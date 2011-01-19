Подключение нейросетей от NeuroSolutions

Введение

Наверняка, все трейдеры при знакомстве с нейронными сетями думают о том, как было бы здорово применить нейросети для анализа рынка. Есть много программ, позволяющих в удобной визуальной форме создавать свои сети любой конфигурации, обучать и тестировать их. Можно выгрузить из терминала нужные данные, загрузить их в нейросетевую программу и там проанализировать.



Но как быть, если хочется построенную нейросеть использовать для автоматической торговли? Возможно ли сделать так, чтобы советник в терминале сам обращался к нейросети и торговал в реальном времени?

Да, это возможно. Некоторые нейросетевые программы имеют необходимые программные интерфейсы. Одна из таких программ называется NeuroSolutions. Последняя ее версия - 6-я, но она еще есть не у всех, а вот версией 5 пользуются многие. Поэтому в статье будет рассмотрено взаимодействие именно с 5-й версией. Нужен полный дистрибутив программы, туда входит Custom Solution Wizard, он нам понадобится.



Придумываем стратегию



Стратегия для нашего тестового примера будет простой. Назовем ее WeekPattern. На таймфрейме D1 с помощью нейросети она будет в начале текущего бара прогнозировать цену его закрытия. И в зависимости от этого будет открывать BUY или SELL и держать эту сделку весь день. Прогноз цены будет основываться на OHLC-значениях предыдущих 5-ти баров. Для повышения точности работы нейросети мы будем подавать в нее не сами цены, а лишь их изменения относительно цены открытия текущего (нулевого) бара.





Готовим обучающие данные

Прежде чем приступить к созданию сети, напишем MQL5-скрипт, который выгрузит из терминала котировки в нужном нам виде. Эти данные понадобятся чтобы обучить нейросеть. Выгрузка будет проводиться в текстовый файл. В первой его строке через запятую перечислим названия полей. А в следующих строках пойдут данные, разделенные запятой. Каждая строка - это одна комбинация входов и выходов нейросети. В нашем случае скрипт на каждой строке будет сдвигаться по ценовой истории в прошлое на один бар и записывать в строку OHLC-значения 6-ти баров (5 баров из прошлого - это входы, и один бар текущий - это выход).

Этот скрипт WeekPattern-Export.mq5 нужно запускать на нужном таймфрейме нужной валютной пары (в нашем примере это D1 EURUSD). В настройках указывается имя файла и сколько строк нужно (для D1 260 строк - это история примерно за 1 год). Полный код скрипта:

#property script_show_inputs input string Export_FileName = "NeuroSolutions\\data.csv" ; input int Export_Bars = 260 ; void OnStart () { int file = FileOpen (Export_FileName, FILE_WRITE | FILE_CSV | FILE_ANSI , ',' ); if (file != INVALID_HANDLE ) { string row= "" ; for ( int i= 0 ; i<= 5 ; i++) { if ( StringLen (row)) row += "," ; row += "Open" +i+ ",High" +i+ ",Low" +i+ ",Close" +i; } FileWrite (file, row); MqlRates rates[], rate; int count = Export_Bars + 5 ; if ( CopyRates ( Symbol (), Period (), 1 , count, rates) < count) { Print ( "Ошибка! Недостаточный размер истории для экспорта нужных данных." ); return ; } ArraySetAsSeries (rates, true); for ( int bar= 0 ; bar<Export_Bars; bar++) { row= "" ; double zlevel= 0 ; for ( int i= 0 ; i<= 5 ; i++) { if ( StringLen (row)) row += "," ; rate = rates[bar+i]; if (i== 0 ) zlevel = rate.open; row += NormalizeDouble (rate.open -zlevel, Digits ()) + "," + NormalizeDouble (rate.high -zlevel, Digits ()) + "," + NormalizeDouble (rate.low -zlevel, Digits ()) + "," + NormalizeDouble (rate.close-zlevel, Digits ()); } FileWrite (file, row); } FileClose (file); Print ( "Экспорт данных завершен успешно." ); } else Print ( "Ошибка! Не удалось создать файл для экспорта данных. " , GetLastError ()); }

