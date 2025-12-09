- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
593
Negociações com lucro:
422 (71.16%)
Negociações com perda:
171 (28.84%)
Melhor negociação:
101.40 USD
Pior negociação:
-51.65 USD
Lucro bruto:
3 945.35 USD (366 492 pips)
Perda bruta:
-1 835.13 USD (155 439 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
55 (483.83 USD)
Máximo lucro consecutivo:
483.83 USD (55)
Índice de Sharpe:
0.23
Atividade de negociação:
15.96%
Depósito máximo carregado:
4.77%
Último negócio:
9 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
6.60
Negociações longas:
407 (68.63%)
Negociações curtas:
186 (31.37%)
Fator de lucro:
2.15
Valor esperado:
3.56 USD
Lucro médio:
9.35 USD
Perda média:
-10.73 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-16.32 USD)
Máxima perda consecutiva:
-182.87 USD (8)
Crescimento mensal:
6.45%
Previsão anual:
78.09%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
115.94 USD
Máximo:
319.61 USD (16.05%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
16.89% (319.49 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.18% (116.27 USD)
Distribuição
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +101.40 USD
Pior negociação: -52 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 55
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +483.83 USD
Máxima perda consecutiva: -16.32 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "CapitalPointTrading-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 11
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.83 × 110
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|7.31 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-4
|8.86 × 133
|
FusionMarkets-Live
|9.76 × 102
|
TradeMaxGlobal-Live
|11.69 × 99
|
ICMarketsSC-MT5-2
|11.93 × 267
|
STARTRADERFinancial-Live
|12.16 × 25
|
Coinexx-Live
|14.68 × 22
|
VantageInternational-Live 13
|15.05 × 20
|
Exness-MT5Real10
|16.40 × 5
|
FxPro-MT5
|16.52 × 50
|
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
|
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|23.95 × 112
|
Exness-MT5Real31
|25.67 × 6
|
Earnex-Trade
|27.05 × 248
|
Exness-MT5Real38
|29.07 × 146
|
ICMarketsEU-MT5-5
|29.50 × 26
Running Latest Version 3.4
Fake Breakout Filter = Medium
Moderate trade frequency
30% max DD
I use 5 other gold signals and this is the only 1 out of six that had several days of consecutive losses. The other 5 signals all had profits. Looks like this algorithm this EA uses is outdated.
Does anybody know why my IC-market MT5 account did not copy trades? I subscribed on November 18, but no trades were copied.