу или по техническому, по волновым функциям или по японским свечам — они объединяют в себе многие грани и аспекты работы на финансовых и фондовых рынках. Они рассказывают о реальных историях и одновременно разбирают гипотетические задачи, знакомят нас с классикой финансовой науки и предлагают абсолютно новые теории. А есть и такие книги, которые преподают нам оригинальные уроки и учат смотреть на мир (в том числе и мир денег) совсем-совсем под другим углом. Есть и просто очень интересные и хорошо написанные труды про инвестирование, а есть и книги вообще не про инвестирование, но полезнейшие для каждого трейдера или инвестора. О таких интересных книгах я и расскажу сегодня: их сложно классифицировать и объединить в тематическую группу, но с ними определенно стоит познакомиться поближе.



Майкл Мобуссин, «Больше, чем вы знаете. Необычный взгляд на мир финансов».









Это очень интересная книга, которая ориентирована не на то, чтобы дать вам четкие алгоритмы действий, а на то, чтобы сподвигнуть вас на самостоятельные размышления. Мобуссин учит нас думать, думать и еще раз думать. Сборник из 58 коротких эссе, совершенно не связанных общим сюжетом или общей темой, пробуждает, пожалуй, главное качество инвестора — способность размышлять и принимать решение в очень неоднозначных условиях (а на рынке, как мы помним, однозначных ситуаций практически и не бывает). Неоднозначные действия, решения, условия, ситуации — всё вокруг колышется и плавает, и это мастерски изображается в книге. Стиль изложения весьма интересен, но определенно его нельзя назвать «простейшим и доступным». Он запускает мышление, рассказывает нам о том, что инвестиции и фондовый рынок — система сложная, адаптивная и очень изменчивая. Интересно, что Мобуссин отсылает нас не только к экономике и финансовому делу, но и к совершенно неожиданным, как могло бы показаться, наукам: биологии, неврологии, физике, политике. Разумеется, социология с психологией тоже тут, никуда от них в инвестированиии не денешься. Стык научных дисциплин, рассмотрение финансовых вопросов с совершенно неожиданных точек зрения — всё это очень, очень и очень интересно, и я отчаянно рекомендую прочитать эту книгу.

Даниэль Канеман: «Думай медленно, решай быстро»





Канеман — нобелевский лауреат 2002 года. Язык, которым написана книга, очень понятный и образный, читать ее приятно. Особенность заключается в том, что для практического применения здесь советов почти нет: это книга вообще не про трейдинг и не про инвестиции. Однако именно здесь можно найти ответы на серьезные вопросы: почему работает фундаментальный анализ, на каком принципе он основывается и почему трейдинг не может долго основываться на интуиции.

Вы спросите: а книга-то про что? Она — про классификацию двух типов человеческого мышления, про то, каким образом люди взаимодействуют с миром и с информацией в этом мире. Здесь рассказывается в том числе и про ловушки, в которые мы самостоятельно (но бессознательно) себя загоняем с помощью собственного мышления или манипуляций со стороны других людей. А еще можно понять для себя, как в эти ловушки попадают другие — а значит, и как этих других в ловушки загонять. Словом, интереснейшая книга, вам обязательно понравится.

Роберт Шиллер. «Иррациональный оптимизм. Как безрассудное поведение управляет рынками».





Эта книга рассказывает о теории (и практике) возникновения и сдутия пузырей на фондовых рынках, об иррациональности нашего (и чужого) поведения во время принятия важных инвестиционных решений. Здесь — анализ грандиозного бума на фондовом рынке, который развивается здесь и сейчас. Шиллер излагает и свой собственный, аргументированный и подробный взгляд на последствия кризиса 2008 — 09 годов, описывает пошагово то, как он развивался. Он дает профессиональные советы в разработке стратегии того, как обезопасить себя от будущих кризисов и абстрактные теории того, каким образом с ними бороться на глобальном уровне. Очень интересно описаны проблемы чрезмерного инвестирования на фоне идиотской самоуверенности и вслед за движениями восторженной зомбированной толпы. Делается серьезный акцент на том, что нестабильность спекулятивных рынков способна кардинальным образом влиять на состояние мировой экономики в целом.

Книга написана весьма живым и понятным языком, читается увлекательно и на одном дыхании.