Surya Diansyah

InvestZone2

Surya Diansyah
0 comentários
8 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -9%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
61
Negociações com lucro:
21 (34.42%)
Negociações com perda:
40 (65.57%)
Melhor negociação:
199.00 USD
Pior negociação:
-106.12 USD
Lucro bruto:
2 964.27 USD (68 782 pips)
Perda bruta:
-3 463.35 USD (78 590 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (591.28 USD)
Máximo lucro consecutivo:
595.86 USD (3)
Índice de Sharpe:
-0.06
Atividade de negociação:
71.85%
Depósito máximo carregado:
10.39%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
-0.46
Negociações longas:
43 (70.49%)
Negociações curtas:
18 (29.51%)
Fator de lucro:
0.86
Valor esperado:
-8.18 USD
Lucro médio:
141.16 USD
Perda média:
-86.58 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-566.54 USD)
Máxima perda consecutiva:
-566.54 USD (8)
Crescimento mensal:
-3.50%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
717.54 USD
Máximo:
1 075.46 USD (20.07%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
20.07% (1 075.46 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.51% (109.02 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 49
EURJPY 3
AUDJPY 2
CADJPY 2
NZDJPY 2
GBPJPY 1
CHFJPY 1
USDJPY 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD -351
EURJPY -64
AUDJPY 34
CADJPY -150
NZDJPY 135
GBPJPY -95
CHFJPY 85
USDJPY -93
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -7.8K
EURJPY -1K
AUDJPY 0
CADJPY -2K
NZDJPY 2K
GBPJPY -1K
CHFJPY 1K
USDJPY -1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +199.00 USD
Pior negociação: -106 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +591.28 USD
Máxima perda consecutiva: -566.54 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

No MC Strategy!!! 

InvestZone 2nd Account

Each position always have SL & TP

Risk Reward ratio min = 1:1 and max = 1:3

Please use proportional lot based on this signal balance.


Sem comentários
2025.12.03 16:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
