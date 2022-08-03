Scopri come progettare un sistema di trading con il CCI

Introduzione

Questo è un nuovo articolo della nostra serie che ha come obiettivo imparare come progettare e realizzare sistemi di trading basati su semplici strategie, utilizzando gli indicatori tecnici più diffusi. Questa volta discuteremo dell'indicatore Commodity Channel Index (CCI). Come sempre, cercherò di spiegare le basi dell'argomento per aiutarvi a comprenderne la logica e l’impiego. In questo modo spero di potervi dare spunti interessanti e nuove idee da utilizzare nel vostro trading.

In questo articolo, progetteremo un sistema di trading con il CCI. Argomenti da trattare:

Partiremo da alcune informazioni dettagliate su cos’è il Commodity Channel Index (CCI), cosa misura e come si calcola. Una volta comprese a fondo le caratteristiche essenziali, saremo in grado di utilizzare gli strumenti in modo più efficiente, con nuove idee e spunti. Questo è quanto tratteremo nella sezione "Definizione CCI". A seguire, lavoreremo su una semplice strategia con il CCI, che può essere utilizzata nelle diverse fasi di mercato. Questo è è il contenuto della parte "Strategia CCI". Poi vedremo come progettare un sistema di trading basato su queste strategie, pianificando il progetto e le istruzioni da dare al computer in "Progetto del sistema di trading CCI". Infine, impareremo come realizzare ciò che abbiamo progettato in "Sistema di trading CCI".

In questo articolo utilizzeremo la piattaforma di trading MetaTrader 5 e MetaQuotes Language Editor. Puoi scaricare MetaTrader 5 da questo link:https://www.metatrader5.com/it/download

Dopo aver scaricato e installato MetaTrader 5, vedrete il terminale come nell'immagine seguente:

Quindi, potete aprire MetaQuotes Language Editor premendo F4 mentre il terminale di trading è aperto o selezionando il menu Strumenti nel terminale e quindi facendo clic su MetaQuotes Language Editor:

Oppure premete il pulsante IDE nella barra degli strumenti di MetaTrader 5:

Prima di procedere ci tengo a sottolineare che il vantaggio della programmazione nel trading è il supporto che dà alla nostra disciplina. La disciplina è un elemento importante per il successo nel trading perché le emozioni, in questa attività, rischiano di essere dannose. Le decisioni giuste dovrebbero essere prese in base a un piano di trading vincente ma capita alla maggior parte dei trader di non riuscire a prenderle a causa della paura, dell’avidità o di altre emozioni.



Le funzionalità di programmazione derivano dal fatto che possiamo programmare il nostro piano di trading in base alle nostre condizioni ed eseguirlo. Un programma, per contro, farà ciò di cui abbiamo bisogno, secondo le nostre regole e senza coinvolgere quelle emozioni che in genere influenzano il nostro trading. Segue che la programmazione ci aiuterà a essere disciplinati. È qui che MQL5 esprime la sua utilità, in quanto ci aiuta a programmare i nostri piani di trading in modo che possano essere eseguiti automaticamente nel terminale di trading. Questi programmi vanno dai più semplici ai più complessi, a seconda del nostro piano di trading.

Disclaimer I contenuti di questo articolo sono stati realizzati a solo scopo educativo. Sarete quindi responsabili di qualsiasi azione intrapresa sulla base del contenuto di questo articolo, poiché il contenuto di questo articolo non garantisce alcun tipo di risultato.

Ora siamo pronti per iniziare il nostro articolo e aggiungere così un altro tassello nel nostro percorso di apprendimento. Quindi, facciamolo.





Definizione CCI

In questa parte conosceremo più nel dettaglio l'indicatore Commodity Channel Index (CCI): cosa misura, come viene calcolato e come utilizzarlo.

L'indicatore dell'indice Commodity Channel (CCI), creato da Donald Lambert, è un indicatore di momentum che misura il prezzo corrente rispetto a una media di prezzi relativa a un determinato periodo di tempo. Quando Lambert ha creato questo indicatore, l'obiettivo iniziale era quello di misurare gli andamenti ciclici delle materie prime, ma può misurare anche altri strumenti finanziari. Il CCI può essere utilizzato per individuare la forza e le inversioni del trend: data la sua natura di indicatore di momentum è esattamente quello che ci aspetteremmo.

