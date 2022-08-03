Apprenez à concevoir un système de trading basé sur le Momentum

Introduction

Voici un nouvel article de notre série dans laquelle nous apprenons à concevoir des systèmes de trading à partir de stratégies simples utilisant les indicateurs techniques les plus couramment utilisés. Nous allons cette fois-ci parler de l'indicateur Commodity Channel Index (CCI). Comme dans mes autres articles, j'essaierai d'expliquer les principes fondamentaux du sujet pour vous aider à comprendre l'idée et son usage. L’une des finalités est de vous donner de nouvelles idées que vous pouvez utiliser dans vos transactions.

Dans cet article, nous allons concevoir un système de trading basé sur le CCI. Voici les sujets que nous aborderons :

Nous allons commencer par des informations détaillées sur ce qu'est le Commodity Channel Index (CCI), ce qu'il mesure et comment le calculer. Il est important de comprendre les principes fondamentaux et les racines de nos outils. Grâce à cela, nous sommes en mesure d'utiliser les outils de manière plus efficace et de trouver plus d'idées et de perspectives à ce sujet. C'est ce que nous allons aborder dans la rubrique "Définition du CCI". Nous travaillerons ensuite sur une stratégie simple qui peut être utilisée avec le CCI lors des différentes tendances ou conditions de marché - c'est ce que nous apprendrons dans la partie "Stratégie CCI". Ensuite, nous apprendrons comment concevoir un système de trading basé sur cette stratégie, en planifiant ce que nous devons concevoir et ce que nous voulons que l'ordinateur fasse - ce sera la partie "schéma du système de trading CCI". Ensuite, nous apprendrons à concevoir ce que nous avons prévu dans notre plan du système de trading dans la partie "système de trading CCI".

Dans cet article, nous utiliserons la plateforme de trading MetaTrader 5 et l'éditeur de langage MetaQuotes. Vous pouvez télécharger MetaTrader 5 à partir de ce lien https://www.metatrader5.com/fr/download.

Une fois que vous avez téléchargé et installé MetaTrader 5, le terminal suivant sera affiché :

Vous pouvez ensuite ouvrir l'éditeur de langage MetaQuotes en appuyant sur la touche F4 du clavier lorsque le terminal de trading est ouvert, ou en sélectionnant le menu Outils dans le terminal, puis en cliquant sur MetaQuotes Language Editor :

Ou cliquez sur le bouton IDE dans la barre d'outils de MetaTrader 5 :

Je dois mentionner ici l'avantage de la programmation dans le trading, qui nous aidera à être disciplinés. La discipline est un facteur important pour le succès de notre trading : les émotions peuvent être néfastes au trading. La bonne décision doit être prise en fonction du plan de trading gagnant, mais il arrive à la plupart des traders de ne pas pouvoir prendre la bonne action ou la bonne décision à cause de la peur, de la cupidité ou d'autres émotions.



Les fonctions nous permettent de programmer notre plan de trading en fonction de nos conditions et de l'exécuter. Le programme fera ce dont nous avons besoin, en fonction de nos règles et sans faire intervenir les émotions qui peuvent affecter notre trading. Ce qui signifie que la programmation nous aidera à être disciplinés. C'est là que le langage MQL5 entre en jeu, car il nous aide à programmer nos conditions et nos plans de trading de manière à ce qu'ils puissent être exécutés automatiquement dans le terminal de trading. Ces programmes peuvent être très simples ou complexes, en fonction de notre plan de trading.

Avis de Non-Responsabilité : Cet article est publié uniquement dans un but éducatif. Vous serez donc responsable de toute action que vous entreprendrez sur la base de cet article, car son auteur et son contenu ne garantissent aucun type de résultat.

Nous sommes maintenant prêts à commencer notre article pour constituer un nouveau bloc de connaissances. Allons-y.





Définition du CCI

Dans cette partie, nous allons découvrir plus en détail l'indicateur Commodity Channel Index (CCI) : ce qu'il représente, comment il est calculé et comment l'utiliser.

L'indicateur Commodity Channel index (CCI) a été créé par Donald Lambert. C’est un indicateur de Momentum qui mesure le prix actuel par rapport à une moyenne des prix d'une période donnée. Lorsque Donald Lambert a créé cet indicateur, l'objectif initial était de mesurer les mouvements cycliques des matières premières, mais il peut également mesurer d'autres instruments financiers. Le CCI peut être utilisé pour repérer la force de la tendance, mais aussi les renversements de tendance, ce qui est un résultat normal puisqu’il s’agit d'un indicateur de Momentum.

