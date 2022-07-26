CCI 기반의 트레이딩 시스템을 설계하는 방법 알아보기

소개

이 글은 가장 일반적으로 사용되는 기술 지표를 사용하여 간단한 전략을 기반으로 해서 거래 시스템을 설계하는 방법을 배우는 시리즈의 새로운 기사입니다. 이번에는 CCI(Commodity Channel Index) 지표에 대해 알아보겠습니다. 항상 그렇듯이 저는 아이디어와 사용법을 여러분이 이해하는 데 도움이 되도록 주제와 관련한 기본 사항을 설명하려고 노력할 것입니다. 이렇게 함으로써 궁극적으로는 거래시 사용할 수 있는 통찰력과 새로운 아이디어를 여러분께 알려 드릴 수 있을 것입니다.

이 기사에서는 CCI를 사용한 거래 시스템을 설계할 것입니다. 다룰 주제:

우선 CCI(Commodity Channel Index)가 무엇인지, 무엇을 측정하는지, 어떻게 계산하는지에 대한 자세한 정보부터 시작하겠습니다. 우리가 하는 일의 기본과 뿌리를 이해하면 도구를 보다 효율적으로 사용하고 관련된 더 많은 아이디어와 통찰력을 얻을 수 있습니다. 이것이 "CCI 정의"라는 주제에서 논의할 내용입니다. 그런 다음 다양한 시장 추세 또는 조건에서 CCI와 함께 사용할 수 있는 간단한 전략에 대해 알아볼 것입니다. 이것은 "CCI 전략" 부분에서 배울 것입니다. 그런 다음 "CCI 거래 시스템 청사진" 부분에서 우리가 설계해야 하는 것과 컴퓨터가 수행해야 할 작업을 계획하고 이 전략을 기반으로 거래 시스템을 설계하는 방법을 배울 것입니다. 그런 다음 "CCI 거래 시스템" 부분에서는 거래 시스템 청사진에서 계획한 것을 설계하는 방법을 배웁니다.

이 기사에서는 MetaTrader 5 트레이딩 플랫폼과 MetaQuotes 언어 편집기를 사용할 것입니다. 다음 링크에서 MetaTrader 5를 다운로드할 수 있습니다. https://www.metatrader5.com/en/download

MetaTrader 5를 다운로드하여 설치하면 다음 그림과 같은 터미널이 표시됩니다.

그런 다음 거래 터미널이 열려 있는 동안 F4 키를 누르거나 터미널에서 도구 메뉴를 선택한 다음 MetaQuotes 언어 편집기를 클릭하여 MetaQuotes 언어 편집기를 열 수 있습니다.

또는 MetaTrader 5 도구 모음에서 IDE 버튼을 누르십시오.

우선은 글을 읽는데 도움이 되도록 트레이딩에서 프로그래밍을 사용하면 얻게 되는 이점에 대해 말하고자 합니다. 규칙은 우리의 거래가 성공하기 위한 중요한 요소입니다. 감정은 거래에 해로운 요소일 수 있기 때문입니다. 올바른 결정은 성공적인 거래 계획에 따라 이루어져야 하지만 대부분의 거래자는 두려움 혹은 탐욕 또는 다른 감정 때문에 올바른 행동이나 결정을 내릴 수 없게 됩니다.



프로그래밍은 우리가 만든 조건에 따라 거래 계획을 프로그래밍하고 이를 실행할 수 있게 합니다. 프로그램은 우리의 거래에 영향을 줄 수 있는 감정의 개입 없이 우리가 만든 규칙에 따라 우리가 필요로 하는 일을 할 것입니다. 여기서 MQL5는 거래 조건과 계획에 따라 우리가 프로그래밍하는 데 도움을 주며 프로그램이 거래 터미널에서 자동으로 실행될 수 있게 합니다. 이러한 프로그램은 트레이딩 계획에 따라 매우 간단한 것부터 복잡한 것까지 다양합니다.

