ЕЦБ рассматривает возможность поднять инфляцию с помощью выкупа новых активов

Наверное, Марио Драги сейчас очень нелегко: ЕЦБ смог сбить рецессию в Европе, немного успокоил греческий кризис и очень хорошо восстанавливает финансовую систему Старого Света, которую очень потрепал кризис. Но ситуация на мировых рынках не дает Европе полноценно двигаться, и экономики европейских стран вновь отбрасывает к прошлогодним уровням. Всех сейчас беспокоит крайне низкая инфляция, которая ну никак не хочет расти.

Европейский центробанк в последнее время задумался над тем, как еще можно стимулировать рост экономики своего региона, и всерьез рассматривает возможность начать выкуп муниципальных облигаций крупнейших городов и регионов - к примеру, бонды Парижа, Мадрида или Баварии. По некоторым слухам, эти изменения могут внести уже в этом году. Также есть вероятность очередного снижения депозитной ставки ЕЦБ, чтобы дойти до целевого уровня инфляции.

Сегодня Марио Драги выступает в Европарламенте, где объясняет видение проблем и способы их решения евродепутатам. Уже сейчас заметно, что слова Драги обвалили евро, особенно когда глава ЕЦБ в очередной раз намекнул на новые стимулы. Конечно, основным вопросом является дальнейшая судьба программы QE.

Специалисты банка, кстати, уже начали подготовку к следующему заседанию Управляющего совета ЕЦБ, которое намечено на 3 декабря. Экономисты оценивают необходимость расширения программы количественного смягчения и то, каким образом ее можно расширить (получится ли включить муниципальные бонды, например). По мнению независимых аналитиков, скупка муниципальных и региональных облигаций — реальный вариант развития событий. По данным IFR (входит в Thomson Reuters), сейчас в обращении находятся облигации европейских городов и регионов на сумму более $500 млрд.

Еще один вариант смягчения политики банка — снижение ставки. Это помогло бы ослабить евро и, как следствие, повысить инфляцию. Трейдеры закладывают в цены снижение ставки на 0,1%, но аналитики Reuters уверены, что банк может провести более сильное снижение. Но многие склонны считать, что ЕЦБ решится на снижение ставки и усилении помощи лишь после того, как ФРС первой изменит свою ставку.