Selon son calcul et ce qu'il mesure, lorsque le CCI est élevé, cela signifie que les prix sont bien supérieurs à leur moyenne. Et vice versa : lorsque le CCI est faible, cela signifie que les prix sont bien inférieurs à leur moyenne.

Le CCI est calculé selon les étapes suivantes :

Calcul du prix typique (TP) :

TP = (High + Low + Close) / 3

Calcul de la moyenne mobile simple de TP :

SMA de TP = Somme de TP / n

Calcul de la déviation moyenne :

Déviation moyenne = Somme des Abs(TP - SMA) / n



Calcul du CCI :

CCI = (TP - SMA de TP) / (0,015 * Déviation moyenne)

Prenons maintenant un exemple pour appliquer ce calcul :

Supposons que nous disposions des données suivantes pour un instrument, sur une période de 14 jours :

Jour Plus Haut Bas Clôture 1 100 90 110 2 130 100 120 3 140 110 130 4 130 100 120 5 120 95 110 6 140 120 130 7 160 130 150 8 170 150 160 9 155 130 140 10 140 120 130 11 160 140 150 12 180 160 170 13 190 170 190 14 200 180 210

Voici comment nous pouvons calculer le CCI avec ces données :

Nous allons d'abord calculer le Prix Typique (TP) :

TP = (High + Low + Close) / 3

Le prix type calculé sera le suivant :





Nous devons ensuite calculer la moyenne mobile simple (SMA) du TP calculé :

SMA de TP = Somme de TP / n



La moyenne mobile simple calculée est la suivante :

Nous calculerons ensuite la différence entre le TP et la SMA en valeurs absolues pour calculer l'écart moyen :

Abs(TP - SMA)



Voici le résultat :

Nous devons maintenant calculer l'écart moyen :

Écart moyen = Somme des Abs(TP - SMA) / n

Le CCI peut maintenant être calculé :

CCI = (TP - SMA du TP) / (0,015 * Déviation moyenne)

CCI = (196,67 - 141,19) / (0,015 * 22,86) CCI = 55,48 / 0,3429 CCI = 161,80

Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de calculer les indicateurs manuellement. MetaTrader 5 propose des indicateurs intégrés prêts à l'emploi. Vous pouvez l'utiliser immédiatement en sélectionnant l'indicateur CCI dans la plateforme comme dans l'image suivante :

Après avoir sélectionné le CCI, la fenêtre suivante s'affiche :

La fenêtre précédente montre les paramètres de l’indicateur :



1 : détermine la période de l'indicateur.

2 : définit le type de prix qui sera utilisé dans le calcul de l'indicateur et ici nous choisirons le prix typique.

3 : définit le style de l'indicateur : Couleur, type de ligne et épaisseur de la ligne du CCI.

Après avoir spécifié tous les paramètres, appuyez sur Ok. L'indicateur sera affiché sur le graphique :

Le CCI est un oscillateur dont la valeur évolue entre 100 et -100.





Stratégie CCI

Dans cette partie, nous allons parler de deux stratégies simples pouvant être utilisées avec le CCI. L'une de ces stratégies peut être utilisée en fonction de la tendance ou de la direction du marché (tendance à la hausse, à la baisse et latérale). L'autre est un simple croisement entre la valeur du CCI avec les deux valeurs zéro et 100 ou -100. Avant de parler de ces stratégies, je dois mentionner qu'il existe de nombreuses stratégies avec le CCI qui peuvent être utilisées. Vous devriez tester chaque stratégie par vous-même sur un compte de démonstration pour voir si elle est utile ou non dans votre trading avant de l'utiliser sur un compte réel et avec de l'argent réel.

Les stratégies sont donc les suivantes :

Première stratégie : Utiliser le CCI en fonction de la tendance du marché

Pendant une tendance haussière :

La tendance haussière est la direction du marché pendant laquelle les prix créent des creux plus élevés et des sommets plus élevés. Cela signifie qu'il y a un contrôle de la part des acheteurs lorsque les prix montent. Dans ces conditions de marché, nous pouvons utiliser le CCI comme un fournisseur de signaux pour générer un signal d'achat lorsque la ligne du CCI dépasse le niveau 100. Donc si CCI > 100. Nous pouvons ensuite utiliser un autre outil efficace, comme l'action des prix par exemple, pour prendre des bénéfices.

