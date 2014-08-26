Полетит ли новый российский лоукостер?

«Аэрофлот» собирается создать новую низкобюджетную авиакомпанию вместо закрытого недавно из-за санкций «Добролета». Рынок бюджетных и дешевых перевозок до сих пор в стране остается незанятым и этот сегмент все еще привлекает перевозчика. Скорее всего, в Крым новый лоукостер летать пока не будет.

Новый проект «Аэрофлота» может начать работу уже 27 октября, по словам генерального директора авиакомпании Виталия Савельева. Авиаперевозчик зарегистрирует новую дочернюю компанию. Аэрофлот признал, что отказываться от лоукост-бизнеса он не хочет, т. к. за полтора месяца работы «Добролета» тот показал свою рентабельность.

Сейчас составляется бизнес-план проекта. После того, как новый лоукостер получит сертификат эксплуатанта, в его парк попадут четыре самолета: два Boeing 737-800, которые ранее были куплены для «Добролета», и еще два похожих самолета, которые поступят в конце года.

Пока дирекция не говорит прямо, будут ли в расписании нового авиаперевозчика рейсы в Симферополь. Летний сезон заканчивается, а потому у лоукостера могут появиться другие направления, например в Самару, Волгоград, Сочи, Уфу, Санкт-Петербург, Тюмень и Сургут.

О том, что «Аэрофлот» не передумал работать в низкобюджетном сегменте авиаперевозок, несмотря на санкции против «Добролета», говорил инвесторам в середине августа замгендиректора компании по финансам Шамиль Курмашов. Тогда компания рассматривала два варианта — создание новой компании или развитие лоукост-программы на базе одной из действующих «дочек», например OrenAir («Оренбургские авиалинии»), говорили его менеджеры. Именно OrenAir сейчас работает за прекративший полеты «Добролет» - пассажиры, купившие дешевые билеты в Симферополь и Волгоград, полетят рейсами этой авиакомпании.

Если бы «Добролет» продолжил летать, его отрицательная EBITDA в 2014 году составила бы около 1,4 млрд руб., говорили инвесторам менеджеры «Аэрофлота». За первое полугодие 2014 года убыток «Добролета» и инвестиции по проекту составили около 400 млн руб. (из них операционные расходы «Аэрофлота» и убыток «Добролета» суммарно составили около 270 млн руб., капзатраты — порядка 125 млн руб.). «Добролет» также вернул пассажирам 80 млн руб. за неиспользованные билеты, сообщил РБК представитель перевозчика.