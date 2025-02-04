SinaisSeções
Zhao Ke

Fpg002

Zhao Ke
Confiabilidade
59 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 48 USD por mês
crescimento desde 2024 72%
FortunePrimeGlobal-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
7 461
Negociações com lucro:
5 845 (78.34%)
Negociações com perda:
1 616 (21.66%)
Melhor negociação:
820.00 USD
Pior negociação:
-566.05 USD
Lucro bruto:
51 156.18 USD (619 500 pips)
Perda bruta:
-40 077.49 USD (544 811 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
40 (96.94 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 891.93 USD (15)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
26.87%
Depósito máximo carregado:
6.16%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
14
Tempo médio de espera:
51 minutos
Fator de recuperação:
3.16
Negociações longas:
4 111 (55.10%)
Negociações curtas:
3 350 (44.90%)
Fator de lucro:
1.28
Valor esperado:
1.48 USD
Lucro médio:
8.75 USD
Perda média:
-24.80 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-627.90 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 922.63 USD (9)
Crescimento mensal:
2.55%
Previsão anual:
30.50%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
3 507.69 USD (11.20%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
15.70% (3 507.69 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.67% (1 426.30 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD-P 6254
EURAUD-P 133
GBPJPY-P 104
EURJPY-P 74
USDJPY-P 73
EURUSD-P 67
GBPAUD-P 61
NZDJPY-P 54
GBPCAD-P 49
CADJPY-P 48
AUDJPY-P 48
GBPNZD-P 47
EURCAD-P 47
CHFJPY-P 44
GBPUSD-P 38
AUDCHF-P 38
USDCHF-P 35
EURNZD-P 30
NZDCAD-P 29
NZDUSD-P 27
NZDCHF-P 26
GBPCHF-P 26
USDCAD-P 23
AUDUSD-P 22
AUDNZD-P 17
AUDCAD-P 16
EURGBP-P 13
EURCHF-P 10
CADCHF-P 7
XAGUSD-P 1
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD-P 7.3K
EURAUD-P 416
GBPJPY-P 237
EURJPY-P 220
USDJPY-P 258
EURUSD-P 825
GBPAUD-P 143
NZDJPY-P 100
GBPCAD-P 97
CADJPY-P 84
AUDJPY-P 111
GBPNZD-P 118
EURCAD-P 109
CHFJPY-P 30
GBPUSD-P 121
AUDCHF-P 118
USDCHF-P 89
EURNZD-P 74
NZDCAD-P 61
NZDUSD-P 66
NZDCHF-P 57
GBPCHF-P 99
USDCAD-P 88
AUDUSD-P 48
AUDNZD-P 16
AUDCAD-P 35
EURGBP-P 30
EURCHF-P 44
CADCHF-P 41
XAGUSD-P 19
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD-P 75K
EURAUD-P -3.8K
GBPJPY-P 1.2K
EURJPY-P 1K
USDJPY-P -351
EURUSD-P 2.7K
GBPAUD-P -549
NZDJPY-P 298
GBPCAD-P -1.4K
CADJPY-P 636
AUDJPY-P 72
GBPNZD-P -53
EURCAD-P 234
CHFJPY-P -2.3K
GBPUSD-P 1.2K
AUDCHF-P -3.1K
USDCHF-P -237
EURNZD-P 522
NZDCAD-P 428
NZDUSD-P 505
NZDCHF-P -251
GBPCHF-P 708
USDCAD-P 771
AUDUSD-P 428
AUDNZD-P 135
AUDCAD-P 410
EURGBP-P 217
EURCHF-P 318
CADCHF-P 322
XAGUSD-P 27
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +820.00 USD
Pior negociação: -566 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 15
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +96.94 USD
Máxima perda consecutiva: -627.90 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FortunePrimeGlobal-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

全货币+黄金 半自动，最低跟随5000,0.01
2025.12.05 16:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 01:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 00:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 01:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 18:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 15:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 03:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.14 17:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.14 10:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 16:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.30 11:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.21 06:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 15:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.10 23:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.01 14:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.01 01:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.30 14:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.30 12:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.30 00:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.27 18:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
