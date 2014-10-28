"Добролёт Плюс" начнет полеты с 17 ноября

Созданная вместо закрытого «Добролёта» новая бюджетная авиакомпания, входящая «под крыло» Аэрофлота, начнет полеты с 17 ноября. В планах компании полеты в 8 городов - Сургут, Тюмень, Белгород, Казань, Пермь, Екатеринбург, Самара и Волгоград.
Билеты на рейсы поступят в продажу 1 ноября, сообщает Reuters. Новую «дочку» Аэрофлота зарегистрировали как "Бюджетный перевозчик", прежде говорили, что лоукостер будет называться «Добролёт Плюс».
А вот под каким брендом на самом деле будет летать лоукостер, пока никто не сообщает. Но есть подозрения, что «доброе» название останется, т. к. официальный сайт компании выполнен в том же стиле, в каком был сайт закрытого «Добролёта».
Первый Добролёт пришлось
закрыть из-за санкций против него,
введенных ЕС. Бюджетный перевозчик
проработал всего два месяца. Компания
говорила, что из-за тех санкций у нее
аннулировали договоры лизинга,
техобслуживания и страхования воздушных
судов.
Акции "Аэрофлота" сейчас торгуются на отметке в 38,09 руб. за акцию. Еще летом, до введения санкций, акции компании продавались за 59 руб.