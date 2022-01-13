Réseau neuronal bon marché et joyeux - Lier NeuroPro avec MetaTrader 5

À propos de NeuroPro

Le programme NeuroPro a été écrit dans l'un des instituts russes en 1998 et est toujours d'actualité.



Il fonctionne efficacement sur Windows XP, Vista et Windows 7. Je ne peux pas dire comment cela fonctionne sur les versions ultérieures de Windows car je ne l'ai pas testé.

Fig. 1. À propos de NeuroPro

La version 0.25 est gratuite et peut être trouvée sur de nombreux sites Internet. NeuroPro peut créer des réseaux neuronaux multicouches avec la fonction d'activation sigmoïde. Si vous venez de commencer à apprendre les réseaux neuronaux, vous n'avez pas besoin de plus de fonctionnalités à ce stade. Il convient de garder à l'esprit que l'interface de NeuroPro est en russe et n'a été traduite dans aucune autre langue.

Le réseau neuronal peut être formé sur un tableau de données, puis testé sur un autre. C'est une fonctionnalité essentielle pour les traders car elle permet de comprendre rapidement si la structure de réseau sélectionnée est sujette au sur-apprentissage et si elle peut systématiquement trader en dehors des données historiques, c'est-à-dire sur un compte réel.

Ceux qui aiment creuser plus profondément ont la possibilité de voir les poids du réseau neuronal ainsi que les entrées du réseau qui influencent le plus le résultat du fonctionnement du réseau. Les débutants n'en ont pas besoin et ils peuvent sauter cette partie du programme. Cette information est utile pour les traders expérimentés à la recherche du Graal car elle leur permet de supposer quel modèle a été identifié par le réseau neuronal et de voir où ils peuvent continuer leur recherche.

En dehors de cela, il n'y a pas de fonctionnalités importantes dans NeuroPro, à l'exception de divers paramètres et utilitaires comme le minimiseur de la structure du réseau. Ces sections de menu ne sont pas obligatoires à utiliser afin que les novices n'aient pas à compliquer les choses et peuvent utiliser que les paramètres par défaut.

Du point de vue d'un trader, NeuroPro n'a qu'un seul inconvénient - l'absence d'intégration avec MetaTrader 5. En fait, cet article est principalement consacré au chargement des données de marché et des indicateurs de MetaTrader 5 vers NeuroPro, puis à la transformation du réseau neuronal reçu en un expert en MQL5.

En faisant avancer le sujet, je peux dire que le réseau neuronal que nous allons créer avec NeuroPro sera converti avec tous les poids des neurones en un script MQL5 (contrairement au système d'inclusion de DLL comme dans tout autre programme de réseau neuronal). Il assurera un travail rapide et une utilisation minimale des ressources informatiques. C'est un avantage évident d'utiliser NeuroPro. Il peut être utilisé pour créer n'importe quelle stratégie de trading, même pour le scalping, nécessitant que l'expert prenne des décisions presque immédiatement.





Stratégie de trading

Dans cet article, nous n'allons pas considérer le scalping car le processus de création, de formation et de test d'experts en scalping présente de nombreuses particularités et va au-delà de cet article.

À des fins éducatives, nous allons créer un simple Expert pour la période H1 et la paire de devises populaire EURUSD. Alors, laissez notre expert analyser les 24 derniers bars, c'est-à-dire le comportement du marché le dernier jour, prévoir la direction du mouvement des prix dans l'heure suivante, puis trader sur la base de ces informations.





Comment charger des données dans NeuroPro depuis MetaTrader

Format de données pris en charge

NeuroPro lit les données uniquement dans les formats SGBD (tableaux SGBD Paradox) et DBF (tableaux SGBD FoxPro et dBase). DBF est le format le plus répandu au monde et si vous êtes un programmeur expérimenté, vous devez l'avoir rencontré plusieurs fois. Nous allons également utiliser ce format.

L'algorithme du transfert de données dans NeuroPro se présente comme suit :

écrivez un script pour MetaTrader, chargez les données requises dans un fichier texte au format CSV en divisant les données par des virgules ; en utilisant des programmes spéciaux, convertissez CSV en DBF; ouvrir DBF dans NeuroPro.

Chargement des données depuis MetaTrader

Lors de l'écriture d'un script de chargement de données, certaines nuances doivent être prises en compte :



un nom de champ de données dans DBF ne peut pas dépasser 11 symboles, d'ailleurs certains convertisseurs les réduisent à 10. C'est pourquoi les noms de champs ne doivent pas dépasser 10 symboles ;

dans les réseaux de neurones avec un grand nombre de bars en entrée, les noms de champs sont généralement du type "BarN", où N est un numéro séquentiel du bar. Dans notre cas, il y aura 24 champs et les noms varieront par conséquent de "Bar1" à "Bar24". Je recommande, bien que ce ne soit pas obligatoire, d'écrire des noms de champs tels que "Bar___N__" (d'abord trois traits de soulignement, puis deux). Plus loin, lorsque nous écrirons l'Expert, vous comprendrez pourquoi.

Vous trouverez ci-dessous un script prêt pour notre stratégie de test (il est également joint à cet article) :

#property script_show_inputs input string Export_FileName = "NeuroPro\\data.csv" ; input int Export_Bars_Skip = 0 ; input int Export_Bars = 5000 ; const int inputlen= 24 ; void OnStart () { int file= FileOpen (Export_FileName, FILE_WRITE | FILE_CSV | FILE_ANSI , ',' ); if (file!= INVALID_HANDLE ) { string row= "date" ; for ( int i= 0 ; i<=inputlen; i++) { if ( StringLen (row)) row+= "," ; StringConcatenate (row,row, "Bar___" ,i, "__" ); } FileWrite (file,row); MqlRates rates[],rate; int count=Export_Bars+inputlen; if ( CopyRates ( Symbol (), Period (), 1 +Export_Bars_Skip,count,rates)<count) { Print ( "Error! Insufficient historical data for exporting required data." ); return ; } ArraySetAsSeries (rates, true ); for ( int bar= 0 ; bar<Export_Bars; bar++) { row= "" ; double zlevel=rates[bar+ 1 ].close; for ( int i= 0 ; i<=inputlen; i++) { if ( StringLen (row)) row+= "," ; rate=rates[bar+i]; if (i== 0 ) row+= TimeToString (rate.time, TIME_DATE || TIME_MINUTES )+ "," ; row+= DoubleToString (rate.close-zlevel, Digits ()); } FileWrite (file,row); } FileClose (file); Print ( "Data export successfully completed." ); } else Print ( "Error! Failed to create a file for data export. " , GetLastError ()); }

Lançons-le maintenant dans le terminal. En cas de réussite, il entrera un message correspondant au journal Expert.

Le fichier de données créé par le script contient environ les éléments suivants.



Dans la première chaîne, il y a les noms des champs de la table ; puis suivez les chaînes avec les valeurs de ces champs divisées par des virgules :



date,Bar___0__,Bar___1__,Bar___2__,Bar___3__,Bar___4__,Bar___5__,Bar___6__,Bar___7__,Bar___8__,Bar___9__,Bar___10__,Bar___11__,Bar___12__,Bar___13__,Bar___14__,Bar___15__,Bar___16__,Bar___17__,Bar___18__,Bar___19__,Bar___20__,Bar___21__,Bar___22__,Bar___23__,Bar___24__

2014.09.25,-0.0008,0.0000,-0.0005,-0.0014,0.0007,0.0035,0.0035,0.0036,0.0047,0.0052,0.0050,0.0046,0.0046,0.0047,0.0049,0.0052,0.0049,0.0053,0.0055,0.0056,0.0067,0.0056,0.0097,0.0105,0.0113

2014.09.25,0.0005,0.0000,-0.0009,0.0012,0.0040,0.0040,0.0041,0.0052,0.0057,0.0055,0.0051,0.0051,0.0052,0.0054,0.0057,0.0054,0.0058,0.0060,0.0061,0.0072,0.0061,0.0102,0.0110,0.0118,0.0123

2014.09.25,0.0009,0.0000,0.0021,0.0049,0.0049,0.0050,0.0061,0.0066,0.0064,0.0060,0.0060,0.0061,0.0063,0.0066,0.0063,0.0067,0.0069,0.0070,0.0081,0.0070,0.0111,0.0119,0.0127,0.0132,0.0130

2014.09.25,-0.0021,0.0000,0.0028,0.0028,0.0029,0.0040,0.0045,0.0043,0.0039,0.0039,0.0040,0.0042,0.0045,0.0042,0.0046,0.0048,0.0049,0.0060,0.0049,0.0090,0.0098,0.0106,0.0111,0.0109,0.0122



Conversion de CSV en DBF

Il y a plusieurs façons de le faire.

Microsoft Excel, versions antérieures à 2007. Il peut ouvrir des fichiers CSV et également enregistrer des données au format DBF. Gardez à l'esprit que les très anciennes versions d'Excel n'acceptent que 65535 chaînes. Cela dit, cette capacité est généralement suffisante pour le commerce car ce volume peut correspondre à un historique de 10 ans de la période H1 ;

Microsoft Excel, versions 2007 et ultérieures. L'épargne dans DBF n'y est pas disponible. Une extension enrichissante Excel avec cette fonctionnalité est disponible sur Internet ;

Microsoft Access (programme Microsoft Office pour travailler avec des bases de données). Un tableau peut être créé dans une base de données en l'important depuis un fichier texte (CSV) puis en l'exportant vers un DBF ;

utilitaires-convertisseurs désignés CSV-DBF. Il y en a beaucoup et différentes marques peuvent être trouvées sur Internet, bien que la majorité d'entre elles soient payantes ;

Calc du package gratuit OpenOffice. Calc est presque un analogue complet d'Excel. Il peut ouvrir des fichiers CSV et les enregistrer dans DBF.

Toutes les méthodes ci-dessus sont intuitives et devraient être assez faciles à utiliser.

Je vais effectuer la conversion de l'une des manières énumérées. J'utiliserai le dernier car NeuroPro est un programme gratuit et l'idée derrière le Calc gratuit en est la plus proche. Vous pouvez télécharger OpenOffice depuis le site Web officiel- http://www.openoffice.org/.

Processus de conversion.



Démarrez le calcul. Ouvrez notre fichier de données avec l'extension CSV. Calc lancera l'assistant de reconnaissance de données. Précisez dans les paramètres de l'assistant que les champs doivent être séparés par des virgules.

Un autre point important ici est un séparateur des parties entières et fractionnaires du nombre. Selon les configurations sur mon ordinateur («démarrer» > «Panneau de configuration» > «Normes linguistiques et régionales»), le point est utilisé comme séparateur. Dans notre fichier CSV, nous utilisons également le point. Pour que Calc lise correctement les nombres, un séparateur doit également être spécifié. Cela peut être fait en sélectionnant la langue requise dans les paramètres de l'assistant de conversion. Sélectionnez l'une des variantes de la langue anglaise car le point est comme un séparateur standard.

Les paramètres corrects de l'assistant sont affichés sur la capture d'écran :





Fig. 2. Paramétrage de l'assistant d'import à partir du fichier CSV







Astuce : pour ignorer la sélection d'une langue à chaque conversion de fichier CSV, elle peut être paramétrée comme langue par défaut dans les paramètres de Calc : menu «Outils» > «Options» puis comme surligné en vert sur la capture d'écran :









Fig. 3. Configuration des paramètres régionaux dans Calc

4) Ainsi, le fichier CSV s'est téléchargé et les données sont automatiquement mises en colonnes :







Fig. 4. Fichier CSV ouvert avec succès







5) Pour que les données soient correctement écrites au format DBF, leur type et leur précision doivent être spécifiés.



