Российский лоукостер «Добролёт» превратился в «Добролёт-плюс»

Дочерняя структура «Аэрофлота» - лоукостер «Добролет», который приостановил свою деятельность из-за санкций в конце августа, получит новую жизнь под названием «Добролет-плюс». Об этом во вторник, 2 сентября, пишут «Известия».

По данным газеты, «Аэрофлот» приобрел доменные имена dobroletplus.com, dobrolet-plus.com, а также аналоги в зонах .ru и «.рф». Другие варианты наименований авиакомпания не регистрировала. При этом издание отмечает, что обновленный бренд в компании не комментируют, но и не отрицают, что решение по новому названию уже принято.

Генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев 24 августа объявил о планах авиакомпании создать новую компанию-лоукостер, которая может приступить к полетам уже 27 октября. Предполагается, что она будет летать по заявленным ранее «Добролетом» направлениям — Самара, Пермь, Уфа, Волгоград.

С 4 августа авиакомпания «Добролет» приостановила все полеты из-за санкций. Ряд европейских контрагентов сообщили об отказе выполнять свои обязательства перед российским лоукостером, аннулировав действие договоров лизинга, технического обслуживания и страхования воздушных судов, а также предоставления аэронавигационной информации.