In base al calcolo del CCI e a ciò che misura, quando il CCI è alto significa che i prezzi sono molto al di sopra della media di riferimento. Viceversa, quando il CCI è basso significa che i prezzi sono molto al di sotto della media.

Per calcolare il CCI dobbiamo:

Ottenere il prezzo tipico (TP):

TP = (High + Low + Close)/3

Ottenere una media mobile semplice di TP:

SMA di TP = Somma di TP/n

Ottenere deviazione media:

Deviazione media = Somma di Abs(TP-SMA)/n



Ottenere CCI:

CCI = (TP-SMA di TP)/(0,015*Deviazione media)

Ora, facciamo un esempio per applicare questo calcolo:

Supponiamo di avere i seguenti dati per uno strumento relativi a un periodo di 14 giorni:

Giorni High Low Close 1 100 90 110 2 130 100 120 3 140 110 130 4 130 100 120 5 120 95 110 6 140 120 130 7 160 130 150 8 170 150 160 9 155 130 140 10 140 120 130 11 160 140 150 12 180 160 170 13 190 170 190 14 200 180 210

Ecco come possiamo calcolare il CCI utilizzando questi dati:

Per prima cosa calcoleremo il prezzo tipico (TP):

TP = (High + Low + Close)/3

Quindi, dopo il calcolo del prezzo tipico, avremo:





Quindi, dobbiamo calcolare la media mobile semplice (SMA) del TP calcolato:

SMA di TP = Somma di TP/n



Il risultato è il seguente:

Quindi, calcoleremo la differenza tra TP e SMA in valori assoluti per calcolare la deviazione media:

Abs (TP-SMA)



Eccola:

Ora dobbiamo calcolare la deviazione media:

Deviazione media = Somma di Abs(TP-SMA)/n

Ora è il momento di calcolare il CCI:

CCI = (TP-SMA di TP)/(0,015*Deviazione media)

CCI = (196.67-141.19)/(0.015*22.86) CCI = 55.48/0.3429 CCI = 161.80

Al giorno d'oggi, per fortuna, non c’è bisogno di calcolare il valore degli indicatori manualmente perché MetaTrader 5 mette a disposizione indicatori integrati pronti per l'uso. Potete utilizzare immediatamente il CCI selezionando l'indicatore in piattaforma come mostrato nell'immagine seguente:

Dopo aver selezionato il CCI apparirà la seguente finestra:

La finestra precedente dell'indicatore mostra i suoi parametri:



1: per determinare il periodo dell'indicatore.

2: per impostare il tipo di prezzo che verrà utilizzato nel calcolo dell'indicatore. Qui sceglieremo il prezzo tipico.

3: per impostare lo stile dell'indicatore: Colore del CCI, tipo di linea del CCI e spessore della linea del CCI.

Dopo aver specificato tutti i parametri premete Ok e l'indicatore apparirà sul grafico:

Il CCI è un oscillatore che si muove intorno e tra 100 e -100





Strategia CCI

In questa parte parleremo di due semplici strategie che possono essere eseguite con il CCI. Una delle strategie può essere utilizzata in base al trend o alla direzione del mercato (rialzista, ribassista e laterale). L'altro è un semplice incrocio tra il valore del del CCI sia con zero sia con 100 o -100. Prima di parlare di queste strategie in particolare, devo ricordare che ce ne sono molte altre che possono essere utilizzate con il CCI. E’ importante ce ciascuno di voi faccia un test di ogni strategia personalmente e su un conto demo, per vedere se possa essere utile o meno nel vostro trading, prima di usarla su un conto reale con soldi veri.

Quindi, le strategie sono le seguenti.

