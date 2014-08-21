Топ-5 книг о техническом анализе

Технический анализ — штука, которую «с кондачка» не освоить. Здесь нужно опираться на теоретическую и практическую базу. В помощь трейдерам написано множество книг о техническом анализе. Рассмотрим пятерку лидеров в моем хит-параде.

Майкл Н. Кан, «Технический анализ. Просто и ясно»

Эту книгу можно назвать Библией технического анализа. Здесь этот процесс объясняется максимально просто, с самых азов, с подробными экскурсами в аналитику и инструменты. Понятная навигация по учебнику и полезная информация, как для новичков трейдерского дела, так и для опытных трейдеров. Очень настоятельно рекомендую.





Томас Р. Демарк: «Технический анализ — новая наука». Эта книга описывает технический анализ фондовых рынков как самостоятельную научную дисциплину. Подход Демарка — строго научен, основывается на практически полученных данных. Здесь нет ни намека на интуитивного подхода, это отличная рациональная база, в том числе и для создания динамических систем трейдинга (которыми являются торговые роботы!). Книга написана для трейдеров с разными уровнями подготовки, но более опытные трейдеры поймут ее быстрее, чем новички. Особенно ценно — автор предлагает способы усовершенствования известных и широко используемых трейдерами индикаторов.





Анна Эрлих: «Технический анализ товарных и финансовых рынков»

Первое прикладное издание, которое написано для русскоязычного читателя (не переводное). Здесь содержится теория и практические кейсы технического анализа, причем не только в приложении к Форекс-рынку, но и к фондовым биржам. Широко применяемые методы теханализа подробно рассмотрены и описаны.





Reuters: “Технический анализ: Курс для начинающих»

Это практическое пособие, написанное группой специалистов компании Reuters, призвано познакомить начинающих трейдеров и инвесторов с техническим анализом. Ясный и понятный язык поможет использовать современные аналитические методы и торговать себе в плюс. Книга станет хорошим фундаментом для дальнейшего обучению трейдинга. Здесь описаны и графики, и основные методики анализа. В каждом разделе есть примеры из практики использования базовых концепций, а также упражнения и тесты. Список рекомендуемой литературы по каждому разделу — отличный гид для дальнейшего обучения искусству трейдинга.







Джон Дж. Мэрфи: «Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика»

Это классический учебник для трейдера, который переведен на 11 языков и регулярно переиздается. Несмотря на свое название, он подходит не только для фьючерсной торговли, но и для других финансовых инструментов. Теоретические основы технического анализа рассматриваются здесь внятно и подробно, во всем многообразии подходов. Главное достоинство книги — простота изложения, а идея- простота методик как идеальное качество биржевых инструментов.