면책: 이 기사의 내용은 다른 어떤 목적도 아닌 교육의 목적으로만 만들어졌습니다. 따라서 이 글의 내용이 어떠한 결과도 보장하지 않으므로 이 글의 내용에 근거하여 취하는 모든 행동에 대한 책임은 귀하에게 있습니다.

이제 우리는 학습의 과정에서 새로운 것을 배우기 위해 기사를 시작할 준비가 되었습니다. 한번 해 봅시다.





CCI 정의

이 부분에서는 CCI(Commodity Channel Index) 지표가 무엇을 측정하는지 어떻게 계산되며 어떻게 사용하는지에 대해 자세히 알아보겠습니다.

도널드 램버트(Donald Lambert)가 만든 상품 채널 지수(Commodity Channel Index, CCI) 지표는 주어진 기간의 평균 가격에 대한 현재 가격을 측정하는 모멘텀 지표입니다. 램버트가 이 지표를 만들 때 원래의 목표는 원자재 등의 상품 시장의 주기적 움직임을 측정하는 것이었지만 현재는 다른 금융 상품도 측정할 수 있습니다. CCI는 추세의 강도와 반전을 파악하는 데 사용할 수 있으며 이는 CCI가 모멘텀 지표로서 갖는 자연적인 특성입니다.

CCI의 계산과 측정 항목에 따르면 CCI가 높으면 가격이 평균보다 훨씬 높다는 뜻이고 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 즉 CCI가 낮으면 가격이 평균보다 훨씬 낮다는 것입니다.

CCI는 다음과 같은 단계로 계산됩니다.

Typical Price(TP) 얻기:

TP = (고가 + 저가 + 종가)/3

TP의 단순 이동 평균(SMA) 구하기:

TP의 SMA = TP/n의 합

평균 편차 얻기:

평균 편차 = Abs(TP-SMA)/n의 합



CCI 산출:

CCI = (TP의 TP-SMA)/(0.015*평균 편차)

이제 이 계산을 적용하는 예를 보겠습니다:

14일 동안의 상품에 대해 다음과 같은 데이터가 있다고 가정합니다.

날 고가 저가 종가 1 100 90 110 2 130 100 120 3 140 110 130 4 130 100 120 5 120 95 110 6 140 120 130 7 160 130 150 8 170 150 160 9 155 130 140 10 140 120 130 11 160 140 150 12 180 160 170 13 190 170 190 14 200 180 210

이들 데이터를 사용하여 CCI를 계산하는 방법은 다음과 같습니다.

먼저 일반 가격(TP: Typical Price)을 계산합니다.

TP = (고가 + 저가 + 종가)/3

일반 가격을 계산하면 다음과 같이 됩니다.





그런 다음 계산된 TP의 단순 이동 평균(SMA)을 계산해야 합니다.

TP의 SMA = TP/n의 합



결과는 다음과 같습니다.

그런 다음 평균 편차를 계산하기 위해 절대값으로 TP와 SMA의 차이를 계산합니다.

Abs(TP-SMA)



다음과 같습니다:

이제 평균 편차(Mean deviation)를 계산해야 합니다.

평균 편차 = Abs(TP-SMA)/n의 합

이제 CCI를 계산할 차례입니다:

CCI = (TP의 TP-SMA)/(0.015*평균 편차)

CCI = (196.67-141.19)/(0.015*22.86) CCI = 55.48/0.3429 CCI = 161.80

요즘에는 MetaTrader 5가 바로 사용할 수 있는 내장형 지표를 제공하기 때문에 지표를 수동으로 계산할 필요가 없습니다. 다음 그림과 같이 플랫폼에서 CCI 지표를 선택하면 바로 사용할 수 있습니다.

CCI를 선택하면 다음과 같은 창이 나타납니다.

이전 창에는 지표의 매개변수가 표시됩니다.



1: 지표의 기간을 결정합니다.

2: 지표 계산에 사용할 가격의 유형을 설정합니다. 여기서는 일반 가격을 선택할 것입니다.

3: 지표의 스타일을 설정: CCI 색상, CCI 선 종류 및 CCI 선 굵기.