После выгрузки данных получим файл data.csv, первые строки (для примера) выглядят примерно так:

Open0,High0,Low0,Close0,Open1,High1,Low1,Close1,Open2,High2,Low2,Close2,Open3,High3,Low3,Close3,Open4,High4,Low4,Close4,Open5,High5,Low5,Close5 0 , 0.00463 ,- 0.0041 , 0.00274 ,- 0.00518 , 0.00182 ,- 0.00721 ,- 6 e- 005 , 0.00561 , 0.00749 ,- 0.00413 ,- 0.00402 , 0.02038 , 0.02242 , 0.00377 , 0.00565 , 0.03642 , 0.0379 , 0.01798 , 0.02028 , 0.0405 , 0.04873 , 0.03462 , 0.03647 0 , 0.007 ,- 0.00203 , 0.00512 , 0.01079 , 0.01267 , 0.00105 , 0.00116 , 0.02556 , 0.0276 , 0.00895 , 0.01083 , 0.0416 , 0.04308 , 0.02316 , 0.02546 , 0.04568 , 0.05391 , 0.0398 , 0.04165 , 0.04504 , 0.05006 , 0.03562 , 0.0456 0 , 0.00188 ,- 0.00974 ,- 0.00963 , 0.01477 , 0.01681 ,- 0.00184 , 4 e- 005 , 0.03081 , 0.03229 , 0.01237 , 0.01467 , 0.03489 , 0.04312 , 0.02901 , 0.03086 , 0.03425 , 0.03927 , 0.02483 , 0.03481 , 0.02883 , 0.04205 , 0.02845 , 0.03809

Это формат, который NeuroSolutions понимает. Теперь мы можем приступить к построению и обучению сети.







Создаем нейросеть



В NeuroSolutions можно быстро создать нейросеть, даже видя эту программу в первый раз и мало разбираясь в нейросетях. Для этого при старте программы выбираем визард для новичков - NeuralExpert (Beginner):

Укажем ему тип задачи, который должна решать наша сеть:



Дадим ему файл с обучающими данными, который мы создали в прошлой главе:



В качестве входов сети пометим все поля файла, кроме полей 0-го бара:



Текстовых полей у нас нет - ничего не отмечаем:



Снова даем наш файл с данными:



Помечаем один-единственный выход нашей сети:



По умолчанию визард предлагает построить наиболее простую сеть. Так и сделаем:



Визард завершил свою работу, создав нам сеть (еще не обученную, просто структуру):



Теперь мы с ней можем работать. Обучать, тестировать, использовать для анализа данных.



Если кликнуть на кнопку Test, то можно посмотреть, как необученная сеть справится с нашей задачей. Отвечаем на вопросы визарда тестирования:



Тестируем на данных всё из того же файла:



Тестирование завершилось. В окошке "Output vs. Desired Plot" появились графики, показывающие, какие значения выдает на нашей истории сеть (красный цвет), и какие там были значения на самом деле (синий цвет). Видно, что они сильно различаются:



Теперь сеть обучим. Для этого нужно кликнуть зеленую кнопку Start на панели под меню. Обучение завершится за несколько секунд и красный график изменится:







Теперь по графикам видно, что сеть выдает "что-то, похожее на правду". Можно теперь использовать ее для торговли. Сохраним сеть под именем WeekPattern.







Экспортируем нейросеть в DLL



Не выходя из NeuroSolutions, кликнем вверху кнопку CSW, которая запустит Custom Solution Wizard. Он нужен, чтобы сгенерировать из текущей нейросети DLL.

Визард может генерировать DLL для разных программ. Как я понял, для компиляции DLL ему в любом случае понадобится Visual C++ одной из версий: 5.0/6.0/7.0 (.NET 2002)/7.1 (.NET 2003)/8.0 (.NET 2005). Версии Express он почему-то не использует (я это проверял).



MetaTrader в списке целевых программ нет. Поэтому выберем Visual C++.



Куда сохранить результат:



Если всё прошло успешно, визард об этом сообщит:



И в папке, указанной при работе визарда, появится много файлов. Самые нужные нам: WeekPattern.dll, в нем находится наша нейросеть с программным интерфейсом к ней; и файл WeekPattern.nsw с настройками весов сети после обучения. Среди остальных файлов есть пример работы с этой DLL-нейросетью. В данном случае это проект на Visual C++ 6.







Подключаем DLL-нейросеть к MetaTrader

Созданная в предыдущей главе DLL-нейросеть предназначена для использования в проектах Visual C++. Она оперирует объектами сложной структуры, которые было бы тяжело или даже невозможно описать на MQL5. Поэтому подключать эту DLL напрямую к MetaTrader мы не будем. Вместо этого создадим небольшой DLL-переходник. В этом переходнике будет содержаться одна-единственная простая функция работы с нейросетью. Она будет создавать сеть, передавать ей данные на вход и возвращать данные с выходов.



К этому переходнику легко можно будет обращаться из MetaTrader 5. А переходник уже будет обращаться к DLL-нейросети от NeuroSolutions. Так как переходник будет написан на Visual C++, у него не будет проблем с объектами этой DLL.













Вам нет нужды создавать DLL-переходник самим. К статье приложена готовая DLL. Переходник работает с любыми DLL-нейросетями от NeuroSolutions. Эту главу можно не читать дальше.

Ну а если вы имеете опыт программирования на C++ и вам интересно, как создать такой переходник, читайте главу до конца. Возможно, в будущем вы захотите его усовершенствовать - ведь из DLL-нейросети можно экспортировать еще какие-нибудь функции. Например, функцию обучения (чтобы советник мог сам адаптироваться к меняющемуся рынку, автоматически переобучая сеть). Полный перечень функций вы можете узнать, изучив пример, который в предыдущей главе сгенерировал Custom Solution Wizard.

Нам пригодятся от этого примера некоторые файлы.



В Visual C++ (той же версии, которую использовал Custom Solution Wizard) создадим пустой проект DLL с именем NeuroSolutionsAdapter и скопируем в него из примера файлы NSNetwork.h, NSNetwork.cpp, StdAfx.h. Также создадим пустой файл main.cpp:







В main.cpp напишем следующий код:

#include "stdafx.h" #include "NSNetwork.h" extern "C" __declspec(dllexport) int __stdcall CalcNeuralNet( LPCWSTR dllPath_u, LPCWSTR weightsPath_u, double * inputs, double * outputs) { CString dllPath (dllPath_u); CString weightsPath (weightsPath_u); NSRecallNetwork nn(dllPath); if (!nn.IsLoaded()) return ( 1 ); if (nn.LoadWeights(weightsPath) != 0 ) return ( 2 ); if (nn.GetResponse( 1 , inputs, outputs) != 0 ) return ( 3 ); return 0 ; }

Build. DLL-переходник готова!







Используем нейросеть в советнике



Итак, у нас уже имеется несколько созданных нами файлов. Перечислю, какие именно нужны для работы советника, и в какие папки их надо положить. Все эти файлы есть в приложении к статье.



Файл

Описание

Куда положить (внутри папки терминала)

WeekPattern.dll

наша DLL-нейросеть от NeuroSolutions

MQL5\Files\NeuroSolutions\

WeekPattern.nsw настройки весов нашей нейросети

MQL5\Files\NeuroSolutions\ NeuroSolutionsAdapter.dll

универсальный DLL-переходник для любой DLL-нейросети

MQL5\Libraries\







Привожу полный код советника WeekPattern.mq5. Для удобства поиска и последующей модификации, я организовал в отдельный класс CNeuroSolutionsNeuralNet всё, что относится к нейросети.

input double Lots = 0.1 ; #import "NeuroSolutionsAdapter.dll" int CalcNeuralNet( string dllPath, string weightsPath, double & inputs[], double & outputs[]); #import class CNeuroSolutionsNeuralNet { private : string dllPath; string weightsPath; public : double in[ 20 ]; double out[ 1 ]; CNeuroSolutionsNeuralNet(); bool Calc(); }; void CNeuroSolutionsNeuralNet::CNeuroSolutionsNeuralNet() { string terminal = TerminalInfoString ( TERMINAL_PATH ); dllPath = terminal + "\\MQL5\\Files\\NeuroSolutions\\WeekPattern.dll" ; weightsPath = terminal + "\\MQL5\\Files\\NeuroSolutions\\WeekPattern.nsw" ; } bool CNeuroSolutionsNeuralNet::Calc() { MqlRates rates[], rate; CopyRates ( Symbol (), Period (), 0 , 6 , rates); ArraySetAsSeries (rates, true); double zlevel= 0 ; for ( int bar= 0 ; bar<= 5 ; bar++) { rate = rates[bar]; if (bar== 0 ) zlevel=rate.open; else { int i=(bar- 1 )* 4 ; in[i ] = rate.open -zlevel; in[i+ 1 ] = rate.high -zlevel; in[i+ 2 ] = rate.low -zlevel; in[i+ 3 ] = rate.close-zlevel; } } int res = CalcNeuralNet(dllPath, weightsPath, in, out); switch (res) { case 1 : Print ( "Ошибка создания нейросети из DLL \"" , dllPath, "\"" ); return (false); case 2 : Print ( "Ошибка загрузки весов в нейросеть из файла \"" , weightsPath, "\"" ); return (false); case 3 : Print ( "Ошибка расчетов в нейросети" ); return (false); } return (true); } CNeuroSolutionsNeuralNet NN; double Prognoze; #include <Trade\Trade.mqh> void OnTick () { if (NN.Calc()) Prognoze = NN.out[ 0 ]; else Prognoze = 0 ; Trade(); } void Trade() { if ( PositionSelect ( _Symbol )) { long type= PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ); bool close=false; if ((type == POSITION_TYPE_BUY ) && (Prognoze <= 0 )) close = true; if ((type == POSITION_TYPE_SELL ) && (Prognoze >= 0 )) close = true; if (close) { CTrade trade; trade.PositionClose( _Symbol ); } } if ((Prognoze!= 0 ) && (! PositionSelect ( _Symbol ))) { CTrade trade; if (Prognoze > 0 ) trade.Buy (Lots); if (Prognoze < 0 ) trade.Sell(Lots); } }





Хороший способ проверить, правильно ли мы подключили нейросеть, это прогнать советник в тестере на том же участке истории, где сеть обучалась.



Ведь сеть, как говорят опытные автотрейдеры, "подогнана" под этот участок. Т.е. она обучена распознавать и выдавать прибыльный сигнал именно на те паттерны данных, которые доминируют на данном конкретном участке. График доходности советника на таком участке как правило должен получаться растущим.



Проверим это. В нашем случае получился вот такой красивый график:

Значит, мы всё подключили правильно.

Ну и для статистики другие отчеты о тестировании советника:











На всякий случай поясню начинающим разработчикам торговых стратегий и нейросетей в частности.

Прибыльность советника на участке истории, который использовался для его оптимизации (обучения его нейросети), не говорит о том, что советник в целом прибыльный. То есть, не гарантирует его прибыльность на других участках. Там могут оказаться другие доминирующие паттерны.

Создание торговых стратегий, сохраняющих прибыльность за пределами участка обучения, - это сложная комплексная задача. Не стоит рассчитывать на то, что NeuroSolutions или какая-нибудь другая нейросетевая программа решит ее за вас. Она всего лишь создает нейросеть под ваши данные.

По этим причинам я не стал приводить здесь результат форвард-тестирования полученного советника. Создание прибыльной торговой стратегии не являлось целью данной статьи. Цель статьи - рассказать, как нейросеть подключить к советнику.







Заключение

Теперь в арсенале трейдеров появился еще один мощный и легкодоступный инструмент автоматического анализа и торговли. Его использование, подкрепленное глубоким пониманием принципов и возможностей нейросетей, а также правил их обучения, позволит вам встать на путь создания прибыльных торговых советников.



