«Аэрофлот» отменил продажи билетов по чартерной программе

«Аэрофлот» отменил намеченные на 10 сентября электронные торги по реализации блочных перевозок по туристическим направлениям на зимний сезон 2014-2015 годов, сообщила пресс-служба перевозчика. Такое решение принято c целью защиты своих клиентов от действий со стороны недобросовестных и несостоятельных туроператоров, отмечается в сообщении компании.

"Аэрофлот» заявляет, что туроператорам будет предложено «достаточное количество мест по ценам не выше стартовых, устанавливаемых для проведения торгов». «Сами же аукционные торги становятся нецелесообразными в условиях снижения прогнозируемого спроса из-за кризисных явлений в мировой экономике и неблагоприятного для международного туризма политического фона», - объясняет ситуацию авиакомпания.



По данным «Аэрофлота», основной причиной принятия такого решения являются «негативные события в сфере туристического бизнеса». «Принята во внимание неблагоприятная конъюнктура рынка, выражающаяся, в частности, в цепочке банкротств туроператоров. С июля, когда «Аэрофлот» огласил план проведения электронных торгов, целый ряд компаний-туроператоров объявил о приостановке деятельности. Непосредственно в период, предшествующий торгам, прекратила деятельность одна из таких компаний, подавшая заявку на участие в торгах и планировавшаяся как активный участник по направлениям из Санкт-Петербурга», - говорится в сообщении авиакомпании.

Накануне о приостановке деятельности заявил один из крупнейших туроператоров Санкт-Петербурга - «Солвекс-Турне», а входящая в группу «Аэрофлот» авиакомпания «Оренбургские авиалинии» объявила о возможной отмене чартеров, заказанных туроператором. Ранее были приостановлены рейсы крупных туроператоров «Лабиринт», «Роза ветров Мир», «Идеал-тур», «Нева», «Экспо-тур», «Нордик стар» из-за их финансовой несостоятельности.

Акции компании "Аэрофлот" сегодня торгуются на уровне 47,36 руб. за одну акцию.