모든 매개변수를 지정한 후 확인을 누르면 차트에 지표가 나타납니다.

차트의 CCI 표시

CCI는 100과 -100 사이에서 진동하는 오실레이터입니다.





CCI 전략

이 부분에서는 CCI와 함께 사용할 수 있는 두 가지 간단한 전략에 대해서 설명합니다. 시장 추세 또는 방향(상승 추세, 하락 추세나 횡보)에 따라 전략 중 하나를 사용할 수 있습니다. 다른 하나는 0과 100 또는 -100에서의 CCI 값 간의 교차입니다. 이러한 전략에 대해 이야기하기 전에 CCI와 함께 사용할 수 있는 많은 전략이 있다는 것을 잊지 마십시오. 실제 계정에서 실제 돈으로 사용하기 전에 데모 계정에서 모든 전략을 직접 테스트하여 거래에 유용한지 여부를 확인해야 합니다.

전략은 다음과 같습니다.

첫 번째 전략: 시장 트렌드에 따른 CCI 활용

상승세 중:

상승 추세는 가격의 저점이 높아지면서 고점도 높아지는 방향으로 시장이 움직이는 것으로 이는 매수세가 시장을 컨트롤 하고 있음을 의미합니다. 이러한 시장 상황일때 우리는 매수 신호를 생성하는 신호 제공자로서 CCI를 사용할 수 있으며 CCI 라인이 100 레벨을 돌파할 때가 매수 신호입니다. 따라서 CCI> 100입니다. 그런 다음 우리는 수익을 취하기 위해 가격의 움직임등 다른 효과적인 도구를 함께 사용할 수 있습니다.

CCI > 100 = 매수 수익 실현의 신호는 이전 저점을 깨는 가격의 움직임과 같이 더 유용할 수 있는 다른 도구를 통해 사용 할 수 있습니다.

하락세 동안:

하락 추세는 상승 추세와 반대되는 추세입니다: 가격은 더 낮은 고점과 더 낮은 저가를 생성하므로 매도세가 우세하고 가격이 하락합니다. 이러한 시장에서 CCI를 사용하여 신호를 생성할 수 있습니다. CCI 라인이 -100 레벨 아래로 떨어지면 매도 신호가 나타납니다. 가격의 움직임은 수익을 취하는 데 사용할 수 있습니다.

CCI < -100 = 매도 수익 실현의 신호는 이전 저점을 상향 돌파하는 가격의 움직임과 같이 더 유용한 다른 도구를 통해 사용 할 수 있습니다.

횡보시:

횡보 동안 우리는 매수세와 매도세 사이에 균형이 있다는 것을 알 수 있습니다. 그러므로 시장에서 눈에 띄게 우위를 점하는 세력이 없습니다. 이는 상승추세와 하락추세를 제외한 모든 상황에 해당합니다.

횡보 동안 우리는 CCI를 사용하여 신호를 생성할 수 있습니다. CCI선이 -100선 아래로 떨어지면 매수 신호가 되고 CCI선이 100선을 넘으면 수익실현이 됩니다. 또는 CCI 라인이 100 위에서 돌파하면 매도 신호가 되고 CCI 라인이 -100 아래로 떨어지면 수익 실현이 됩니다.

CCI < -100 = 매수

CCI > 100 = 수익 실현

CCI > 100 = 매도

CCI < -100 = 수익 실현



이 글에서는 우리가 CCI를 다른 방식으로 사용할 수 있다는 것을 알려 줍니다. 시장 진입은 0 레벨을 교차할때 하고 100이나 -100을 교차하는 지점에서 보유 중인 포지션에 따라 수익 실현을 합니다(매수 또는 매도).

매수 신호:

CCI 값이 제로 값 근처로 접근하는 것을 지켜봅니다. CCI 값이 0을 넘으면 매수 신호가 되며 CCI 값이 100을 넘을 때 수익 실현을 할 수 있습니다.

