- Crescimento
- Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
2 473
Negociações com lucro:
1 465 (59.23%)
Negociações com perda:
1 008 (40.76%)
Melhor negociação:
1 578.65 USD
Pior negociação:
-1 626.27 USD
Lucro bruto:
261 029.19 USD (252 974 pips)
Perda bruta:
-173 921.54 USD (163 770 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
18 (701.76 USD)
Máximo lucro consecutivo:
8 419.46 USD (13)
Índice de Sharpe:
0.17
Atividade de negociação:
46.21%
Depósito máximo carregado:
13.14%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
37
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
11.03
Negociações longas:
1 200 (48.52%)
Negociações curtas:
1 273 (51.48%)
Fator de lucro:
1.50
Valor esperado:
35.22 USD
Lucro médio:
178.18 USD
Perda média:
-172.54 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-6 643.06 USD)
Máxima perda consecutiva:
-6 643.06 USD (9)
Crescimento mensal:
41.57%
Previsão anual:
504.35%
Algotrading:
34%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
7 899.76 USD (8.92%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
36.19% (7 877.50 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.15% (1 252.60 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAGBTC
|1605
|XAGBTC.stp
|868
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAGBTC
|84K
|XAGBTC.stp
|3K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAGBTC
|68K
|XAGBTC.stp
|21K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1 578.65 USD
Pior negociação: -1 626 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 13
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +701.76 USD
Máxima perda consecutiva: -6 643.06 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "NCESC-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
NCESC-Live
|7.00 × 73
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
50 USD por mês
3 269%
2
846
USD
USD
85K
USD
USD
38
34%
2 473
59%
46%
1.50
35.22
USD
USD
36%
1:100