Pour cela, toutes les colonnes avec des numéros doivent être mises en évidence et les propriétés correspondantes attribuées comme surlignées en vert sur la capture d'écran :





Fig. 5. Configurer des colonnes avec des nombres



6) Enregistrer dans DBF : menu «Fichier» > «Enregistrer sous». Dans la fenêtre de dialogue, sélectionnez le type de fichier "dBase (*.dbf)":





Fig. 6. Boîte de dialogue d'enregistrement d'un fichier au format DBF



Appuyez ensuite sur « Enregistrer ».

7) Calc demandera de confirmer le format sélectionné :









Fig. 7. Calc suggère d'enregistrer un fichier au format ODF standard au lieu de DBF







Confirmez notre choix en appuyant sur le bouton « Garder le format actuel ».

8) Calc demandera quel codage utiliser pour les données de texte dans le fichier DBF. Comme il n'y a pas de telles données dans notre exemple et que les données textuelles sont de toute façon impossibles à utiliser dans les réseaux neuronaux, vous pouvez spécifier n'importe laquelle :





Fig. 8. Sélection du codage du texte du fichier







Nous avons maintenant un fichier avec l'extension DBF qui contient les données reçues de MetaTrader requises pour le réseau neuronal.





Comment créer et entraîner un réseau neuronal dans NeuroPro

1) Démarrez NeuroPro.

2) Créez un projet de travail : menu «Fichier» > «Créer»:

Fig. 9. Projet vide créé



3) Dans la fenêtre du projet, appuyez sur le bouton «Ouvrir le fichier de données» et ouvrez le fichier DBF dans la boîte de dialogue qui s'affiche :

Fig. 10. Le fichier DBF ouvert pour une utilisation avec le futur réseau neuronal



4) Dans la fenêtre du projet, cliquez sur «Nouveau réseau». Dans la fenêtre ouverte, il y a deux onglets. Nous allons d'abord remplir l'onglet «Entrées et sorties».



Précisez dans le champ «Bar___0__» qu'il sera le neurone de sortie du réseau. Le reste des champs « Bar___N__ » sera désigné pour être des entrées :

Fig. 11. Configuration des entrées et sorties du réseau neuronal







Nous pouvons également spécifier la précision requise pour le neurone de sortie. Sur le Forex c'est 1 point c'est-à-dire dans notre cas c'est 0,0001.

5) Nous passons maintenant à l'onglet «Structure du réseau». Ici, le nombre de couches intermédiaires (à l'exclusion des couches d'entrée et de sortie) et le nombre de neurones dans chacune d'elles peuvent être spécifiés. Dans cet exemple d'apprentissage particulier, nous allons créer 3 couches contenant chacune 20 neurones :





Fig. 12. Configuration des couches du réseau neuronal

6) Appuyez sur le bouton « Créer » et le réseau est prêt à être utilisé :

Fig. 13. Un réseau neuronal nouvellement créé et configuré est apparu dans le projet

7) Allez dans le menu «Réseau neuronal» > «Test», pour voir comment un nouveau réseau non formé parvient à produire des prévisions de prix.



Comme l'ont montré les résultats des tests, ce réseau neuronal non entraîné a prédit un prix avec une précision spécifiée (avec une erreur ne dépassant pas 1 point) dans moins de 5 % des cas. En moyenne, une erreur de prévision de prix était d'environ 10 points :

Fig. 14. Statistiques de la précision des prévisions du réseau neuronal non entraîné



8) Maintenant, nous devons former le réseau en fonction de nos données.



Encore une fois, allez dans la fenêtre du projet et appuyez sur : «Réseau neuronal» > «Entraînement» dans le menu. Un indicateur de progression de l'apprentissage apparaîtra. Attendez la fin du processus :

Fig. 15. Indicateur du processus d'apprentissage du réseau neuronal



9) Revenez à la fenêtre du projet et allez dans «réseau neuronal» > «Test».

Le réseau s'est considérablement amélioré : sa prévision de prix était précise dans 16% des cas, et l'erreur de prévision moyenne était de 4 points :

Fig. 16. Statistiques de précision des prévisions d'un réseau formé



Le réseau a appris quelques choses. Nous le transférerons à MetaTrader.

Comment transférer un réseau neuronal de NeuroPro vers MetaTrader 5



NeuroPro ne connaît rien à MetaTrader 5 et ne peut pas lui transmettre directement un réseau neuronal. J'ai élaboré un moyen semi-automatique de convertir un réseau neuronal en un fragment de code MQL5.

Contrairement à de nombreux autres programmes de réseau neuronal, NeuroPro peut afficher la structure du réseau neuronal utilisé sous forme de texte. Il s'agit d'un ensemble de formules décrivant séquentiellement toutes les transformations de données depuis l'instant d'entrée jusqu'à sa sortie du réseau. Les formules incluent chaque couche, chaque neurone, chaque connexion avec des valeurs de poids de connexion déjà substituées (entraînées).

Pour le voir, rendez-vous dans le menu «réseau neuronal» > «Verbalisation». Dans notre cas, les formules sont les suivantes :

Fig. 17. Formules déterminant le travail du réseau neuronal entraîné

En fait, l'ensemble de ces formules peut être considéré comme le code source d'un programme écrit dans un langage de programmation abstrait. Tout ce que nous avons à faire est de modifier ce code pour que sa syntaxe corresponde à MQL5. Ces modifications peuvent être effectuées dans n'importe quel éditeur de texte. Pour automatiser partiellement ce processus, je recommande d'utiliser un éditeur capable d'effectuer un remplacement en masse de phrases. Cela peut être fait en : Word, sa version gratuite Writer (issu du package OpenOffice), Excel, Calc et même Notepad sous Windows.

Je suis sûr que vous pourriez changer vous-même ces formules en code MQL5, néanmoins je vais partager mon expérience dans l'optimisation de ce processus afin que vous puissiez le faire plus rapidement.

Dans mon exemple, je vais utiliser le Bloc-notes sous Windows 7.

1) Nous avons donc un projet ouvert dans NeuroPro avec le réseau neuronal entraîné. Nous allons dans «réseau neuronal» > «Verbalisation», où une fenêtre avec des formules s'est ouverte (voir la capture d'écran ci-dessus).

2) Enregistrez le contenu de cette fenêtre dans le : menu «Fichier» > «Enregistrer sous».

3) Ouvrez maintenant ce fichier dans le Bloc-notes.

4) Appelez la fonction de remplacement de phrase : menu «Edition» > «Remplacer».

Liste des remplacements à effectuer :

Que remplacer Remplacer avec

Commentaire

___ [

triple soulignement __

]

double trait de soulignement --

- -

deux moins (déduction d'un nombre négatif dans les formules) sont divisés par un espace car un double moins en MQL (ainsi que d'autres langages similaires au C) peut avoir un double sens, ce qui conduit à une erreur de compilation Sigmoïde Sigmoïde

traduire les noms de fonctions en latin (rappelez-vous, le programme est en russe. )Il n'est pas nécessaire de le faire car MetaEditor prend également en charge le cyrillique)

Syndrome Syndrome

traduire les noms de variables en latin (encore une fois, cela ne sert à rien car MetaEditor prend également en charge le cyrillique)



Fig. 18. Remplacer le triple trait de soulignement par des crochets

Utilisez le bouton «Remplacer tout» pour effectuer le remplacement.

Vous comprenez maintenant que j'ai appelé les champs de prix «BAR___N__» pour pouvoir remplacer rapidement les traits de soulignement par des crochets, c'est-à-dire présenter toutes les entrées du réseau sous forme de tableau.

Il est plus facile de déclarer un tableau et de le remplir avec des données de prix en série qu'un certain nombre de variables individuelles.

5) Comme je l'ai mentionné précédemment, l'énumération de toutes les entrées et sorties doit être modifiée pour déclarer un tableau :

Avant

Après

Champs de la base de données (symptômes initiaux) : BAR[1] BAR[2] BAR[3] BAR[4] BAR[5] BAR[6] BAR[7] BAR[8] BAR[9] BAR[10] BAR[11] BAR[12] BAR[13] BAR[14] BAR[15] BAR[16] BAR[17] BAR[18] BAR[19] BAR[20] BAR[21] BAR[22] BAR[23] BAR[24] Champs de la base de données (syndromes finaux) : BAR[0] double BAR [ 25 ];





6) Les fonctions d'activation des neurones doivent ressembler aux fonctions du programme MQL5 :

Avant

Après

Sigmoïde1(A)=A/(0.1+|A|) Sigmoïde2(A)=A/(0.1+|A|) Sigmoïde3(A)=A/(0.1+|A|) double Sigmoid 1 ( double A) { return A/( 0.1 + MathAbs (A)); } double Sigmoid 2 ( double A) { return A/( 0.1 + MathAbs (A)); } double Sigmoid 3 ( double A) { return A/( 0.1 + MathAbs (A)); }

7) Selon les règles MQL5, un point-virgule doit être mis à la fin de toutes les formules, les commentaires doivent être écrits correctement (ou supprimés) et la déclaration de type ajoutée à toutes les variables initialisées.

Dans notre cas, le type n'a pas été déclaré uniquement pour les noms de neurones dans les couches intermédiaires. Nous allons à nouveau utiliser le remplacement de texte en masse au lieu de saisir manuellement le mot « double » 60 fois. Nous devons mettre en évidence le début d'une chaîne avec un nom de neurone (la marge au début de la chaîne doit également être mise en évidence car les noms de neurones seront également utilisés dans la partie droite des formules et le mot «double» n'aura pas besoin à y insérer) :

Fig. 19. Surligner le texte à remplacer

Après avoir copié la partie en surbrillance du texte, insérez-la dans la boîte de dialogue de remplacement de texte pour la remplacer par le même texte et le mot « double » ajouté :

Fig. 20. Ajouter le nom du type aux variables

N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton «Remplacer tout».

8) NeuroPro a un petit bug. Si vous entrez une valeur constante dans le réseau neuronal, alors dans le format texte, la formule de normalisation de cette entrée contiendra une division par zéro. Dans notre cas, «BAR___1__» est une telle entrée. Il a toujours des zéros car c'est le point de référence pour la normalisation de nos bars.



Idéalement, «BAR___1__» ne devrait pas être entré dans le réseau neuronal car les entrées avec des valeurs constantes n'influencent pas la prévision de toute façon. Cependant, si cette valeur a été saisie, la formule produite par NeuroPro devra être ajustée. Pour éviter les messages d'erreur du compilateur, la « BAR___1__ » devra être remplacé par la valeur qui est entrée en permanence ici. Dans notre cas, c'est zéro :

Avant

Après

BAR[ 1 ]=(BAR[ 1 ]- 0 )/ 0 ; BAR[ 1 ]= 0 ;





9) Il existe un autre bug très insignifiant (le développeur de NeuroPro ne pensait pas qu'une description textuelle d'un réseau neuronal serait utilisée comme code de programme et ne l'a donc pas vérifié attentivement).



Dans la toute dernière formule à la fin, il y a une parenthèse supplémentaire. Ce bug est très petit mais il confond le compilateur MetaEditor. Il ne pointera pas vers la parenthèse supplémentaire dans cette chaîne mais ne prendra pas d'accolade dans une autre partie du programme. Veuillez le garder à l'esprit afin de pouvoir le rectifier lorsque vous le rencontrerez.