CCI > 0 = 매수

CCI > 100 = 수익 실현



매도 신호:

CCI 값이 제로 값 근처로 접근하는 것을 지켜봅니다. CCI 값이 0 레벨 아래로 떨어지면 이것은 매도 신호가 되며 CCI 값이 -100 아래로 떨어지면 수익 실현을 할 수 있습니다.

CCI < 0 = 매수

CCI < 100 = 이익 실현

CCI 트레이딩 시스템 청사진

이제 이 기사에서 가장 흥미로운 부분에 도달했습니다. CCI와 관련한 신호를 자동화하기 위해 언급된 전략을 프로그래밍할 시간입니다.

따라서 우리는 언급된 전략을 코딩하고 우리가 원하는 것을 얻기 위해 무엇을 해야 하는지를 컴퓨터에게 알려야 합니다. 우리는 이를 위한 청사진을 설계하여 단계별로 시작할 것입니다.

상승세 중:

매 틱마다 CCI 값을 확인하고 CCI 값에 따라 무언가를 하는 프로그램이 필요합니다.

CCI가 100 이상이면 매수를 하고, 그렇지 않으면 아무것도 하지 않습니다.





하락세 동안:

매 틱마다 CCI 값을 확인하고 이 값에 따라 액션을 취합니다.

CCI 값이 -100 미만이면 매도 신호를 주고 그렇지 않으면 아무것도 하지 않습니다.

횡보시:

횡보시에는 CCI 값을 확인하고 그에 따라 작업을 수행하는 프로그램이 필요합니다.

CCI 값이 -100 미만이면 매수 신호를 주고 수익 실현을 줍니다. 만약CCI가 -100 미만이 아닌 경우 -100 이상 100 미만인 경우 아무것도 하지 않고(홀드) 그렇지 않으면 CCI가 100 보다 큰지를 확인하고 매도를 합니다. 이후 CCI가 -100 미만인지 확인하고 수익 실현을 합니다. 만약 CCI 값이 100 미만이고 -100 이상이면 아무 작업도 수행하지 않습니다(보유).

매수 신호:

모든 틱에서 CCI 값과 Zero 레벨을 확인합니다. CCI 값이 0보다 크게 되면 차트에 매수 신호를 생성하고, CCI 값이 100을 초과하면 차트에 수익실현 신호를 표시합니다.

매도 신호:

모든 틱에서 CCI 값과 Zero 레벨을 확인하고 CCI 값이 0 레벨 이하가 되면 차트에 매도 신호를 표시하고 CCI 값이 -100 이하가 되면 수익 실현 신호를 줍니다.





CCI 거래 시스템

이제 컴퓨터가 언급된 전략을 실행 하도록 하기 위해 코드로 작성해야 합니다.

먼저 차트에 CCI 값을 표시하는 간단한 프로그램을 코딩해야 합니다. 프로그래밍은 다음 단계로 구성됩니다.

가격 배열 생성. 현재 데이터에서 가격 배열을 정렬합니다. CCI 속성 정의. 결과 정렬. 현재 데이터의 값을 가져옵니다. CCI 값을 차트로 만들고 이 값을 차트에 표시합니다.

다음은 컴퓨터가 차트에 CCI 값을 자동으로 표시하는 프로그램을 만들기 위해 이전의 단계를 코딩하는 방법입니다.

#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" void OnTick () { double ArrayOfPrices[]; ArraySetAsSeries (ArrayOfPrices, true ); int CCIDef = iCCI ( _Symbol , _Period , 14 , PRICE_CLOSE ); CopyBuffer (CCIDef, 0 , 0 , 3 ,ArrayOfPrices); double CCIValue = (ArrayOfPrices[ 0 ]); Comment ( "CCI Value = " ,CCIValue); }

탐색기에서 이 프로그램(Simple CCI System)을 찾아 선택하고 트레이딩 플랫폼에서 실행합니다:





프로그램(Simple CCI System)은 차트를 더블 클릭하거나 드래그 앤 드롭하여 열 수 있습니다. 그러면 다음과 같은 창이 열립니다.