Prima strategia: Utilizzo del CCI secondo l'andamento del mercato

Durante un Trend Rialzista:

Il trend rialzista è l’andamento di mercato durante il quale i prezzi creano minimi e massimi crescenti. Quando i prezzi salgono vuol dire che i compratori in controllo del mercato. In questo tipo di mercato possiamo utilizzare il CCI per ottenere un segnale di acquisto quando la linea del CCI supera il livello 100. CCI > 100. Per prendere profitto possiamo invece utilizzare un altro indicatore, come ad esempio l’azione del prezzo.

CCI > 100 = acquista Il segnale di Take profit può essere ricavato da un altro strumento, sicuramente più utile, come l'azione del prezzo con rottura del minimo precedente

Durante un Trend Ribassista:

Il trend ribassista è il trend opposto a quello rialzista: i prezzi creano massimi e minimi decrescenti, il che significa che c'è un controllo da parte dei venditori e i prezzi scendono. In questo tipo di mercato, il CCI può essere per generare segnali di vendita, quando la linea del CCI rompe al di sotto del livello -100. L'azione del prezzo può essere utilizzata per prendere profitto.

CCI < -100 = vendi Il segnale di Take profit può essere ricavato dall'azione del prezzo, con la rottura del massimo precedente

Durante il Trend laterale,

Durante i movimenti laterali, c'è un equilibrio tra acquirenti e venditori, quindi nessuno assume il controllo del mercato. È laterale un qualsiasi andamento che non rientra nella definizione di trend rialzista e ribassista.

Durante la lateralità possiamo usare il CCI per generare segnali. Quando la linea del CCI rompe al di sotto del livello -100, avremo un segnale di acquisto e quando la linea del CCI rompe al di sopra di 100, prenderemo profitto. Al contrario, quando la linea del CCI rompe al di sopra di 100, avremo un segnale di vendita e quando la linea del CCI rompe al di sotto di -100, prenderemo profitto.

CCI < -100 = acquista

CCI > 100 = prendi profitto

CCI > 100 = vendi

CCI < -100 = prendi profitto



Adesso utilizzeremo il CCI in un modo diverso: entreremo a mercato sull’incrocio del livello zero e prenderemo profitto sull’incrocio con i valori 100 e -100, a seconda del tipo di posizione (acquisto o vendita).

Per il segnale di acquisto:

Osserviamo il valore del CCI rispetto al livello zero. Quando il valore del CCI romperà sopra il livello zero, avremo un segnale di acquisto e prenderemo profitto quando il valore CCI romperà sopra 100.

CCI > 0 = acquista

CCI > 100 = prendi profitto



Per il segnale di vendita:

Osserviamo il valore del CCI rispetto al livello zero. Quando il valore CCI scenderà al di sotto del livello zero, avremo un segnale breve e prenderemo profitto quando il valore del CCI scenderà al di sotto di -100.

CCI < 0 = vendi

CCI < -100 = prendi profitto

Progetto del sistema di trading CCI

A questo punto, andiamo alla parte più interessante di questo articolo: programmiamo queste strategie per automatizzare i segnali del CCI.

Dobbiamo quindi codificare queste strategie e per dire al computer cosa fare in base alle nostre necessità. Creeremo il progetto passo dopo passo.

Durante un Trend Rialzista:

Abbiamo bisogno che il programma controlli il valore del CCI ad ogni tick e che agisca in base ad esso.

Se il CCI è superiore a 100, dai un segnale d’acquisto. In caso contrario non fare nulla.





Durante un Trend Ribassista:

Controlla il valore del CCI ogni tick ed esegui un'azione in base a questo valore.

Se il valore del CCI è inferiore a -100, dai un segnale di vendita. In caso contrario non fare nulla.

Durante il Trend laterale,

Durante le lateralità, abbiamo bisogno che il programma controlli il valore del CCI e che agisca di conseguenza.

Se il valore del CCI è inferiore a -100, dai un segnale di acquisto, dai un segnale di take profit. Se il CCI non è inferiore a -100, controlla se è superiore a -100 e inferiore a 100 e non fare nulla (attendi). In caso contrario verifica se il CCI è superiore a 100, dai segnale di vendita, quindi controlla se il CCI è inferiore a -100, segnala presa di profitto e in caso negativo verifica se il valore del CCI è inferiore a 100 e superiore a -100 e non fare nulla (attendi).

