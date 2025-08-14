SinaisSeções
Ai Jing Gao

THPX15

Ai Jing Gao
0 comentários
Confiabilidade
30 semanas
1 / 749 USD
Copiar por 50 USD por mês
crescimento desde 2025 2 504%
NCESC-Live
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 792
Negociações com lucro:
989 (55.18%)
Negociações com perda:
803 (44.81%)
Melhor negociação:
610.11 USD
Pior negociação:
-282.95 USD
Lucro bruto:
47 888.50 USD (23 867 075 pips)
Perda bruta:
-32 257.91 USD (25 910 687 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
18 (1 028.81 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 357.90 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
70.23%
Depósito máximo carregado:
9.36%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
52
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
14.57
Negociações longas:
894 (49.89%)
Negociações curtas:
898 (50.11%)
Fator de lucro:
1.48
Valor esperado:
8.72 USD
Lucro médio:
48.42 USD
Perda média:
-40.17 USD
Máximo de perdas consecutivas:
14 (-150.62 USD)
Máxima perda consecutiva:
-667.18 USD (3)
Crescimento mensal:
146.40%
Previsão anual:
1 776.28%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
168.90 USD
Máximo:
1 072.68 USD (6.50%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
35.37% (235.91 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.21% (90.60 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAGBTC 694
BTCUSD 545
WTIBTC 392
XAUBTC 161
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAGBTC 17K
BTCUSD -2.4K
WTIBTC 142
XAUBTC 1.4K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAGBTC 41K
BTCUSD -2.1M
WTIBTC 14K
XAUBTC 13K
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +610.11 USD
Pior negociação: -283 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +1 028.81 USD
Máxima perda consecutiva: -150.62 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "NCESC-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real31
0.00 × 5
NCESC-Live
3.01 × 800
Sem comentários
2025.12.25 09:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 08:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 06:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 09:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 03:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 15:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 14:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 02:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 15:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 03:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.14 15:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 13:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 15:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 03:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 02:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 03:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 14:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 03:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.30 08:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.14 15:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