"Algo Trading" 옵션을 활성화하고 확인을 누르면 프로그램(EA) Simple CCI System이 차트에 첨부되고 CCI 값이 차트에 나타납니다.

이제 언급된 두 가지 전략을 코딩하는 방법을 배워봅시다.

첫 번째 전략: 시장 동향에 따라 CCI 사용:

상승세 중:

CCI > 100 = 매수

다음 단계를 수행합니다:

가격에 대한 배열 생성. 현재 데이터에서 가격 배열을 정렬합니다. CCI 속성 정의. 결과 정렬. 현재 데이터의 값을 가져옵니다. 상승세 중 CCI 신호 조건 설정.

이 단계를 코딩하는 방법은 다음과 같습니다:

#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" void OnTick () { double ArrayOfPrices[]; ArraySetAsSeries (ArrayOfPrices, true ); int CCIDef = iCCI ( _Symbol , _Period , 14 , PRICE_CLOSE ); CopyBuffer (CCIDef, 0 , 0 , 3 ,ArrayOfPrices); double CCIValue = (ArrayOfPrices[ 0 ]); if (CCIValue> 100 ) Comment ( "UPTREND CCI - BUY SIGNAL " ); }

그 후 내비게이터에서 이 프로그램 Uptrend CCI 전략을 찾을 수 있습니다.





차트에서 더블 클릭 또는 드래그 앤 드롭으로 이 프로그램 CCI Uptrend Strategy를 다시 엽니다. 다음과 같은 창이 열립니다.

"Algo Trading 허용"을 활성화하고 확인을 누르면 프로그램(EA) - Uptrend CCI 전략 -이 차트에 첨부됩니다.

Uptrend CCI 전략의 신호는 다음 전략에 따라 표시됩니다.

하락세 동안:

CCI < -100 = 매도

다음 단계를 코딩합니다.

가격에 대한 배열 생성. 현재 데이터에서 가격 배열을 정렬합니다. CCI 속성 정의. 결과 정렬. 현재 데이터의 값을 가져옵니다. 하락세 중 CCI 신호 조건 설정.

아래는 우리가 필요로 하는 것을 자동으로 실행할 수 있는 프로그램의 코드로 거래 플랫폼에서 시행될 수 있습니다:

#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" void OnTick () { double ArrayOfPrices[]; ArraySetAsSeries (ArrayOfPrices, true ); int CCIDef = iCCI ( _Symbol , _Period , 14 , PRICE_CLOSE ); CopyBuffer (CCIDef, 0 , 0 , 3 ,ArrayOfPrices); double CCIValue = (ArrayOfPrices[ 0 ]); if (CCIValue< - 100 ) Comment ( "DOWNTREND CCI - SHORT SIGNAL " ); }

내비게이터에서 이 프로그램 Downtrend CCI 전략을 찾으십시오.





이 프로그램을 더블 클릭하거나 차트에서 드래그 앤 드롭하여Downtrend CCI 전략을 엽니다. 다음과 같은 창이 열릴 것입니다:

"Algo Trading"을 활성화하고 확인을 누르면 프로그램(EA) -Downtrend CCI 전략 -이 차트에 첨부됩니다.





DowntrendCCI 전략 프로그램의 신호는 이 전략에 따라 다음 그림과 같이 나타납니다.

횡보시:

매수 신호:

CCI < -100 = 매수 CCI > 100 = 수익 실현



단계:

가격에 대한 배열 생성. 현재 데이터에서 가격 배열을 정렬합니다. CCI 속성 정의. 결과 정렬. 현재 데이터의 값을 가져옵니다. 횡보 중 CCI 매수 신호 조건 설정.

다음 단계를 코딩하여 필요한 작업을 수행할 수 있는 프로그램을 만듭니다.

