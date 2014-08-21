Есть акции погорячее, чем акции Google

Сегодня трудно себе представить мир без интернет-поиска, который предоставляет нам Google. Но ведь так и было раньше — всего 10 лет назад, когда компания впервые продала свои акции в публичном доступе (хотя они начали работать намного раньше). С тех пор акции Google взлетели, прибавляя в среднем 27,6% в годовом исчислении с момента его запуска IPO 20 августа 2004. Но несколько других акций работали еще лучше.

Посмотрите на некоторые из компаний, которые превзошли Google на Уолл-стрит в течение этого же периода (данные от 19 августа).

Keurig Green Mountain

Эта фирма из Вермонта, ранее именовавшаяся как Green Mountain Coffee Roasters, не особо известная во всех штатах, в том числе и в Аризоне. Но фирма делает и заваривает такой пьянящий ароматный кофе и чай! Его сегодняшняя чистая прибыль почти в 10 раз превышает уровень, который был пять лет назад. Акции GMCR получили сногсшибательные 55-процентную годовую доходность за последние 10 лет, как сообщает исследователь Morningstar. Компания стоит сегодня $19 млрд.

Monster Beverage

Эти акции ударили по кофеину в течение последнего десятилетия, прибавляя почти 52% в среднем каждый год. Заработок MNST уже почти удвоилось за последние пять лет, компания сейчас стоит около $15 млрд. Появилась она когда-то как производитель энергетического напитка №2 после Red Bull. Монстры, базирующаеся в Короне, Калифорния, и их штат примерно в 1200 сотрудников также делают содовые Hansen's и другие напитки.

Priceline Group

Этот лидер в онлайн путешествиях сегодня зарабатывает примерно в четыре раза больше, чем он получал пять лет назад. PCLN получила в среднем 10-летнем годовом обращении около 51% прибыли. Фондовый запас вырос более чем на 80 процентов за последние три года. Компания, базирующаяся в Norwalk, штат Коннектикут, насчитывает 11700 сотрудников.



Apple

Мало кто не знает этого гиганта IT-технологий. Это производитель айфонов, IPAD'ов и компьютеров сейчас ценится в мире наиболее высоко, и стоит около $600 млрд. Компания, кажется, всегда находится в гуще событий и подхватывает почти каждый значительный технологический тренд, если не сама его запускает. AAPL в сумме получает средний годовой доход в 47% за последние десять лет. Компания насчитывает 80000 сотрудников, многие из них работают в штаб-квартире в Купертино, штат Калифорния. Прибыль компании выросла в четыре с половиной раза за последние пять лет.

Netflix

Ведущий мировой поставщик интернет-телевидения прошел непростую «биржевую дорогу» за последние годы. Это отмечается в трехразовом увеличении капитала в 2010 году, потере более 60 процентов в следующем году, а потом опять рост почти в четыре раза в 2012 году. Все это составляет в целом 40 процентов ежегодного прироста за последние 10 лет, говорит Morningstar. Базирующаяся в Лос-Гатос, Калифорния, Netflix насчитывает около 2000 сотрудников и более 50 миллионов клиентов, работающих в более чем 40 странах мира.

Все эти компании вошли в наш список, потому что имели большую чистую прибыль за последние годы. Кроме того, многие из них являются инновационными - Forbes включает Monster Beverage, Priceline, Netflix и Keurig Green Mountain в свой новый список 100 самых инновационных мировых компаний. Пока не ясно, будет ли продолжаться их «раскаленная» и шипящая прибыль в таком же ключе, поэтому относитесь к нашему обзору с некой долей скептицизма. Следующее десятилетие может быть совсем непредсказуемым и будет намного отличаться для всех, в том числе и для этих компаний.