CCI > 100 = Achat Le signal de prise de bénéfices peut être utilisé à partir d'un autre outil qui peut s'avérer plus utile, comme par exemple l'action des prix en cassant sous le plus bas précédent.

Pendant une tendance baissière :

La tendance baissière est l'inverse de la tendance haussière : les prix créent des hauts et des bas plus bas, ce qui signifie qu'il y a un contrôle de la part des vendeurs et que les prix baissent. Dans un tel marché, le CCI peut également être utilisé pour générer des signaux : un signal de vente à découvert apparaît lorsque la ligne du CCI passe sous le niveau -100. L'action des prix peut être utilisée en complément pour prendre des bénéfices.

CCI < -100 = Short Le signal de prise de profit peut être pris à partir d'un autre outil, comme l'action du prix cassant au-dessus du sommet précédent.

Pendant les mouvements latéraux :

Pendant les mouvements latéraux, on peut constater qu'il y a un équilibre entre les acheteurs et les vendeurs, aucun ne l'emporte visuellement sur le marché. Il s'agit de toutes les situations, à l'exception des tendances haussières et des tendances baissière.

Pendant les mouvements latéraux, nous pouvons aussi utiliser le CCI pour générer des signaux. Lorsque la ligne du CCI passe en dessous du niveau -100, il s'agit d'un signal d'achat. Lorsque la ligne du CCI passe au-dessus de 100, il s'agit d'une prise de profit. Ou lorsque la ligne CCI se casse au-dessus de 100, ce sera un signal de vente et lorsque la ligne CCI casse en dessous de -100, ce sera une prise de profit.

CCI < -100 = Achat

CCI > 100 = Take Profit

CCI > 100 = Short

CCI < -100 = Take Profit



Dans cet article, nous pouvons utiliser le CCI d'une manière différent : en entrant sur le marché en fonction du croisement avec le niveau zéro, et en prenant des bénéfices en fonction du croisement avec les valeurs 100 et -100, selon notre type de position (achat ou vente).

Pour un signal d'achat :

Surveillez la valeur du CCI qui revient au niveau zéro. Lorsque la valeur du CCI dépasse le niveau zéro, il s'agit d'un signal d'achat et nous pouvons prendre des bénéfices lorsque la valeur du CCI dépasse 100.

CCI > 0 = Achat

CCI > 100 = Take Profit



Signal Short :

Surveillez la valeur du CCI qui revient au niveau zéro. Lorsque la valeur du CCI passe sous le niveau zéro, il s'agit d'un signal de vente à découvert et nous pouvons prendre des bénéfices lorsque la valeur du CCI passe sous -100.

CCI < 0 = Achat

CCI < 100 = Take Profit

Schéma du système de trading basé sur le CCI

Nous arrivons maintenant à la partie la plus intéressante de cet article car nous devons programmer les stratégies mentionnées plus haut pour automatiser les signaux lors de l'observation manuelle du CCI.

Nous devons donc coder les stratégies mentionnées et indiquer à l'ordinateur ce qu'il doit faire en fonction de nos besoins. Nous allons procéder étape par étape en concevant un plan pour cela.

Pendant une tendance haussière :

Nous avons besoin du programme pour vérifier la valeur CCI du à chaque tick et faire quelque chose en fonction de la valeur du CCI.

Si le CCI passe au-dessus de 100, c’est un signal d'achat, sinon ne rien faire.





Pendant une tendance baissière :

Vérifier la valeur du CCI à chaque tick et prendre une action en fonction de cette valeur.

Si la valeur du CCI est inférieure à -100, c’est un signal court, sinon ne rien faire.

Pendant les mouvements latéraux :

Pendant les mouvements latéraux, nous avons besoin que le programme vérifie la valeur du CCI et agisse en conséquence.

Si la valeur du CCI est inférieure à -100, c’est un signal d'achat, ou un take profit. Si le CCI n'est pas inférieur à -100, et s’il n’est pas compris entre -100 et 100, ne faites rien (maintenez). Si ce n'est pas le cas, vérifiez si le CCI est supérieur à 100, vendez à découvert puis vérifiez si le CCI est inférieur à -100, prenez un profit. Si ce n'est pas le cas, vérifiez si le CCI est inférieur à 100 et supérieur à -100, ne faites rien (maintenez).

Pour un signal d'achat :

Vérifier à chaque tick la valeur du CCI par rapport au niveau zéro. Lorsque la valeur du CCI devient supérieure à zéro, cela génère un signal d'achat sur le graphique. Et lorsque la valeur du CCI devient supérieure à 100, cela génère un signal de prise de profit sur le graphique.