#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" void OnTick () { double ArrayOfPrices[]; ArraySetAsSeries (ArrayOfPrices, true ); int CCIDef = iCCI ( _Symbol , _Period , 14 , PRICE_CLOSE ); CopyBuffer (CCIDef, 0 , 0 , 3 ,ArrayOfPrices); double CCIValue = (ArrayOfPrices[ 0 ]); if (CCIValue< - 100 ) Comment ( "SIDEWAYS CCI - BUY SIGNAL " ); if (CCIValue> 100 ) Comment ( "SIDEWAYS CCI - TAKE PROFIT" ); }

이 프로그램 Sideways CCI 전략을 찾습니다 - 내비게이터에서 구매:





더블 클릭 또는 드래그 앤 드롭으로 엽니다. 다음과 같은 창이 열릴 것입니다:

"Algo Trading 허용"을 활성화하고 확인을 누르면 프로그램(EA) -Sideways CCI Strategy - Buy -가 차트에 첨부됩니다.

그런 다음 이 전략 Sideways CCI Strategy - Buy에 따라 나타나는 신호를 찾을 수 있습니다:

수익실현 신호는 다음과 같습니다. CCI > 100 = 수익 실현 예시:

매도 신호의 경우:

CCI > 100 = 매도 CCI < -100 = 수익 실현

다음 단계를 통해 코딩할 것입니다:

가격에 대한 배열 생성. 현재 데이터에서 가격 배열을 정렬합니다. CCI 속성 정의. 결과 정렬. 현재 데이터의 값을 가져옵니다. 횡보 시 CCI 매도 신호 조건 설정.

다음은Sideways CCI Strategy - 매도프로그램을 생성하기 위해 이러한 단계를 코딩하는 방법입니다.

#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" void OnTick () { double ArrayOfPrices[]; ArraySetAsSeries (ArrayOfPrices, true ); int CCIDef = iCCI ( _Symbol , _Period , 14 , PRICE_CLOSE ); CopyBuffer (CCIDef, 0 , 0 , 3 ,ArrayOfPrices); double CCIValue = (ArrayOfPrices[ 0 ]); if (CCIValue> 100 ) Comment ( "SIDEWAYS CCI - SHORT SIGNAL " ); if (CCIValue< - 100 ) Comment ( "SIDEWAYS CCI - TAKE PROFIT" ); }

그 후 Sideways CCI Strategy - 매도 프로그램을 내비게이터에서 찾을 수 있습니다.





횡보 CCI 전략 - 매도 를 차트에서 더블 클릭하거나 드래그 앤 드롭하여 엽니다 그러면 다음과 같은 창이 열립니다:

"Algo Trading"을 활성화하고 확인을 누르면 프로그램(EA) -Sideways CCI Strategy - short -이 차트에 첨부되며 다음과 같을 것입니다.

신호는 이 전략Sideways CCI Strategy - Short에 따라 나타납니다:

CCI < -100 = 수익 실현일때 수익 실현 신호를 받을 수 있습니다.

두 번째 전략: 제로 크로스오버 신호:

매수 신호:

CCI > 0 = 매수

CCI > 100 = 수익 실현

다음 단계를 통해 코딩할 것입니다:

가격에 대한 배열 생성. 현재 데이터에서 가격 배열을 정렬합니다. CCI 속성 정의. 결과 정렬. 현재 데이터의 값을 가져옵니다. CCI 값과 제로 레벨 크로스오버를 위한 조건 설정.

‘Zero crossover CCI 전략 - 매수’ 프로그램을 만드는 단계:

#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" void OnTick () { double ArrayOfPrices[]; ArraySetAsSeries (ArrayOfPrices, true ); int CCIDef = iCCI ( _Symbol , _Period , 14 , PRICE_CLOSE ); CopyBuffer (CCIDef, 0 , 0 , 3 ,ArrayOfPrices); double CCIValue = (ArrayOfPrices[ 0 ]); if (CCIValue > 0 ) Comment ( "Zero crossover CCI - BUY SIGNAL " ); if (CCIValue > 100 ) Comment ( "Zero crossover CCI - TAKE PROFIT" ); }

이 프로그램 - Zero crossover CCI 전략 -을 내비게이터에서 찾습니다:



