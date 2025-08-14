- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 792
Negociações com lucro:
989 (55.18%)
Negociações com perda:
803 (44.81%)
Melhor negociação:
610.11 USD
Pior negociação:
-282.95 USD
Lucro bruto:
47 888.50 USD (23 867 075 pips)
Perda bruta:
-32 257.91 USD (25 910 687 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
18 (1 028.81 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 357.90 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
70.23%
Depósito máximo carregado:
9.36%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
52
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
14.57
Negociações longas:
894 (49.89%)
Negociações curtas:
898 (50.11%)
Fator de lucro:
1.48
Valor esperado:
8.72 USD
Lucro médio:
48.42 USD
Perda média:
-40.17 USD
Máximo de perdas consecutivas:
14 (-150.62 USD)
Máxima perda consecutiva:
-667.18 USD (3)
Crescimento mensal:
146.40%
Previsão anual:
1 776.28%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
168.90 USD
Máximo:
1 072.68 USD (6.50%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
35.37% (235.91 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.21% (90.60 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAGBTC
|694
|BTCUSD
|545
|WTIBTC
|392
|XAUBTC
|161
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAGBTC
|17K
|BTCUSD
|-2.4K
|WTIBTC
|142
|XAUBTC
|1.4K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAGBTC
|41K
|BTCUSD
|-2.1M
|WTIBTC
|14K
|XAUBTC
|13K
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +610.11 USD
Pior negociação: -283 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +1 028.81 USD
Máxima perda consecutiva: -150.62 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "NCESC-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 5
|
NCESC-Live
|3.01 × 800
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
50 USD por mês
2 504%
1
749
USD
USD
17K
USD
USD
30
0%
1 792
55%
70%
1.48
8.72
USD
USD
35%
1:100