Quantitative easing или количественное смягчение (КС)

КС - это денежно-кредитная политика, которая отличается от принятых монетарных политик, так как она является нетрадиционной. Свое применение такая монетарная политика нашла в стимулировании экономики страны центральным банком в том случае, когда обычные денежно-кредитные политики под влиянием различного рода факторов становятся нерезультативными или мало результативными.

Когда запускается программа количественного смягчения, центробанк выкупает активы, чтобы внести какое-либо дополнительное число денежных средств в экономику своей страны.

Монетарная политика, призванная стимулировать экономику страны, обычно выражается в покупке центральным банком страны краткосрочных государственных активов, что бы понизить краткосрочные рыночные процентные ставки методом совместной работы кредитования и операций, проводимых на открытом рынке.

Но если краткосрочная процентная ставка располагается около нуля, то обычная денежно-кредитная политика не может снизить их еще больше. В данной ситуации финансовые власти страны применяют количественное смягчение, чтобы продолжить стимулировать экономику, применяя способ выкупа долгосрочных активов, а не исключительно краткосрочных. С помощью этого, регулятор понижает долгосрочные процентные ставки.

Кроме того, количественное смягчение может применяться еще и для сдерживания инфляции, не позволяя ей упасть ниже целевого уровня. Здесь денежно-кредитная политика может оказаться эффективнее, чем политика удерживания дефляции или мало эффективной в том случае, если прекратится выдача кредитов банками.

По версии Международного Валютного Фонда, с того момента, как в 2008 году начался финансовый кризис, монетарная политика регуляторов с применением количественного смягчения повлекла за собой снижение системных рисков, после того, как Lehman Brothers признал себя банкротом. Кроме того, по мнению МВФ, политика количественного смягчения способствовала росту доверия на рынке и снизила риск развития рецессии в странах Большой Семерки.



Риски КС



Количественное смягчение может спровоцировать всплеск инфляции в случае, когда размеры используемого смягчения окажутся переоценены и в экономику будет вкинуто большее количество денежных средств, чем необходимо.

С другой стороны, такая монетарная политика может привести к ухудшению экономической ситуации в том случае, если банки проявят нежелание выдачи кредитов домохозяйствам и малому бизнесу, дабы увеличить спрос. Внедрение количественного смягчения в монетарную политику способствует довольно эффективному смягчению процесса сокращения заемных средств и как следствие снижает долговые доходности. Но стоит отметить, что низкие процентные ставки в масштабе глобальной экономики, могут провоцировать появление фондовых пузырей в экономиках других стран.

Рост денежного предложения дает инфляционный отклик, который как правило проявляется с некоторой задержкой. Инфляционные риски могут снизиться в том случае, если экономический рост окажется выше, чем рост денежного предложения, вызванный количественным смягчением. Если в связи с ростом денежного предложения производство вырастет, то и производительность на денежную единицу тоже может увеличиться, несмотря на то, что в экономике станет больше денежных средств.