Signal Short :

Vérifier à chaque tick la valeur du CCI et le niveau zéro. Lorsque la valeur du CCI devient inférieure au niveau zéro, c’est un signal de vente à découvert. Lorsque la valeur du CCI devient inférieure à -100, c’est un signal de prise de profit.





Système de trading CCI

Nous devons maintenant écrire la stratégie mentionnée sous forme de code pour que l'ordinateur fasse ce dont nous avons besoin.

Nous devons tout d’abord coder un programme simple qui affiche les valeurs du CCI sur le graphique. Le programme comprend les étapes suivantes :

Création d'un tableau des prix. Tri du tableau des prix. Définition des propriétés du CCI. Tri des résultats. Récupération des données actuelles. Affichage des valeurs du CCI sur le graphique.

Voici comment coder les étapes précédentes pour créer un programme permettant d'afficher automatiquement les valeurs du CCI sur le graphique :

#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" void OnTick () { double ArrayOfPrices[]; ArraySetAsSeries (ArrayOfPrices, true ); int CCIDef = iCCI ( _Symbol , _Period , 14 , PRICE_CLOSE ); CopyBuffer (CCIDef, 0 , 0 , 3 ,ArrayOfPrices); double CCIValue = (ArrayOfPrices[ 0 ]); Comment ( "CCI Value = " ,CCIValue); }

Une fois compilé, nous pourrons trouver ce programme (Simple CCI System) dans le Navigateur, le sélectionner et l'exécuter dans la plateforme de trading :





Le programme Simple CCI System peut être ouvert par double-clic ou par glisser-déposer sur le graphique. La fenêtre suivante s’affiche :

Après avoir activé l'option "Autoriser le Trading Algorithmique" et appuyé sur OK, le programme (EA) Simple CCI System sera attaché au graphique et la valeur du CCI sera visualisée sur le graphique :

Nous allons maintenant apprendre à coder les deux stratégies mentionnées :

Première stratégie : Utilisation du CCI en fonction de la tendance du marché :

Pendant une tendance haussière :

CCI > 100 = Achat

Nous allons effectuer les étapes suivantes :

Création d'un tableau des prix. Tri du tableau des prix. Définition des propriétés du CCI. Tri des résultats. Récupération des données actuelles. Mise en place de signaux du CCI pendant la tendance haussière.

Voici maintenant comment coder ces étapes :

#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" void OnTick () { double ArrayOfPrices[]; ArraySetAsSeries (ArrayOfPrices, true ); int CCIDef = iCCI ( _Symbol , _Period , 14 , PRICE_CLOSE ); CopyBuffer (CCIDef, 0 , 0 , 3 ,ArrayOfPrices); double CCIValue = (ArrayOfPrices[ 0 ]); if (CCIValue> 100 ) Comment ( "UPTREND CCI - BUY SIGNAL " ); }

Nous trouvons ensuite ce programme Uptrend CCI Strategy dans le Navigateur :





Ouvrez à nouveau le programme CCI Uptrend Strategy par double-clic ou par glisser-déposer sur le graphique. La fenêtre suivante s'affiche :

Après avoir coché l’option "Autoriser le Trading Algorithmique" et appuyé sur OK, le programme (EA) - Uptrend CCI Strategy - sera attaché au graphique :

Les signaux de la Stratégie CCI en tendance haussière seront affichés en fonction de cette stratégie :

Pendant une tendance baissière :

CCI < -100 = Short

Nous allons coder les étapes suivantes :

Création d'un tableau des prix. Tri du tableau des prix. Définition des propriétés du CCI. Tri des résultats. Récupération des données actuelles. Définition des conditions des signaux du CCI pendant une tendance baissière.

Vous trouverez ci-dessous le code du programme. Il peut être lancé dans la plateforme de trading et exécutera ce dont nous avons besoin automatiquement :

#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" void OnTick () { double ArrayOfPrices[]; ArraySetAsSeries (ArrayOfPrices, true ); int CCIDef = iCCI ( _Symbol , _Period , 14 , PRICE_CLOSE ); CopyBuffer (CCIDef, 0 , 0 , 3 ,ArrayOfPrices); double CCIValue = (ArrayOfPrices[ 0 ]); if (CCIValue< - 100 ) Comment ( "DOWNTREND CCI - SHORT SIGNAL " ); }

Identifiez le programme Stratégie CCI en tendance baissière dans le Navigateur :





Ouvrez le programme Downtrend CCI Strategy par double-clic ou par glisser-déposer sur le graphique. La fenêtre suivante sera alors affichée :

Activez l’option "Autoriser le Trading Algorithmique" et appuyez sur OK, le programme (EA) Downtrend CCI Strategy sera attaché au graphique :





Les signaux du programme Stratégie CCI en tendance baissièreapparaîtront selon cette stratégie comme dans l'image suivante :

Pendant les mouvements latéraux :

Pour les signaux d'achat :

CCI < -100 = Achat CCI > 100 = prise de profit



Etapes :

Création d'un tableau des prix. Tri du tableau des prix. Définition des propriétés du CCI. Tri des résultats. Récupération des données actuelles. Mise en place d'un signal d'achat par le CCI lors de mouvements latéraux.

Codons ces étapes pour créer notre programme :

#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" void OnTick () { double ArrayOfPrices[]; ArraySetAsSeries (ArrayOfPrices, true ); int CCIDef = iCCI ( _Symbol , _Period , 14 , PRICE_CLOSE ); CopyBuffer (CCIDef, 0 , 0 , 3 ,ArrayOfPrices); double CCIValue = (ArrayOfPrices[ 0 ]); if (CCIValue< - 100 ) Comment ( "SIDEWAYS CCI - BUY SIGNAL " ); if (CCIValue> 100 ) Comment ( "SIDEWAYS CCI - TAKE PROFIT" ); }

Le programme Sideways CCI Strategy - Buy est visible dans le Navigateur une fois compilé :





Ouvrez-le en double-cliquant sur son nom ou par glisser-déposer. La fenêtre suivante sera alors affichée :

Activez l’option "Autoriser le Trading Algorithmique" et appuyez sur OK, le programme (EA) - Sideways CCI Strategy - Buy - sera attaché au graphique :

Des signaux apparaîtront alors selon la stratégie Sideways CCI Strategy - Buy:

Le signal de prise de profit est déclenché lorsque CCI > 100. Exemple :

Pour les signaux courts :

CCI > 100 = court CCI < -100 = Take Profit

Nous allons coder cela à travers les étapes suivantes :

Création d'un tableau des prix. Tri du tableau des prix. Définition des propriétés du CCI. Tri des résultats. Récupération des données actuelles. Définition de la condition d'un signal du CCI de vente à découvert lors d'un mouvement latéral.

Voici comment coder ces étapes pour créer le programme Sideways CCI Strategy - Short:

#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" void OnTick () { double ArrayOfPrices[]; ArraySetAsSeries (ArrayOfPrices, true ); int CCIDef = iCCI ( _Symbol , _Period , 14 , PRICE_CLOSE ); CopyBuffer (CCIDef, 0 , 0 , 3 ,ArrayOfPrices); double CCIValue = (ArrayOfPrices[ 0 ]); if (CCIValue> 100 ) Comment ( "SIDEWAYS CCI - SHORT SIGNAL " ); if (CCIValue< - 100 ) Comment ( "SIDEWAYS CCI - TAKE PROFIT" ); }

Le programme compilé Stratégie Sideways CCI - Short pourra être trouvé dans le Navigateur :





Ouvrez le programme Stratégie Sideways CCI - Short en double-cliquant ou par glisser-déposer sur le graphique. La fenêtre suivante s’affiche alors :

Après avoir activé l’option "Autoriser le Trading Algorithmique" et appuyé sur le bouton OK, le programme (EA) - Sideways CCI Strategy - Short - sera attaché au graphique et sera le même que le suivant :

Les signaux correspondant apparaîtront en fonction de la Stratégie CCI Sideways - Short:

Le signal pour prendre nos profit arrive quand CCI < -100:

Deuxième stratégie : Signaux de croisement avec la ligne zéro :

Pour un signal d'achat :

CCI > 0 = Achat

CCI > 100 = prise de profit

Nous allons coder cela à travers les étapes suivantes :

Création d'un tableau des prix. Tri du tableau des prix. Définition des propriétés du CCI. Tri des résultats. Récupération des données actuelles. Définition de la condition de croisement du CCI et du niveau zéro.