Avant

Après

BAR[ 0 ]=((BAR[ 0 ]* 0.0180000001564622 )+ 0.000599999912083149 )/ 2 ) ; BAR[ 0 ]=((BAR[ 0 ]* 0.0180000001564622 )+ 0.000599999912083149 )/ 2 ;

Les opérations décrites dans cette section ne prennent que quelques minutes si elles sont pratiquées régulièrement. Il n'est pas nécessaire de se souvenir de la liste à la lettre. Lors de la compilation suivante, MetaEditor désignera les parties de code non corrigées comme des erreurs.

Enfin, après avoir mis toutes les formules au format MQL5, tout ce que nous avons à faire est de transférer le code résultant du Bloc-notes vers MetaEditor et d'ajouter le reste du code requis pour l'Expert. Certes, si vous utilisez régulièrement des réseaux de neurones créés dans NeuroPro, cette étape sera facile. Vous remplacerez simplement le réseau neuronal précédent dans l'Expert existant par un nouveau code MQL5 d'un réseau de neurones du Bloc-notes. Cela prendra littéralement une minute.

Le code final de l'Expert, entièrement prêt à fonctionner dans MetaTrader 5 (vous pouvez également télécharger ce code depuis l'application vers cet article) :

input double Lots = 0.1 ; input double MinPrognosis = 0 ; const int inputlen= 24 ; double Sigmoid1( double A) { return A/( 0.1 + MathAbs (A)); } double Sigmoid2( double A) { return A/( 0.1 + MathAbs (A)); } double Sigmoid3( double A) { return A/( 0.1 + MathAbs (A)); } double CalcNeuroNet() { MqlRates rates[],rate; CopyRates ( Symbol (), Period (), 0 ,inputlen+ 1 ,rates); ArraySetAsSeries (rates, true ); double BAR[ 512 ]; double zlevel=rates[ 1 ].close; for ( int bar= 0 ; bar<=inputlen; bar++) { rate=rates[bar]; BAR[bar]=rate.close-zlevel; } BAR[ 1 ]= 0 ; BAR[ 2 ]=(BAR[ 2 ]- - 0.0003 )/ 0.009 ; BAR[ 3 ]=(BAR[ 3 ]- 4.999992 E- 5 )/ 0.01045 ; BAR[ 4 ]=(BAR[ 4 ]- 0.0011 )/ 0.011 ; BAR[ 5 ]=(BAR[ 5 ]- 0.00285 )/ 0.01335 ; BAR[ 6 ]=(BAR[ 6 ]- 0.004050001 )/ 0.01625 ; BAR[ 7 ]=(BAR[ 7 ]- 0.00495 )/ 0.01695 ; BAR[ 8 ]=(BAR[ 8 ]- 0.0049 )/ 0.0172 ; BAR[ 9 ]=(BAR[ 9 ]- 0.0046 )/ 0.0171 ; BAR[ 10 ]=(BAR[ 10 ]- 0.00395 )/ 0.01755 ; BAR[ 11 ]=(BAR[ 11 ]- 0.0037 )/ 0.0184 ; BAR[ 12 ]=(BAR[ 12 ]- 0.0034 )/ 0.0188 ; BAR[ 13 ]=(BAR[ 13 ]- 0.0029 )/ 0.0194 ; BAR[ 14 ]=(BAR[ 14 ]- 0.002499999 )/ 0.0196 ; BAR[ 15 ]=(BAR[ 15 ]- 0.00245 )/ 0.01935 ; BAR[ 16 ]=(BAR[ 16 ]- 0.00275 )/ 0.01925 ; BAR[ 17 ]=(BAR[ 17 ]- 0.0028 )/ 0.0194 ; BAR[ 18 ]=(BAR[ 18 ]- 0.002950001 )/ 0.01965 ; BAR[ 19 ]=(BAR[ 19 ]- 0.002649999 )/ 0.01965 ; BAR[ 20 ]=(BAR[ 20 ]- 0.002699999 )/ 0.0197 ; BAR[ 21 ]=(BAR[ 21 ]- 0.00275 )/ 0.01945 ; BAR[ 22 ]=(BAR[ 22 ]- 0.00225 )/ 0.01955 ; BAR[ 23 ]=(BAR[ 23 ]- 0.0019 )/ 0.0195 ; BAR[ 24 ]=(BAR[ 24 ]- 0.00225 )/ 0.01935 ; double Syndrome1_1=Sigmoid1( 0.07165167 *BAR[ 1 ]- 0.08914512 *BAR[ 2 ]+ 0.160242 *BAR[ 3 ]- 0.1136391 *BAR[ 4 ]+ 0.01358515 *BAR[ 5 ]+ 0.3755009 *BAR[ 6 ]- 0.1433693 *BAR[ 7 ]+ 0.224411 *BAR[ 8 ]+ 0.03298632 *BAR[ 9 ]- 0.2551045 *BAR[ 10 ]- 0.1418581 *BAR[ 11 ]+ 0.007130164 *BAR[ 12 ]- 0.08727393 *BAR[ 13 ]- 0.2567087 *BAR[ 14 ]+ 0.1118081 *BAR[ 15 ]+ 0.73848 *BAR[ 16 ]+ 0.05880548 *BAR[ 17 ]- 0.1544689 *BAR[ 18 ]+ 0.192913 *BAR[ 19 ]- 0.1743894 *BAR[ 20 ]- 0.2184512 *BAR[ 21 ]- 0.2290305 *BAR[ 22 ]+ 0.3946579 *BAR[ 23 ]- 0.02947071 *BAR[ 24 ]- 0.08091708 ); double Syndrome1_2=Sigmoid1( - 0.08248464 *BAR[ 1 ]+ 0.3076621 *BAR[ 2 ]- 0.0500868 *BAR[ 3 ]- 0.6526818 *BAR[ 4 ]+ 0.04266862 *BAR[ 5 ]+ 0.581119 *BAR[ 6 ]- 0.0356447 *BAR[ 7 ]+ 0.0292943 *BAR[ 8 ]- 0.3660156 *BAR[ 9 ]- 0.3244759 *BAR[ 10 ]+ 0.05519342 *BAR[ 11 ]+ 0.2419113 *BAR[ 12 ]- 0.2178954 *BAR[ 13 ]+ 0.4037299 *BAR[ 14 ]- 0.1593139 *BAR[ 15 ]+ 0.3567515 *BAR[ 16 ]+ 0.08094382 *BAR[ 17 ]- 0.01788837 *BAR[ 18 ]- 0.379636 *BAR[ 19 ]+ 0.6658992 *BAR[ 20 ]- 0.1899142 *BAR[ 21 ]+ 0.02259956 *BAR[ 22 ]+ 0.767949 *BAR[ 23 ]- 0.5380562 *BAR[ 24 ]- 0.06307755 ); double Syndrome1_3=Sigmoid1( - 0.08426282 *BAR[ 1 ]- 0.172721 *BAR[ 2 ]+ 0.1749717 *BAR[ 3 ]- 0.07916483 *BAR[ 4 ]- 0.0523758 *BAR[ 5 ]+ 0.1935233 *BAR[ 6 ]+ 0.01627235 *BAR[ 7 ]+ 0.1254414 *BAR[ 8 ]- 0.1101555 *BAR[ 9 ]- 0.02285305 *BAR[ 10 ]- 0.14389 *BAR[ 11 ]+ 0.1788775 *BAR[ 12 ]- 0.007144043 *BAR[ 13 ]+ 0.1925385 *BAR[ 14 ]- 0.08001231 *BAR[ 15 ]- 0.2021703 *BAR[ 16 ]+ 0.08694438 *BAR[ 17 ]+ 0.3090158 *BAR[ 18 ]- 0.3330302 *BAR[ 19 ]+ 0.2519112 *BAR[ 20 ]- 0.2170611 *BAR[ 21 ]- 0.2216277 *BAR[ 22 ]+ 0.09618518 *BAR[ 23 ]+ 0.049888 *BAR[ 24 ]- 0.06465426 ); double Syndrome1_4=Sigmoid1( 0.02806905 *BAR[ 1 ]+ 0.07787746 *BAR[ 2 ]+ 0.1972721 *BAR[ 3 ]- 0.247464 *BAR[ 4 ]- 0.008635854 *BAR[ 5 ]- 0.1975036 *BAR[ 6 ]- 0.0652089 *BAR[ 7 ]- 0.1276176 *BAR[ 8 ]- 0.3386112 *BAR[ 9 ]- 0.103951 *BAR[ 10 ]+ 0.08352495 *BAR[ 11 ]- 0.1821419 *BAR[ 12 ]- 0.05604611 *BAR[ 13 ]- 0.05922695 *BAR[ 14 ]- 0.1670811 *BAR[ 15 ]+ 0.002476109 *BAR[ 16 ]- 0.03657883 *BAR[ 17 ]- 0.09295338 *BAR[ 18 ]+ 0.2500353 *BAR[ 19 ]- 0.03980102 *BAR[ 20 ]+ 0.1059941 *BAR[ 21 ]- 0.4037244 *BAR[ 22 ]- 0.08735184 *BAR[ 23 ]+ 0.1546644 *BAR[ 24 ]+ 0.1966186 ); double Syndrome1_5=Sigmoid1( 0.03832016 *BAR[ 1 ]- 0.09065858 *BAR[ 2 ]+ 0.2356484 *BAR[ 3 ]- 0.2436682 *BAR[ 4 ]+ 0.09812659 *BAR[ 5 ]+ 0.09220826 *BAR[ 6 ]+ 0.434221 *BAR[ 7 ]- 0.005478878 *BAR[ 8 ]- 0.1657191 *BAR[ 9 ]- 0.2605299 *BAR[ 10 ]+ 0.3523667 *BAR[ 11 ]+ 0.3595579 *BAR[ 12 ]+ 0.3402678 *BAR[ 13 ]- 0.3346431 *BAR[ 14 ]+ 0.1215327 *BAR[ 15 ]- 0.1869196 *BAR[ 16 ]+ 0.07256371 *BAR[ 17 ]- 0.09229603 *BAR[ 18 ]- 0.09961994 *BAR[ 19 ]+ 0.2491707 *BAR[ 20 ]+ 0.3703756 *BAR[ 21 ]+ 0.1369175 *BAR[ 22 ]+ 0.0560869 *BAR[ 23 ]- 0.007567503 *BAR[ 24 ]- 0.01722363 ); double Syndrome1_6=Sigmoid1( - 0.06897662 *BAR[ 1 ]- 0.4182717 *BAR[ 2 ]+ 0.200378 *BAR[ 3 ]- 0.4152234 *BAR[ 4 ]- 0.2081593 *BAR[ 5 ]+ 0.3120443 *BAR[ 6 ]- 0.1582431 *BAR[ 7 ]+ 0.1900958 *BAR[ 8 ]+ 0.002503331 *BAR[ 9 ]+ 0.02297609 *BAR[ 10 ]+ 0.03145982 *BAR[ 11 ]+ 0.1816629 *BAR[ 12 ]+ 0.1854629 *BAR[ 13 ]- 0.1660063 *BAR[ 14 ]+ 0.3112128 *BAR[ 15 ]- 0.4799304 *BAR[ 16 ]- 0.100519 *BAR[ 17 ]- 0.1523588 *BAR[ 18 ]+ 0.07141552 *BAR[ 19 ]+ 0.2336634 *BAR[ 20 ]+ 0.01279082 *BAR[ 21 ]- 0.2179644 *BAR[ 22 ]+ 0.4898897 *BAR[ 23 ]- 0.1818153 *BAR[ 24 ]- 0.1783737 ); double Syndrome1_7=Sigmoid1( - 0.003986856 *BAR[ 1 ]- 0.3409385 *BAR[ 2 ]- 0.3122248 *BAR[ 3 ]+ 0.5656545 *BAR[ 4 ]+ 0.07564658 *BAR[ 5 ]+ 0.07956024 *BAR[ 6 ]+ 0.1820322 *BAR[ 7 ]- 0.05595554 *BAR[ 8 ]+ 0.1027963 *BAR[ 9 ]+ 0.2596273 *BAR[ 10 ]+ 0.1156801 *BAR[ 11 ]+ 0.04490443 *BAR[ 12 ]+ 0.1426405 *BAR[ 13 ]+ 0.06763341 *BAR[ 14 ]- 0.03249188 *BAR[ 15 ]- 0.1912978 *BAR[ 16 ]- 0.2003477 *BAR[ 17 ]- 0.2413947 *BAR[ 18 ]+ 0.3188735 *BAR[ 19 ]- 0.2899658 *BAR[ 20 ]+ 0.06846272 *BAR[ 21 ]+ 0.08726751 *BAR[ 22 ]- 0.2134383 *BAR[ 23 ]- 0.436768 *BAR[ 24 ]+ 0.08075105 ); double Syndrome1_8=Sigmoid1( 0.05597013 *BAR[ 1 ]+ 0.3358757 *BAR[ 2 ]+ 0.1041476 *BAR[ 3 ]- 0.334706 *BAR[ 4 ]- 0.07069201 *BAR[ 5 ]+ 0.06152828 *BAR[ 6 ]+ 0.1577689 *BAR[ 7 ]+ 0.1737777 *BAR[ 8 ]- 0.7711719 *BAR[ 9 ]- 0.2970988 *BAR[ 10 ]+ 0.06691784 *BAR[ 11 ]+ 0.0528774 *BAR[ 12 ]+ 0.06260363 *BAR[ 13 ]+ 0.2449201 *BAR[ 14 ]- 0.3098814 *BAR[ 15 ]+ 0.06859511 *BAR[ 16 ]+ 0.1355444 *BAR[ 17 ]- 0.15844 *BAR[ 18 ]+ 0.2791151 *BAR[ 19 ]- 0.412524 *BAR[ 20 ]+ 0.228981 *BAR[ 21 ]- 0.4042732 *BAR[ 22 ]+ 0.197847 *BAR[ 23 ]+ 0.477078 *BAR[ 24 ]- 0.2478239 ); double Syndrome1_9=Sigmoid1( 0.02181781 *BAR[ 1 ]- 0.1042198 *BAR[ 2 ]- 0.02412975 *BAR[ 3 ]+ 0.1485616 *BAR[ 4 ]+ 0.07645424 *BAR[ 5 ]- 0.02779776 *BAR[ 6 ]- 0.1519209 *BAR[ 7 ]- 0.1878287 *BAR[ 8 ]+ 0.1637603 *BAR[ 9 ]+ 0.248636 *BAR[ 10 ]+ 0.2032469 *BAR[ 11 ]- 0.03869069 *BAR[ 12 ]+ 0.02014448 *BAR[ 13 ]- 0.2079489 *BAR[ 14 ]+ 0.08846121 *BAR[ 15 ]+ 0.1025348 *BAR[ 16 ]+ 0.01593455 *BAR[ 17 ]- 0.4964754 *BAR[ 18 ]+ 0.1635097 *BAR[ 19 ]- 0.04561989 *BAR[ 20 ]- 0.0662128 *BAR[ 21 ]- 0.2423395 *BAR[ 22 ]+ 0.2898602 *BAR[ 23 ]+ 0.03824728 *BAR[ 24 ]- 0.07471437 ); double Syndrome1_10=Sigmoid1( - 0.02918137 *BAR[ 1 ]+ 0.06085975 *BAR[ 2 ]- 0.3056079 *BAR[ 3 ]- 0.5144019 *BAR[ 4 ]- 0.1966296 *BAR[ 5 ]+ 0.04413594 *BAR[ 6 ]+ 0.03249943 *BAR[ 7 ]+ 0.08405613 *BAR[ 8 ]- 0.08797813 *BAR[ 9 ]+ 0.06621616 *BAR[ 10 ]- 0.2226632 *BAR[ 11 ]- 0.1000158 *BAR[ 12 ]+ 0.0106046 *BAR[ 13 ]- 0.1383344 *BAR[ 14 ]+ 0.05141285 *BAR[ 15 ]- 0.1009147 *BAR[ 16 ]- 0.1503479 *BAR[ 17 ]+ 0.2877283 *BAR[ 18 ]- 0.2209365 *BAR[ 19 ]+ 0.1310906 *BAR[ 20 ]- 0.1188305 *BAR[ 21 ]- 0.002668453 *BAR[ 22 ]+ 0.1106755 *BAR[ 23 ]+ 0.3884961 *BAR[ 24 ]+ 0.0006983803 ); double Syndrome1_11=Sigmoid1( - 0.04872056 *BAR[ 1 ]- 0.5066758 *BAR[ 2 ]+ 0.08158222 *BAR[ 3 ]+ 0.2647052 *BAR[ 4 ]+ 0.3632542 *BAR[ 5 ]+ 0.4538754 *BAR[ 6 ]- 0.1346472 *BAR[ 7 ]+ 0.16742 *BAR[ 8 ]+ 0.2974689 *BAR[ 9 ]+ 0.3446769 *BAR[ 10 ]- 0.2784187 *BAR[ 11 ]+ 0.2461497 *BAR[ 12 ]- 0.166853 *BAR[ 13 ]- 0.4296628 *BAR[ 14 ]+ 0.7343794 *BAR[ 15 ]+ 0.2154892 *BAR[ 16 ]- 0.4086125 *BAR[ 17 ]- 0.6446049 *BAR[ 18 ]- 0.5614476 *BAR[ 19 ]- 0.593914 *BAR[ 20 ]+ 0.5039462 *BAR[ 21 ]+ 0.113933 *BAR[ 22 ]+ 0.3599374 *BAR[ 23 ]- 0.5517 *BAR[ 24 ]+ 0.1249064 ); double Syndrome1_12=Sigmoid1( - 0.09035824 *BAR[ 1 ]- 0.2619464 *BAR[ 2 ]+ 0.5151641 *BAR[ 3 ]+ 0.08415102 *BAR[ 4 ]+ 0.007849894 *BAR[ 5 ]- 0.3585253 *BAR[ 6 ]- 0.3458216 *BAR[ 7 ]- 0.006490127 *BAR[ 8 ]+ 0.1933572 *BAR[ 9 ]+ 0.1655464 *BAR[ 10 ]- 0.2591909 *BAR[ 11 ]+ 0.2810482 *BAR[ 12 ]- 0.3552095 *BAR[ 13 ]+ 0.1032239 *BAR[ 14 ]- 0.2380441 *BAR[ 15 ]- 0.6082169 *BAR[ 16 ]- 0.3652177 *BAR[ 17 ]+ 0.4065064 *BAR[ 18 ]- 0.1538232 *BAR[ 19 ]- 0.03332642 *BAR[ 20 ]+ 0.06235149 *BAR[ 21 ]- 0.08935639 *BAR[ 22 ]- 0.2274701 *BAR[ 23 ]+ 0.2350571 *BAR[ 24 ]- 0.1009272 ); double Syndrome1_13=Sigmoid1( - 0.05370994 *BAR[ 1 ]+ 0.2999545 *BAR[ 2 ]- 0.2855853 *BAR[ 3 ]+ 0.1123754 *BAR[ 4 ]+ 0.2561198 *BAR[ 5 ]- 0.2846766 *BAR[ 6 ]+ 0.008345681 *BAR[ 7 ]+ 0.1896221 *BAR[ 8 ]- 0.1973753 *BAR[ 9 ]+ 0.3510076 *BAR[ 10 ]+ 0.4492245 *BAR[ 11 ]- 0.09004608 *BAR[ 12 ]+ 0.002758034 *BAR[ 13 ]+ 0.03157447 *BAR[ 14 ]+ 0.02175433 *BAR[ 15 ]- 0.399723 *BAR[ 16 ]- 0.2736914 *BAR[ 17 ]+ 0.1198452 *BAR[ 18 ]+ 0.2808644 *BAR[ 19 ]- 0.06968442 *BAR[ 20 ]- 0.5771574 *BAR[ 21 ]+ 0.3748633 *BAR[ 22 ]- 0.2721373 *BAR[ 23 ]- 0.2329663 *BAR[ 24 ]+ 0.07683773 ); double Syndrome1_14=Sigmoid1( 0.094418 *BAR[ 1 ]+ 0.2155959 *BAR[ 2 ]- 0.4787674 *BAR[ 3 ]+ 0.3605456 *BAR[ 4 ]+ 0.06799955 *BAR[ 5 ]+ 0.607367 *BAR[ 6 ]- 0.3518007 *BAR[ 7 ]+ 0.1633829 *BAR[ 8 ]+ 0.3040094 *BAR[ 9 ]+ 0.3707297 *BAR[ 10 ]+ 0.02556368 *BAR[ 11 ]- 0.0885786 *BAR[ 12 ]- 0.3713907 *BAR[ 13 ]- 0.2014098 *BAR[ 14 ]- 0.289242 *BAR[ 15 ]- 0.09950806 *BAR[ 16 ]- 0.5361071 *BAR[ 17 ]+ 0.4154459 *BAR[ 18 ]+ 0.02827369 *BAR[ 19 ]- 0.04972957 *BAR[ 20 ]- 0.1700879 *BAR[ 21 ]+ 0.2973098 *BAR[ 22 ]- 0.2097459 *BAR[ 23 ]- 0.0422597 *BAR[ 24 ]+ 0.2318914 ); double Syndrome1_15=Sigmoid1( 0.02161242 *BAR[ 1 ]+ 0.5484816 *BAR[ 2 ]+ 0.002152426 *BAR[ 3 ]- 0.3017516 *BAR[ 4 ]+ 0.02010602 *BAR[ 5 ]- 0.8008425 *BAR[ 6 ]- 0.2985114 *BAR[ 7 ]+ 0.5151479 *BAR[ 8 ]+ 0.1572166 *BAR[ 9 ]- 0.04494689 *BAR[ 10 ]+ 0.2529401 *BAR[ 11 ]- 0.02046412 *BAR[ 12 ]- 0.05892481 *BAR[ 13 ]- 0.1359019 *BAR[ 14 ]- 0.2005993 *BAR[ 15 ]+ 0.03077302 *BAR[ 16 ]+ 0.745619 *BAR[ 17 ]- 0.4197147 *BAR[ 18 ]- 0.1354882 *BAR[ 19 ]- 0.6034228 *BAR[ 20 ]- 0.04950687 *BAR[ 21 ]- 0.1093793 *BAR[ 22 ]- 0.46851 *BAR[ 23 ]+ 0.2340346 *BAR[ 24 ]- 0.1910115 ); double Syndrome1_16=Sigmoid1( 0.06201033 *BAR[ 1 ]+ 0.2311719 *BAR[ 2 ]- 0.6587076 *BAR[ 3 ]- 0.1937433 *BAR[ 4 ]- 0.3063492 *BAR[ 5 ]+ 0.0458253 *BAR[ 6 ]+ 0.2621455 *BAR[ 7 ]- 0.3292437 *BAR[ 8 ]- 0.07124191 *BAR[ 9 ]+ 0.03962434 *BAR[ 10 ]- 0.03539502 *BAR[ 11 ]+ 0.1602975 *BAR[ 12 ]+ 0.1252141 *BAR[ 13 ]- 0.1939677 *BAR[ 14 ]- 0.3524359 *BAR[ 15 ]- 0.02675135 *BAR[ 16 ]- 0.1550312 *BAR[ 17 ]+ 0.2015329 *BAR[ 18 ]- 0.1383009 *BAR[ 19 ]+ 0.3079963 *BAR[ 20 ]+ 0.06971535 *BAR[ 21 ]- 0.2415089 *BAR[ 22 ]- 0.03791533 *BAR[ 23 ]+ 0.01494107 *BAR[ 24 ]+ 0.01395546 ); double Syndrome1_17=Sigmoid1( - 0.03211073 *BAR[ 1 ]- 0.2057187 *BAR[ 2 ]- 0.2208917 *BAR[ 3 ]+ 0.1034868 *BAR[ 4 ]+ 0.003785761 *BAR[ 5 ]- 0.1510143 *BAR[ 6 ]- 0.04637882 *BAR[ 7 ]- 0.01963908 *BAR[ 8 ]- 0.3622932 *BAR[ 9 ]+ 0.03135398 *BAR[ 10 ]- 0.1296021 *BAR[ 11 ]- 0.2571803 *BAR[ 12 ]+ 0.02485986 *BAR[ 13 ]- 0.05831699 *BAR[ 14 ]+ 0.2441404 *BAR[ 15 ]+ 0.4313999 *BAR[ 16 ]- 0.05117986 *BAR[ 17 ]- 0.06832605 *BAR[ 18 ]- 0.01433043 *BAR[ 19 ]- 0.3331767 *BAR[ 20 ]- 0.09270683 *BAR[ 21 ]+ 0.1077102 *BAR[ 22 ]+ 0.0517161 *BAR[ 23 ]+ 0.1463209 *BAR[ 24 ]+ 0.08033083 ); double Syndrome1_18=Sigmoid1( - 0.01044874 *BAR[ 1 ]+ 0.8255618 *BAR[ 2 ]- 0.3581862 *BAR[ 3 ]+ 0.2379437 *BAR[ 4 ]- 0.05247816 *BAR[ 5 ]+ 0.3858318 *BAR[ 6 ]- 0.04216846 *BAR[ 7 ]+ 0.2305764 *BAR[ 8 ]- 0.2754549 *BAR[ 9 ]+ 0.1255125 *BAR[ 10 ]- 0.1954638 *BAR[ 11 ]+ 0.04934186 *BAR[ 12 ]- 0.08713531 *BAR[ 13 ]+ 0.08193728 *BAR[ 14 ]- 0.01578137 *BAR[ 15 ]+ 0.04301662 *BAR[ 16 ]- 0.01941852 *BAR[ 17 ]+ 0.0321704 *BAR[ 18 ]- 0.4490997 *BAR[ 19 ]- 0.2165072 *BAR[ 20 ]+ 0.5094138 *BAR[ 21 ]- 0.08077756 *BAR[ 22 ]- 0.1167052 *BAR[ 23 ]+ 0.008337143 *BAR[ 24 ]- 0.1847742 ); double Syndrome1_19=Sigmoid1( 0.07863438 *BAR[ 1 ]+ 0.6541001 *BAR[ 2 ]- 0.0287532 *BAR[ 3 ]- 0.07992863 *BAR[ 4 ]- 0.1936443 *BAR[ 5 ]+ 0.2021953 *BAR[ 6 ]+ 0.5814793 *BAR[ 7 ]+ 0.1076662 *BAR[ 8 ]- 0.2505759 *BAR[ 9 ]- 0.1958519 *BAR[ 10 ]+ 0.2982949 *BAR[ 11 ]- 0.130183 *BAR[ 12 ]- 0.2418064 *BAR[ 13 ]- 0.03213368 *BAR[ 14 ]- 0.1050228 *BAR[ 15 ]- 0.04116086 *BAR[ 16 ]+ 0.1059578 *BAR[ 17 ]- 0.09407587 *BAR[ 18 ]+ 0.2511382 *BAR[ 19 ]+ 0.03090675 *BAR[ 20 ]- 0.2050715 *BAR[ 21 ]+ 0.07968493 *BAR[ 22 ]- 0.1085312 *BAR[ 23 ]- 0.3073632 *BAR[ 24 ]+ 0.1479857 ); double Syndrome1_20=Sigmoid1( 0.01779699 *BAR[ 1 ]+ 0.1517631 *BAR[ 2 ]+ 0.1832252 *BAR[ 3 ]+ 0.4329565 *BAR[ 4 ]- 0.1528609 *BAR[ 5 ]- 0.2424133 *BAR[ 6 ]+ 0.1942621 *BAR[ 7 ]+ 0.1390828 *BAR[ 8 ]- 0.3387062 *BAR[ 9 ]+ 0.3891163 *BAR[ 10 ]+ 0.3485644 *BAR[ 11 ]+ 0.06489421 *BAR[ 12 ]- 0.01458877 *BAR[ 13 ]- 0.1127466 *BAR[ 14 ]+ 0.1122861 *BAR[ 15 ]- 0.1973242 *BAR[ 16 ]+ 0.4340822 *BAR[ 17 ]- 0.633949 *BAR[ 18 ]+ 0.1276167 *BAR[ 19 ]+ 0.2476585 *BAR[ 20 ]- 0.4445719 *BAR[ 21 ]+ 0.6248969 *BAR[ 22 ]- 0.2169943 *BAR[ 23 ]- 0.501359 *BAR[ 24 ]- 0.1358235 ); double Syndrome2_1=Sigmoid2( 0.2332734 *Syndrome1_1- 0.2002641 *Syndrome1_2- 0.03174414 *Syndrome1_3- 0.3868614 *Syndrome1_4- 0.1933812 *Syndrome1_5- 0.2366997 *Syndrome1_6+ 0.3920829 *Syndrome1_7+ 0.1015497 *Syndrome1_8- 0.1333193 *Syndrome1_9+ 0.05584235 *Syndrome1_10- 0.2983295 *Syndrome1_11+ 0.1034668 *Syndrome1_12- 0.4040487 *Syndrome1_13- 0.2103508 *Syndrome1_14- 0.2480657 *Syndrome1_15- 0.1906435 *Syndrome1_16+ 0.2692898 *Syndrome1_17+ 0.2760854 *Syndrome1_18- 0.1738693 *Syndrome1_19- 0.1861307 *Syndrome1_20- 0.07152162 ); double Syndrome2_2=Sigmoid2( - 0.1242675 *Syndrome1_1+ 0.05587832 *Syndrome1_2+ 0.1567961 *Syndrome1_3+ 0.1077346 *Syndrome1_4- 0.2112047 *Syndrome1_5+ 0.04008683 *Syndrome1_6- 0.1716478 *Syndrome1_7+ 0.3083204 *Syndrome1_8- 0.1864694 *Syndrome1_9+ 0.08867304 *Syndrome1_10- 0.06801239 *Syndrome1_11- 0.1810985 *Syndrome1_12- 0.05133555 *Syndrome1_13+ 0.2981661 *Syndrome1_14- 0.01543425 *Syndrome1_15- 0.1859617 *Syndrome1_16+ 0.027973 *Syndrome1_17- 0.1715439 *Syndrome1_18- 0.1249511 *Syndrome1_19+ 0.5925598 *Syndrome1_20- 0.279602 ); double Syndrome2_3=Sigmoid2( - 0.4745722 *Syndrome1_1- 0.1248492 *Syndrome1_2- 0.1128288 *Syndrome1_3+ 0.1485692 *Syndrome1_4- 0.3948999 *Syndrome1_5+ 0.2633227 *Syndrome1_6- 0.2046695 *Syndrome1_7- 0.03632757 *Syndrome1_8+ 0.259578 *Syndrome1_9- 0.07442582 *Syndrome1_10+ 0.06552354 *Syndrome1_11- 0.2452848 *Syndrome1_12- 0.1599011 *Syndrome1_13+ 0.1749917 *Syndrome1_14- 0.07113215 *Syndrome1_15- 0.1524421 *Syndrome1_16+ 0.3606906 *Syndrome1_17+ 0.3524929 *Syndrome1_18+ 0.1315838 *Syndrome1_19+ 0.1981817 *Syndrome1_20+ 0.0126604 ); double Syndrome2_4=Sigmoid2( - 0.3605324 *Syndrome1_1+ 0.2803221 *Syndrome1_2+ 0.07412126 *Syndrome1_3+ 0.2101911 *Syndrome1_4- 0.1933928 *Syndrome1_5- 0.2068641 *Syndrome1_6+ 0.1302721 *Syndrome1_7+ 0.04962961 *Syndrome1_8+ 0.2879501 *Syndrome1_9- 0.04214102 *Syndrome1_10- 0.02194729 *Syndrome1_11- 0.0501424 *Syndrome1_12+ 0.007969459 *Syndrome1_13+ 0.1151657 *Syndrome1_14+ 0.04063402 *Syndrome1_15+ 0.1461606 *Syndrome1_16- 0.07482237 *Syndrome1_17- 0.3319329 *Syndrome1_18+ 0.2494595 *Syndrome1_19- 0.09345333 *Syndrome1_20- 0.1831799 ); double Syndrome2_5=Sigmoid2( - 0.03081687 *Syndrome1_1- 0.419345 *Syndrome1_2- 0.01301429 *Syndrome1_3+ 0.008855551 *Syndrome1_4+ 0.2869771 *Syndrome1_5+ 0.06881366 *Syndrome1_6- 0.1612982 *Syndrome1_7- 0.491662 *Syndrome1_8+ 0.04266098 *Syndrome1_9- 0.7546657 *Syndrome1_10+ 0.0472151 *Syndrome1_11- 0.5099863 *Syndrome1_12+ 0.1196823 *Syndrome1_13+ 0.2611973 *Syndrome1_14- 0.0241531 *Syndrome1_15- 0.5843646 *Syndrome1_16+ 0.08374172 *Syndrome1_17+ 0.041931 *Syndrome1_18- 0.181801 *Syndrome1_19+ 0.6314354 *Syndrome1_20+ 0.2967799 ); double Syndrome2_6=Sigmoid2( 0.2783457 *Syndrome1_1+ 0.05858535 *Syndrome1_2+ 0.03348543 *Syndrome1_3- 0.09202126 *Syndrome1_4+ 0.09466362 *Syndrome1_5- 0.01946918 *Syndrome1_6- 0.008507644 *Syndrome1_7+ 0.1967683 *Syndrome1_8- 0.1593684 *Syndrome1_9+ 0.2202749 *Syndrome1_10- 0.2754305 *Syndrome1_11- 0.08108314 *Syndrome1_12+ 0.1606592 *Syndrome1_13+ 0.03723634 *Syndrome1_14+ 0.3494412 *Syndrome1_15- 0.139782 *Syndrome1_16+ 0.03641316 *Syndrome1_17- 0.1216527 *Syndrome1_18- 0.2194063 *Syndrome1_19+ 0.3015033 *Syndrome1_20- 0.1307777 ); double Syndrome2_7=Sigmoid2( - 0.1451617 *Syndrome1_1- 0.1851998 *Syndrome1_2- 0.2149245 *Syndrome1_3- 0.05804037 *Syndrome1_4- 0.03970402 *Syndrome1_5+ 2.506166 E- 6 *Syndrome1_6+ 0.223578 *Syndrome1_7- 0.1718342 *Syndrome1_8+ 0.001228896 *Syndrome1_9- 0.03911417 *Syndrome1_10+ 0.3167912 *Syndrome1_11+ 0.2213001 *Syndrome1_12- 0.3518667 *Syndrome1_13- 0.6146168 *Syndrome1_14- 0.1061097 *Syndrome1_15- 0.3044312 *Syndrome1_16- 0.04269538 *Syndrome1_17- 0.1753355 *Syndrome1_18+ 0.1989161 *Syndrome1_19- 0.3667244 *Syndrome1_20+ 0.2514035 ); double Syndrome2_8=Sigmoid2( - 0.1430153 *Syndrome1_1-Syndrome1_2+ 0.02704678 *Syndrome1_3+ 0.09941091 *Syndrome1_4+ 0.07057924 *Syndrome1_5- 0.3370984 *Syndrome1_6+ 0.1565579 *Syndrome1_7- 0.6226992 *Syndrome1_8- 0.4750121 *Syndrome1_9+ 0.0914355 *Syndrome1_10+ 0.7518402 *Syndrome1_11- 0.3350138 *Syndrome1_12- 0.3099903 *Syndrome1_13+ 0.01266479 *Syndrome1_14- 0.7965527 *Syndrome1_15- 0.1753905 *Syndrome1_16- 0.1435609 *Syndrome1_17+ 0.1683903 *Syndrome1_18+ 0.1800467 *Syndrome1_19+ 0.02699256 *Syndrome1_20+ 0.3138063 ); double Syndrome2_9=Sigmoid2( - 0.2611458 *Syndrome1_1- 0.03994129 *Syndrome1_2- 0.2299157 *Syndrome1_3+ 0.3549923 *Syndrome1_4- 0.001759748 *Syndrome1_5- 0.1117837 *Syndrome1_6+ 0.03037107 *Syndrome1_7+ 0.2023677 *Syndrome1_8+ 0.2628252 *Syndrome1_9+ 0.09683131 *Syndrome1_10+ 0.2576693 *Syndrome1_11- 0.06357097 *Syndrome1_12- 0.2162403 *Syndrome1_13- 0.2190126 *Syndrome1_14- 0.1675369 *Syndrome1_15- 0.2458067 *Syndrome1_16- 0.06660707 *Syndrome1_17- 0.2096998 *Syndrome1_18+ 0.2432118 *Syndrome1_19+ 0.06210691 *Syndrome1_20+ 0.1555794 ); double Syndrome2_10=Sigmoid2( 0.1120118 *Syndrome1_1- 0.09789048 *Syndrome1_2- 0.1146162 *Syndrome1_3- 0.02268722 *Syndrome1_4- 0.4754501 *Syndrome1_5+ 0.1567527 *Syndrome1_6+ 0.4281512 *Syndrome1_7+ 0.1428995 *Syndrome1_8+ 0.4317052 *Syndrome1_9- 0.1987304 *Syndrome1_10- 0.3471439 *Syndrome1_11- 0.2485701 *Syndrome1_12+ 0.2200699 *Syndrome1_13- 0.1804247 *Syndrome1_14+ 0.5553524 *Syndrome1_15+ 0.004284344 *Syndrome1_16- 0.5408193 *Syndrome1_17- 0.2304406 *Syndrome1_18+ 0.2462995 *Syndrome1_19+ 0.1687378 *Syndrome1_20+ 0.480715 ); double Syndrome2_11=Sigmoid2( 0.2892572 *Syndrome1_1+ 0.2819389 *Syndrome1_2- 0.2116477 *Syndrome1_3- 0.1031269 *Syndrome1_4- 0.2198152 *Syndrome1_5- 0.2882532 *Syndrome1_6- 0.7462316 *Syndrome1_7+ 0.7820893 *Syndrome1_8- 0.05574411 *Syndrome1_9- 0.1144354 *Syndrome1_10- 0.1073154 *Syndrome1_11+ 0.5092962 *Syndrome1_12- 0.07017706 *Syndrome1_13- 0.5550667 *Syndrome1_14- 0.5170746 *Syndrome1_15- 0.1299864 *Syndrome1_16+ 0.03325708 *Syndrome1_17- 0.5107772 *Syndrome1_18+ 0.04024922 *Syndrome1_19+ 0.1836878 *Syndrome1_20+ 0.0346345 ); double Syndrome2_12=Sigmoid2( - 0.10614 *Syndrome1_1+ 0.06027444 *Syndrome1_2+ 0.08108542 *Syndrome1_3- 0.1568731 *Syndrome1_4+ 0.1509192 *Syndrome1_5- 0.1630516 *Syndrome1_6+ 0.01426157 *Syndrome1_7+ 0.02186926 *Syndrome1_8+ 0.1099893 *Syndrome1_9- 0.02269597 *Syndrome1_10- 0.04576464 *Syndrome1_11- 0.161096 *Syndrome1_12- 0.1901706 *Syndrome1_13- 0.02513908 *Syndrome1_14+ 0.1317106 *Syndrome1_15- 0.06866668 *Syndrome1_16+ 0.1083753 *Syndrome1_17+ 0.1449683 *Syndrome1_18+ 0.006118122 *Syndrome1_19+ 0.1255394 *Syndrome1_20- 0.3822223 ); double Syndrome2_13=Sigmoid2( - 0.01638931 *Syndrome1_1+ 0.1172011 *Syndrome1_2- 0.1022018 *Syndrome1_3+ 0.1098846 *Syndrome1_4+ 0.3456185 *Syndrome1_5- 0.276273 *Syndrome1_6- 0.1697723 *Syndrome1_7- 0.1394644 *Syndrome1_8+ 0.0530486 *Syndrome1_9+ 0.04139024 *Syndrome1_10- 0.02131393 *Syndrome1_11+ 0.1144992 *Syndrome1_12- 0.1791101 *Syndrome1_13+ 0.124498 *Syndrome1_14+ 0.2169005 *Syndrome1_15+ 0.06764794 *Syndrome1_16+ 0.3542189 *Syndrome1_17+ 0.0647957 *Syndrome1_18+ 0.01778502 *Syndrome1_19- 0.0183728 *Syndrome1_20- 0.09863564 ); double Syndrome2_14=Sigmoid2( 0.1046498 *Syndrome1_1+ 0.1199886 *Syndrome1_2- 0.3787079 *Syndrome1_3+ 0.568437 *Syndrome1_4- 0.09216721 *Syndrome1_5- 0.07998162 *Syndrome1_6- 0.1422648 *Syndrome1_7- 0.220407 *Syndrome1_8+ 0.00417607 *Syndrome1_9+ 0.2042087 *Syndrome1_10+ 0.2614584 *Syndrome1_11+ 0.04491196 *Syndrome1_12+ 0.1860093 *Syndrome1_13- 0.1642074 *Syndrome1_14+ 0.3918036 *Syndrome1_15+ 0.05427575 *Syndrome1_16- 0.0002294437 *Syndrome1_17+ 0.008295977 *Syndrome1_18- 0.2818146 *Syndrome1_19- 0.3877438 *Syndrome1_20+ 0.03536745 ); double Syndrome2_15=Sigmoid2( - 0.1754033 *Syndrome1_1- 0.0528489 *Syndrome1_2- 0.1744897 *Syndrome1_3+ 0.1113354 *Syndrome1_4+ 0.1185713 *Syndrome1_5- 0.0231303 *Syndrome1_6+ 0.006316248 *Syndrome1_7- 0.08525342 *Syndrome1_8+ 0.1568578 *Syndrome1_9+ 0.2965699 *Syndrome1_10+ 0.2781587 *Syndrome1_11+ 0.2391527 *Syndrome1_12- 0.08555941 *Syndrome1_13- 0.2362186 *Syndrome1_14+ 0.1128907 *Syndrome1_15- 0.04770778 *Syndrome1_16- 0.0139725 *Syndrome1_17+ 0.1079882 *Syndrome1_18- 0.09141354 *Syndrome1_19+ 0.3320866 *Syndrome1_20- 0.3015116 ); double Syndrome2_16=Sigmoid2( 0.1962015 *Syndrome1_1+ 0.0192374 *Syndrome1_2- 0.1578716 *Syndrome1_3+ 0.03360523 *Syndrome1_4+ 0.04818176 *Syndrome1_5+ 0.2462966 *Syndrome1_6- 0.2103649 *Syndrome1_7+ 0.01318523 *Syndrome1_8- 0.09349868 *Syndrome1_9+ 0.08476428 *Syndrome1_10- 0.06272572 *Syndrome1_11+ 0.2246324 *Syndrome1_12+ 0.2539908 *Syndrome1_13- 0.2059217 *Syndrome1_14- 0.08641216 *Syndrome1_15- 0.09780023 *Syndrome1_16+ 0.0005770256 *Syndrome1_17- 0.2842666 *Syndrome1_18- 0.05383059 *Syndrome1_19- 0.2822465 *Syndrome1_20+ 0.2277268 ); double Syndrome2_17=Sigmoid2( 0.5981864 *Syndrome1_1+ 0.5172131 *Syndrome1_2- 0.2310352 *Syndrome1_3- 0.1814138 *Syndrome1_4- 0.2148922 *Syndrome1_5+ 0.562911 *Syndrome1_6+ 0.5865576 *Syndrome1_7- 0.2790301 *Syndrome1_8- 0.3841165 *Syndrome1_9+ 0.3223535 *Syndrome1_10+ 0.2096305 *Syndrome1_11+ 0.08284206 *Syndrome1_12+ 0.7050048 *Syndrome1_13+ 0.4129859 *Syndrome1_14+ 0.2116682 *Syndrome1_15+ 0.2213966 *Syndrome1_16- 0.1637594 *Syndrome1_17+ 0.1191863 *Syndrome1_18- 0.6626714 *Syndrome1_19- 0.9127383 *Syndrome1_20- 0.1505798 ); double Syndrome2_18=Sigmoid2( - 0.008298698 *Syndrome1_1- 0.1847953 *Syndrome1_2- 0.1930849 *Syndrome1_3- 0.1005524 *Syndrome1_4+ 0.0737519 *Syndrome1_5+ 0.04218475 *Syndrome1_6- 0.422835 *Syndrome1_7+ 0.06019862 *Syndrome1_8- 0.2056148 *Syndrome1_9+ 0.3398327 *Syndrome1_10- 0.2526269 *Syndrome1_11- 0.06098709 *Syndrome1_12- 0.1447722 *Syndrome1_13- 0.05216306 *Syndrome1_14- 0.09496115 *Syndrome1_15+ 0.2071376 *Syndrome1_16+ 0.03088453 *Syndrome1_17- 0.521363 *Syndrome1_18- 0.06449924 *Syndrome1_19- 0.4105364 *Syndrome1_20+ 0.3204305 ); double Syndrome2_19=Sigmoid2( - 0.1376712 *Syndrome1_1- 0.0153131 *Syndrome1_2+ 0.04377801 *Syndrome1_3+ 0.08896239 *Syndrome1_4+ 0.03197494 *Syndrome1_5- 0.02259021 *Syndrome1_6+ 0.008662836 *Syndrome1_7- 0.1961185 *Syndrome1_8- 0.0720102 *Syndrome1_9+ 0.05738823 *Syndrome1_10- 0.004060962 *Syndrome1_11- 0.3752605 *Syndrome1_12+ 0.02065136 *Syndrome1_13+ 0.1263955 *Syndrome1_14- 0.05906902 *Syndrome1_15+ 0.4029721 *Syndrome1_16- 0.159444 *Syndrome1_17- 0.1619136 *Syndrome1_18+ 0.3338208 *Syndrome1_19- 0.0656369 *Syndrome1_20+ 0.1602566 ); double Syndrome2_20=Sigmoid2( - 0.003900121 *Syndrome1_1+ 0.3159288 *Syndrome1_2+ 0.2550703 *Syndrome1_3+ 0.05409481 *Syndrome1_4+ 0.06660215 *Syndrome1_5- 0.1948439 *Syndrome1_6- 0.370153 *Syndrome1_7+ 0.5337713 *Syndrome1_8- 0.06716464 *Syndrome1_9+ 0.550526 *Syndrome1_10+ 0.4723933 *Syndrome1_11+ 0.09457724 *Syndrome1_12+ 0.5613732 *Syndrome1_13+ 0.3709611 *Syndrome1_14- 0.07680532 *Syndrome1_15- 0.5097623 *Syndrome1_16+ 0.4023384 *Syndrome1_17+ 0.2330064 *Syndrome1_18- 0.09448317 *Syndrome1_19+ 0.2668969 *Syndrome1_20- 0.2110061 ); double Syndrome3_1=Sigmoid3( - 0.05101856 *Syndrome2_1- 0.04933448 *Syndrome2_2+ 0.03248681 *Syndrome2_3- 0.05835526 *Syndrome2_4- 0.01888579 *Syndrome2_5- 0.07940733 *Syndrome2_6- 0.04341835 *Syndrome2_7- 0.07906266 *Syndrome2_8+ 0.2054683 *Syndrome2_9+ 0.1553352 *Syndrome2_10- 0.07296721 *Syndrome2_11- 0.01849408 *Syndrome2_12- 0.07505544 *Syndrome2_13+ 0.08666297 *Syndrome2_14- 0.2001411 *Syndrome2_15+ 0.07931387 *Syndrome2_16+ 0.1598745 *Syndrome2_17+ 0.01308129 *Syndrome2_18+ 0.159161 *Syndrome2_19+ 0.1903208 *Syndrome2_20+ 0.0190388 ); double Syndrome3_2=Sigmoid3( 0.0643296 *Syndrome2_1+ 0.3451192 *Syndrome2_2- 0.1247545 *Syndrome2_3+ 0.03276825 *Syndrome2_4+ 0.303136 *Syndrome2_5+ 0.03152885 *Syndrome2_6+ 0.1118743 *Syndrome2_7- 0.3860323 *Syndrome2_8- 0.08593427 *Syndrome2_9- 0.2664599 *Syndrome2_10+ 0.213205 *Syndrome2_11- 0.0977626 *Syndrome2_12- 0.2923501 *Syndrome2_13- 0.3133417 *Syndrome2_14- 0.1915279 *Syndrome2_15+ 0.4333939 *Syndrome2_16+ 0.02110274 *Syndrome2_17+ 0.5802879 *Syndrome2_18+ 0.03386912 *Syndrome2_19+ 0.08908307 *Syndrome2_20+ 0.06071822 ); double Syndrome3_3=Sigmoid3( - 0.08613513 *Syndrome2_1+ 0.1200513 *Syndrome2_2+ 0.3818525 *Syndrome2_3- 0.09603316 *Syndrome2_4- 0.2353039 *Syndrome2_5- 0.1816488 *Syndrome2_6+ 0.002517342 *Syndrome2_7- 0.2414117 *Syndrome2_8+ 0.2011739 *Syndrome2_9- 0.3057347 *Syndrome2_10- 0.4593749 *Syndrome2_11- 0.2228307 *Syndrome2_12+ 0.03512295 *Syndrome2_13+ 0.4402955 *Syndrome2_14- 0.1967632 *Syndrome2_15+ 0.07873345 *Syndrome2_16+ 0.1981131 *Syndrome2_17- 0.2677957 *Syndrome2_18+ 0.1719814 *Syndrome2_19- 0.474854 *Syndrome2_20+ 0.01101439 ); double Syndrome3_4=Sigmoid3( 0.02534361 *Syndrome2_1+ 0.1845266 *Syndrome2_2+ 0.149674 *Syndrome2_3- 0.1454014 *Syndrome2_4+ 0.00701888 *Syndrome2_5+ 0.08219463 *Syndrome2_6+ 0.05163066 *Syndrome2_7- 0.1836077 *Syndrome2_8+ 0.1429968 *Syndrome2_9+ 0.518382 *Syndrome2_10- 0.00966637 *Syndrome2_11- 0.1674386 *Syndrome2_12+ 0.1387497 *Syndrome2_13+ 0.1385897 *Syndrome2_14- 0.01148864 *Syndrome2_15+ 0.3751494 *Syndrome2_16- 0.08906862 *Syndrome2_17- 0.06286599 *Syndrome2_18+ 0.2061662 *Syndrome2_19- 0.07524439 *Syndrome2_20- 0.08077133 ); double Syndrome3_5=Sigmoid3( 0.3856083 *Syndrome2_1- 0.01700347 *Syndrome2_2- 0.1044575 *Syndrome2_3+ 0.111998 *Syndrome2_4- 0.5157402 *Syndrome2_5- 0.05508286 *Syndrome2_6- 0.3101066 *Syndrome2_7- 0.5261913 *Syndrome2_8- 0.05983765 *Syndrome2_9+ 0.1723307 *Syndrome2_10- 0.2564277 *Syndrome2_11+ 0.06385356 *Syndrome2_12- 0.07245655 *Syndrome2_13+ 0.1154206 *Syndrome2_14- 0.3492871 *Syndrome2_15+ 0.136372 *Syndrome2_16+ 0.3627071 *Syndrome2_17- 0.3074959 *Syndrome2_18+ 0.4425845 *Syndrome2_19- 0.9329191 *Syndrome2_20+ 0.01476912 ); double Syndrome3_6=Sigmoid3( 0.5246867 *Syndrome2_1- 0.2347829 *Syndrome2_2+ 0.01062111 *Syndrome2_3+ 0.2374777 *Syndrome2_4- 0.02361662 *Syndrome2_5+ 0.1804156 *Syndrome2_6+ 0.07669501 *Syndrome2_7- 0.142881 *Syndrome2_8+ 0.2566245 *Syndrome2_9+ 0.1024709 *Syndrome2_10- 0.04695484 *Syndrome2_11- 0.004103919 *Syndrome2_12+ 0.3340242 *Syndrome2_13- 0.3702791 *Syndrome2_14+ 0.1852374 *Syndrome2_15+ 0.02175477 *Syndrome2_16+ 0.09901489 *Syndrome2_17- 0.1502062 *Syndrome2_18+ 0.3814779 *Syndrome2_19- 0.06319473 *Syndrome2_20+ 0.2657273 ); double Syndrome3_7=Sigmoid3( 0.1613003 *Syndrome2_1- 0.2738772 *Syndrome2_2- 0.03304096 *Syndrome2_3+ 0.3934855 *Syndrome2_4+ 0.3955218 *Syndrome2_5- 0.3004892 *Syndrome2_6+ 0.1339742 *Syndrome2_7+ 0.09475601 *Syndrome2_8+ 0.03064043 *Syndrome2_9- 0.7264652 *Syndrome2_10- 0.4579849 *Syndrome2_11- 0.1183059 *Syndrome2_12+ 0.2197721 *Syndrome2_13- 0.08493897 *Syndrome2_14+ 0.2115426 *Syndrome2_15- 0.07834542 *Syndrome2_16- 0.3884689 *Syndrome2_17- 0.101394 *Syndrome2_18+ 0.1002519 *Syndrome2_19- 0.07787764 *Syndrome2_20+ 0.3529212 ); double Syndrome3_8=Sigmoid3( - 0.3544801 *Syndrome2_1+ 0.03471621 *Syndrome2_2- 0.2373467 *Syndrome2_3- 0.2836286 *Syndrome2_4+ 0.01646966 *Syndrome2_5+ 0.06978795 *Syndrome2_6- 0.03310004 *Syndrome2_7+ 0.01844743 *Syndrome2_8+ 0.05259214 *Syndrome2_9- 0.05343668 *Syndrome2_10+ 0.3971725 *Syndrome2_11- 0.08770485 *Syndrome2_12- 0.2040168 *Syndrome2_13+ 0.1109144 *Syndrome2_14- 0.06249888 *Syndrome2_15- 0.5860764 *Syndrome2_16+ 0.1217078 *Syndrome2_17+ 0.2471277 *Syndrome2_18- 0.03716509 *Syndrome2_19- 0.1908655 *Syndrome2_20+ 0.03838157 ); double Syndrome3_9=Sigmoid3( 0.1542789 *Syndrome2_1+ 0.3505224 *Syndrome2_2+ 0.06042741 *Syndrome2_3+ 0.08956298 *Syndrome2_4- 0.03655836 *Syndrome2_5- 0.3083843 *Syndrome2_6+ 0.2483124 *Syndrome2_7- 0.1132483 *Syndrome2_8- 0.3571556 *Syndrome2_9- 0.04335312 *Syndrome2_10+ 0.005499069 *Syndrome2_11+ 0.371572 *Syndrome2_12- 0.1199554 *Syndrome2_13+ 0.1160574 *Syndrome2_14- 