Per il segnale di acquisto:

Controlla ogni tick il valore CCI e livello Zero. Quando il valore CCI diventa maggiore di zero, genera un segnale di acquisto sul grafico e quando il valore CCI diventa superiore a 100 mostra un segnale di take profit sul grafico.

Per il segnale di vendita:

Controlla ogni tick il valore CCI e il livello Zero e quando il valore CCI scende al di sotto del livello zero mostra un segnale di vendita sul grafico. Quando il valore CCI scende al di sotto di -100 dai un segnale di take profit.





Sistema di trading CCI

Ora dobbiamo scrivere la strategia in forma di codice affinché il computer faccia ciò di cui abbiamo bisogno.

Innanzitutto, dobbiamo codificare un semplice programma che mostri i valori del CCI sul grafico. La programmazione si compone dei seguenti passaggi:

Creazione di una serie di prezzi. Ordinamento dell'array dei prezzi dai dati correnti. Definizione delle proprietà CCI. Ordinamento dei risultati. Raccolta del valore dei dati attuali. Tracciamento dei valori del CCI per mostrarli sul grafico.

Di seguito è illustrato come codificare i passaggi precedenti per creare un programma che consenta al computer di visualizzare automaticamente i valori del CCI sul grafico:

#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" void OnTick () { double ArrayOfPrices[]; ArraySetAsSeries (ArrayOfPrices, true ); int CCIDef = iCCI ( _Symbol , _Period , 14 , PRICE_CLOSE ); CopyBuffer (CCIDef, 0 , 0 , 3 ,ArrayOfPrices); double CCIValue = (ArrayOfPrices[ 0 ]); Comment ( "CCI Value = " ,CCIValue); }

Dopodiché possiamo trovare questo programma (Simple CCI System) nel Navigatore, selezionarlo ed eseguirlo nella piattaforma di trading:





Il programma (Simple CCI System) può essere aperto con un doppio clic o trascinandolo e rilasciandolo sul grafico. Dopo di che, la finestra seguente sarà aperta:

Dopo aver abilitato l'opzione "Permetti il trading automatizzato" e aver premuto ok, il programma (EA) Simple CCI System verrà caricato sul grafico e su di esso verrà visualizzato il valore del CCI:

Ora impareremo come codificare le due strategie citate:

Prima strategia: Utilizzo del CCI in base all'andamento del mercato:

Durante un Trend Rialzista:

CCI > 100 = acquista

Faremo i seguenti passaggi:

Creazione di un array per i prezzi. Ordinamento dell'array dei prezzi dai dati correnti. definizione delle proprietà CCI. Ordinamento dei risultati. Raccolta del valore dei dati attuali. Impostazione delle condizioni dei segnali CCI durante il trend rialzista.

Ecco come codificare questi passaggi:

#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" void OnTick () { double ArrayOfPrices[]; ArraySetAsSeries (ArrayOfPrices, true ); int CCIDef = iCCI ( _Symbol , _Period , 14 , PRICE_CLOSE ); CopyBuffer (CCIDef, 0 , 0 , 3 ,ArrayOfPrices); double CCIValue = (ArrayOfPrices[ 0 ]); if (CCIValue> 100 ) Comment ( "UPTREND CCI - BUY SIGNAL " ); }

Dopo di che possiamo trovare questo programma CCI Uptrend Strategy nel Navigatore:





Apriamo nuovamente questo programma CCI Uptrend Strategy facendo doppio clic o trascinando e rilasciando sul grafico. Si apre la seguente finestra:

Dopo aver abilitato "Permetti il trading automatizzato" e premuto ok, il programma (EA) - Uptrend CCI Strategy - verrà allegato al grafico:

I segnali della strategia CCI rialzista verranno visualizzati secondo questa strategia:

Durante un Trend Ribassista:

CCI < -100 = vendi

Codificheremo i seguenti passaggi:

Creazione di un array per i prezzi. Ordinamento dell'array dei prezzi dai dati correnti. definizione delle proprietà CCI. Ordinamento dei risultati. Raccolta del valore dei dati attuali. Impostazione delle condizioni dei segnali CCI durante il trend ribassista.

Di seguito è riportato il codice del programma che può essere lanciato nella piattaforma di trading per eseguire ciò di cui abbiamo bisogno in automatico:

#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" void OnTick () { double ArrayOfPrices[]; ArraySetAsSeries (ArrayOfPrices, true ); int CCIDef = iCCI ( _Symbol , _Period , 14 , PRICE_CLOSE ); CopyBuffer (CCIDef, 0 , 0 , 3 ,ArrayOfPrices); double CCIValue = (ArrayOfPrices[ 0 ]); if (CCIValue< - 100 ) Comment ( "DOWNTREND CCI - SHORT SIGNAL " ); }

Troviamo questo programma Downtrend CCI Strategy nel Navigatore:





Apriamo questo programma Downtrend CCI Strategyfacendo doppio clic o trascinando e rilasciando sul grafico. Dopo di che, verrà aperta la seguente finestra:

Abilitiamo "Permetti il trading automatizzato" e premiamo ok, il programma (EA) - Downtrend CCI Strategy - sarà allegato al grafico:





I segnali del programma Downtrend CCI Strategy appariranno secondo questa strategia come nell'immagine seguente:

Durante il Trend laterale,

Per segnali di acquisto:

CCI < -100 = acquista CCI > 100 = prendi profitto



Passaggi:

Creazione di un array per i prezzi. Ordinamento dell'array dei prezzi dai dati correnti. Definizione delle proprietà CCI. Ordinamento dei risultati. Raccolta del valore dei dati attuali. Impostazione delle condizioni del Segnale di acquisto CCI durante la lateralità.

Codifichiamo questi passaggi per creare un programma che può fare ciò di cui abbiamo bisogno:

#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" void OnTick () { double ArrayOfPrices[]; ArraySetAsSeries (ArrayOfPrices, true ); int CCIDef = iCCI ( _Symbol , _Period , 14 , PRICE_CLOSE ); CopyBuffer (CCIDef, 0 , 0 , 3 ,ArrayOfPrices); double CCIValue = (ArrayOfPrices[ 0 ]); if (CCIValue< - 100 ) Comment ( "SIDEWAYS CCI - BUY SIGNAL " ); if (CCIValue> 100 ) Comment ( "SIDEWAYS CCI - TAKE PROFIT" ); }

Find this program Sideways CCI Strategy - Buy in the Navigator:





Apriamolo facendo doppio clic o trascinando e rilasciando. Dopo di che, verrà aperta la seguente finestra:

Abilitiamo "Permetti il trading automatizzato" e premiamo ok, il programma (EA) - Sideways CCI Strategy - Buy -sarà allegato al grafico:

Quindi, possiamo trovare i segnali forniti da questa strategia Strategia CCI laterale - Acquista:

Il segnale di Take profit è a CCI > 100 = prendi profitto. Esempio:

Per segnali di vendita:

CCI > 100 = vendi CCI < -100 = prendi profitto

Lo codificheremo attraverso i seguenti passaggi:

Creazione di un array per i prezzi. Ordinamento dell'array dei prezzi dai dati correnti. Definizione delle proprietà CCI. Ordinamento dei risultati. Raccolta del valore dei dati attuali. Impostazione delle condizioni del Segnale di vendita CCI durante la lateralità.

Di seguito vediamo come codificare questi passaggi per creare il programma Sideways CCI Strategy - Short:

#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" void OnTick () { double ArrayOfPrices[]; ArraySetAsSeries (ArrayOfPrices, true ); int CCIDef = iCCI ( _Symbol , _Period , 14 , PRICE_CLOSE ); CopyBuffer (CCIDef, 0 , 0 , 3 ,ArrayOfPrices); double CCIValue = (ArrayOfPrices[ 0 ]); if (CCIValue> 100 ) Comment ( "SIDEWAYS CCI - SHORT SIGNAL " ); if (CCIValue< - 100 ) Comment ( "SIDEWAYS CCI - TAKE PROFIT" ); }

Dopodiché, nel Navigatore è possibile trovare il programma Sideways CCI Strategy - Short :