Étapes du programme Zero crossover CCI Strategy - Achat :

#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" void OnTick () { double ArrayOfPrices[]; ArraySetAsSeries (ArrayOfPrices, true ); int CCIDef = iCCI ( _Symbol , _Period , 14 , PRICE_CLOSE ); CopyBuffer (CCIDef, 0 , 0 , 3 ,ArrayOfPrices); double CCIValue = (ArrayOfPrices[ 0 ]); if (CCIValue > 0 ) Comment ( "Zero crossover CCI - BUY SIGNAL " ); if (CCIValue > 100 ) Comment ( "Zero crossover CCI - TAKE PROFIT" ); }

Le programme Zero crossover CCI Strategy - Achat est dans le Navigateur :





Ouvrez le programme par double-clic ou par glisser-déposer sur le graphique. La fenêtre suivante s'affiche :









Après avoir activé l’option "Autoriser le Trading Algorithmique" et appuyé sur le bouton OK, le programme (EA) - Stratégie Zero crossover CCI - Buy - sera attaché au graphique :







Les signaux seront générés en fonction de la stratégie du programme Stratégie Zero crossover CCI - Achat :







Un signal de prise de profit est émis lorsque CCI > 100 et l'image suivante en est un exemple :

Signal Short :

CCI < 0 = Achat

CCI < -100 = prise de profit

Nous allons coder cela à travers les étapes suivantes :

Création d'un tableau des prix. Tri du tableau des prix. Définition des propriétés du CCI. Tri des résultats. Récupération des données actuelles. Définition de la condition du croisement du CCI et du niveau zéro.

Étapes du programme Stratégie Zero crossover CCI - Short:

#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" void OnTick () { double ArrayOfPrices[]; ArraySetAsSeries (ArrayOfPrices, true ); int CCIDef = iCCI ( _Symbol , _Period , 14 , PRICE_CLOSE ); CopyBuffer (CCIDef, 0 , 0 , 3 ,ArrayOfPrices); double CCIValue = (ArrayOfPrices[ 0 ]); if (CCIValue < 0 ) Comment ( "Zero crossover CCI - SHORT SIGNAL " ); if (CCIValue < - 100 ) Comment ( "Zero crossover CCI - TAKE PROFIT" ); }

Le programme Stratégie Zero crossover CCI - Short est ensuite disponible dans le Navigateur :





Ouvrez le programme Stratégie Zero crossover CCI - Short en double cliquant dessus ou en le faisant glisser et en le déposant sur le graphique. La fenêtre suivante s'affiche :





Après avoir activé l’option "Autoriser le Trading Algorithmique" et appuyé sur le bouton OK, le programme (EA)- Zero crossover CCI Strategy - Short - sera attaché au graphique :







Les signaux apparaîtront en fonction de la stratégie du programme Stratégie Zero crossover CCI - Short:





Le signal de prise de bénéfices est émis lorsque CCI < -100 et l'image suivante en est un exemple :

Conclusion

L'indicateur Commodities Channel Index - CCI - est un outil qui peut être utilisé en notre faveur pour améliorer nos résultats de trading. N’oubliez pas de tester chaque stratégie du CCI et de l'optimiser en cas de rentabilité. Vous pouvez considérer cet article comme une introduction à un nouvel outil qui peut être utilisé dans votre trading, s'il convient à votre plan et à votre style de trading.

Comme nous l'avons vu dans cet article sur le CCI, sa signification et son calcul, et grâce aux exemples permettant d’approfondir nos connaissances, cet outil peut être une opportunité vers plus de perspectives et de nouvelles idées.

Nous avons ensuite vu des stratégies simples pouvant être utilisées avec le CCI dans différentes conditions de marché (tendance haussière, tendance baissière et mouvement latéral) et la stratégie du Zero crossover. Comme je l'ai mentionné, de nombreuses stratégies peuvent être utilisées avec le CCI et vous pouvez en apprendre encore davantage pour savoir lesquelles peuvent être utiles pour votre trading. Mais je crois que lorsque vous connaissez les bases de quelque chose, votre utilisation sera plus efficace.

Nous avons vu ensuite comment concevoir un plan pour cette stratégie pour écrire notre programme pour un système de trading basé sur le CCI. Nous avons également aborder le codage de cette stratégie en MQL5 et comment attacher et exécuter ce système de trading à notre plateforme de trading Meta Trader 5 pour générer des signaux automatiquement. Nous avons ensuite vu comment les signaux peuvent être générés sur nos graphiques.

Le plus important maintenant. Vous devez impérativement tester toute nouvelle stratégie avant de l'utiliser en direct sur votre compte réel. J'espère que vous trouverez cet article utile pour vous et votre trading, que cela vous donnera de nouvelles idées ou de nouvelles perspectives qui pourront être utilisées pour améliorer vos résultats de trading.