0.01656827 *Syndrome2_15+ 0.09481092 *Syndrome2_16- 0.07926448 *Syndrome2_17+ 0.3847227 *Syndrome2_18+ 0.1039986 *Syndrome2_19- 0.02874756 *Syndrome2_20- 0.2311832 ); double Syndrome3_10=Sigmoid3( - 0.5099882 *Syndrome2_1- 0.2619184 *Syndrome2_2+ 0.2441412 *Syndrome2_3- 0.02311796 *Syndrome2_4+ 0.004243354 *Syndrome2_5- 0.04681544 *Syndrome2_6+ 0.1402575 *Syndrome2_7- 0.03166823 *Syndrome2_8- 0.2629028 *Syndrome2_9- 0.03275445 *Syndrome2_10- 0.311464 *Syndrome2_11+ 0.3158014 *Syndrome2_12- 0.04689252 *Syndrome2_13+ 0.1556217 *Syndrome2_14- 0.02266529 *Syndrome2_15- 0.15192 *Syndrome2_16+ 0.02253294 *Syndrome2_17+ 0.04638374 *Syndrome2_18- 0.4847055 *Syndrome2_19- 0.0543578 *Syndrome2_20- 0.4383866 ); double Syndrome3_11=Sigmoid3( 0.09181526 *Syndrome2_1- 0.009475656 *Syndrome2_2+ 0.08283823 *Syndrome2_3+ 0.06638021 *Syndrome2_4- 0.04110251 *Syndrome2_5+ 0.03041244 *Syndrome2_6- 0.2266526 *Syndrome2_7+ 0.3537511 *Syndrome2_8+ 0.2091044 *Syndrome2_9- 0.2312607 *Syndrome2_10- 0.01409533 *Syndrome2_11- 0.06294888 *Syndrome2_12+ 0.1980267 *Syndrome2_13+ 0.07864135 *Syndrome2_14- 0.01312789 *Syndrome2_15+ 0.02964603 *Syndrome2_16- 0.1720168 *Syndrome2_17- 0.01523064 *Syndrome2_18+ 0.07354444 *Syndrome2_19+ 0.1534344 *Syndrome2_20+ 0.04784121 ); double Syndrome3_12=Sigmoid3( - 0.01962976 *Syndrome2_1- 0.1254692 *Syndrome2_2+ 0.01237085 *Syndrome2_3- 0.006583595 *Syndrome2_4- 0.06446695 *Syndrome2_5- 0.1581757 *Syndrome2_6- 0.01416831 *Syndrome2_7+ 0.08909909 *Syndrome2_8+ 0.02427519 *Syndrome2_9+ 0.06101634 *Syndrome2_10- 0.07296847 *Syndrome2_11- 0.02960677 *Syndrome2_12+ 0.1195403 *Syndrome2_13+ 0.007260199 *Syndrome2_14- 0.005008513 *Syndrome2_15+ 0.07686368 *Syndrome2_16- 0.1097991 *Syndrome2_17+ 0.02348211 *Syndrome2_18- 0.01508969 *Syndrome2_19+ 0.06078456 *Syndrome2_20+ 0.1424098 ); double Syndrome3_13=Sigmoid3( - 0.1845686 *Syndrome2_1- 0.1120369 *Syndrome2_2+ 0.1346949 *Syndrome2_3+ 0.2425685 *Syndrome2_4+ 0.1310953 *Syndrome2_5- 0.1957272 *Syndrome2_6+ 0.2163845 *Syndrome2_7+ 0.04189415 *Syndrome2_8+ 0.05685329 *Syndrome2_9- 0.1108158 *Syndrome2_10- 0.04702755 *Syndrome2_11- 0.2698838 *Syndrome2_12+ 0.05045844 *Syndrome2_13+ 0.1487544 *Syndrome2_14+ 7.648221 E- 5 *Syndrome2_15- 0.04902162 *Syndrome2_16+ 0.3119571 *Syndrome2_17- 0.2076546 *Syndrome2_18+ 0.1465537 *Syndrome2_19+ 0.2386554 *Syndrome2_20+ 0.09121808 ); double Syndrome3_14=Sigmoid3( 0.015057 *Syndrome2_1- 0.07630379 *Syndrome2_2+ 0.10373 *Syndrome2_3- 0.01276504 *Syndrome2_4+ 0.01637872 *Syndrome2_5+ 0.1570177 *Syndrome2_6+ 0.02290879 *Syndrome2_7+ 0.1426407 *Syndrome2_8- 0.3037595 *Syndrome2_9- 0.1183627 *Syndrome2_10- 0.05010238 *Syndrome2_11- 0.06874149 *Syndrome2_12+ 0.0325584 *Syndrome2_13- 0.1127614 *Syndrome2_14+ 0.1010367 *Syndrome2_15+ 0.2743505 *Syndrome2_16+ 0.02752565 *Syndrome2_17- 0.01011515 *Syndrome2_18- 0.1072115 *Syndrome2_19- 0.1723324 *Syndrome2_20- 0.1862434 ); double Syndrome3_15=Sigmoid3( - 0.0602835 *Syndrome2_1+ 0.1044827 *Syndrome2_2- 0.03398157 *Syndrome2_3+ 0.1103081 *Syndrome2_4- 0.2517793 *Syndrome2_5- 0.1388755 *Syndrome2_6+ 0.1680355 *Syndrome2_7+ 0.08541053 *Syndrome2_8+ 0.2264198 *Syndrome2_9+ 0.1319854 *Syndrome2_10+ 0.2397746 *Syndrome2_11+ 0.04893836 *Syndrome2_12+ 0.07067535 *Syndrome2_13+ 0.03666123 *Syndrome2_14- 0.2249698 *Syndrome2_15+ 0.1039975 *Syndrome2_16+ 0.03130547 *Syndrome2_17+ 0.1295152 *Syndrome2_18- 0.1380298 *Syndrome2_19- 0.2716908 *Syndrome2_20+ 0.3049682 ); double Syndrome3_16=Sigmoid3( 0.006898584 *Syndrome2_1+ 0.172121 *Syndrome2_2+ 0.08287619 *Syndrome2_3- 0.2843233 *Syndrome2_4+ 0.3360839 *Syndrome2_5- 0.06360124 *Syndrome2_6+ 0.08605669 *Syndrome2_7+ 0.1303328 *Syndrome2_8+ 0.176666 *Syndrome2_9+ 0.3064248 *Syndrome2_10+ 0.03492442 *Syndrome2_11- 0.1337793 *Syndrome2_12+ 0.2166045 *Syndrome2_13+ 0.1651906 *Syndrome2_14- 0.2159452 *Syndrome2_15- 0.02087162 *Syndrome2_16- 0.1321865 *Syndrome2_17+ 0.02330898 *Syndrome2_18- 0.1607926 *Syndrome2_19+ 0.100959 *Syndrome2_20+ 0.3113509 ); double Syndrome3_17=Sigmoid3( 0.2484581 *Syndrome2_1+ 0.07501616 *Syndrome2_2- 0.2955785 *Syndrome2_3- 0.06893355 *Syndrome2_4- 0.110545 *Syndrome2_5+ 0.009258383 *Syndrome2_6- 0.04150206 *Syndrome2_7- 0.1581711 *Syndrome2_8- 0.1503464 *Syndrome2_9- 0.1641756 *Syndrome2_10+ 0.2800875 *Syndrome2_11+ 0.1470316 *Syndrome2_12+ 0.08529772 *Syndrome2_13- 0.07939056 *Syndrome2_14+ 0.1105667 *Syndrome2_15- 0.003909521 *Syndrome2_16- 0.1663841 *Syndrome2_17+ 0.1384012 *Syndrome2_18- 0.2260507 *Syndrome2_19- 0.1310463 *Syndrome2_20+ 0.03011392 ); double Syndrome3_18=Sigmoid3( 0.2167049 *Syndrome2_1+ 0.1083723 *Syndrome2_2+ 0.03713056 *Syndrome2_3- 0.07394339 *Syndrome2_4- 0.08689396 *Syndrome2_5+ 0.1893489 *Syndrome2_6- 0.004869457 *Syndrome2_7+ 0.06987588 *Syndrome2_8- 0.1505099 *Syndrome2_9+ 0.1717843 *Syndrome2_10+ 0.07792218 *Syndrome2_11+ 0.02835098 *Syndrome2_12+ 0.03617713 *Syndrome2_13+ 0.1599271 *Syndrome2_14- 0.1617647 *Syndrome2_15- 0.04720658 *Syndrome2_16+ 0.004165665 *Syndrome2_17- 0.1073883 *Syndrome2_18+ 0.06164433 *Syndrome2_19+ 0.01017194 *Syndrome2_20- 0.1073146 ); double Syndrome3_19=Sigmoid3( 0.1966043 *Syndrome2_1- 0.06785608 *Syndrome2_2- 0.02568222 *Syndrome2_3+ 0.2323583 *Syndrome2_4- 0.1949882 *Syndrome2_5- 0.0180097 *Syndrome2_6- 0.1995831 *Syndrome2_7- 0.3007537 *Syndrome2_8+ 0.03133066 *Syndrome2_9- 0.3836962 *Syndrome2_10+ 0.8646971 *Syndrome2_11- 0.04459784 *Syndrome2_12+ 0.1127359 *Syndrome2_13+ 0.3645059 *Syndrome2_14+ 0.3924035 *Syndrome2_15+ 0.2070317 *Syndrome2_16- 0.1975317 *Syndrome2_17+ 0.249992 *Syndrome2_18- 0.1090982 *Syndrome2_19+ 0.9234442 *Syndrome2_20+ 0.0260936 ); double Syndrome3_20=Sigmoid3( - 0.1054238 *Syndrome2_1+ 0.01094678 *Syndrome2_2+ 0.1854347 *Syndrome2_3- 0.03105933 *Syndrome2_4- 0.1428708 *Syndrome2_5+ 0.1660853 *Syndrome2_6- 0.0540761 *Syndrome2_7+ 0.08364562 *Syndrome2_8+ 0.01462638 *Syndrome2_9+ 0.05958234 *Syndrome2_10+ 0.05540805 *Syndrome2_11+ 0.1415959 *Syndrome2_12- 0.2088391 *Syndrome2_13- 0.02437577 *Syndrome2_14+ 0.03789431 *Syndrome2_15+ 0.1342704 *Syndrome2_16+ 0.02136465 *Syndrome2_17+ 0.1529594 *Syndrome2_18- 0.2515772 *Syndrome2_19- 0.009984408 *Syndrome2_20- 0.02554057 ); BAR[ 0 ]= 0.377357 *Syndrome3_1- 0.1995524 *Syndrome3_2+ 0.44664 *Syndrome3_3- 0.2634062 *Syndrome3_4- 0.1150927 *Syndrome3_5- 0.3349093 *Syndrome3_6- 0.3639574 *Syndrome3_7+ 0.2705039 *Syndrome3_8+ 0.5313437 *Syndrome3_9+ 0.2664694 *Syndrome3_10+ 0.1713557 *Syndrome3_11+ 0.1208919 *Syndrome3_12- 0.4120659 *Syndrome3_13+ 0.3021899 *Syndrome3_14+ 0.4149051 *Syndrome3_15+ 0.7103375 *Syndrome3_16+ 0.1180793 *Syndrome3_17- 0.2354599 *Syndrome3_18- 0.1013937 *Syndrome3_19+ 0.3054902 *Syndrome3_20+ 0.03919306 ; BAR[ 0 ]=((BAR[ 0 ]* 0.0180000001564622 )+ 0.000599999912083149 )/ 2 ; return (BAR[ 0 ]); } double Prognosis; #include <Trade\Trade.mqh> void OnTick () { Prognosis=CalcNeuroNet(); Trade(); } void Trade() { if ( PositionSelect ( _Symbol )) { long type= PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ); bool close= false ; if ((type == POSITION_TYPE_BUY ) && (Prognosis <= 0 )) close = true ; if ((type == POSITION_TYPE_SELL ) && (Prognosis >= 0 )) close = true ; if (close) { CTrade trade; trade.PositionClose( _Symbol ); } } if ((Prognosis!= 0 ) && (! PositionSelect ( _Symbol ))) { CTrade trade; if (Prognosis > MinPrognosis) trade.Buy (Lots); if (Prognosis < -MinPrognosis) trade.Sell(Lots); } }





Tester



Lancez l'Expert sur la même période qui a fourni les données pour l'entraînement du réseau neuronal. Je rappelle que cet Expert a été écrit pour l'EURUSD, H1 (le temps d'apprentissage est de près de 10 mois).

Il ne sert à rien de conclure une transaction lorsqu'un bénéfice prévu est une valeur comparable à la répartition. L'Expert a un filtre intégré pour un tel cas. Réglez le paramètre d'entrée MinPrognosis à 0,0005.

Le volume d'échange constant est de 0,1 lot.

Nous avons reçu les résultats suivants :





Fig. 21. Statistiques de test de l’Expert Advisor dans MetaTester





Fig. 22. Graphique des actions après que l’Expert Advisor ait été testé dans MetaTester

Une équité en constante augmentation montre que toutes les étapes de développement d'un expert en réseau neuronal ont été correctement mises en œuvre.

Il convient de garder à l'esprit que le profit sur la période de temps où l'expert apprenait ne garantit pas un profit en dehors de cela. Créer un véritable expert de réseau neuronal rentable nécessite une connaissance approfondie du principe de fonctionnement du réseau neuronal et une expérience significative dans le trading. Dans cet article, j'ai montré comment utiliser un outil de réseau neuronal et maintenant c'est à vous de le rendre efficace.

Conclusion

NeuroPro est un programme unique. Nous avons eu l'occasion de voir qu'un réseau neuronal peut être transféré de NeuroPro à MetaTrader 5 Expert en quelques minutes en utilisant uniquement les outils à portée de main.

Beaucoup d'autres programmes de réseaux neuronaux n'ont pas cet avantage. C'est pourquoi NeuroPro est fortement recommandé.