Moedas / WHG
WHG: Westwood Holdings Group Inc
16.76 USD 0.02 (0.12%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do WHG para hoje mudou para -0.12%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 16.76 e o mais alto foi 16.76.
Veja a dinâmica do par de moedas Westwood Holdings Group Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
WHG Notícias
- Earnings call transcript: Westwood Holdings Q2 2025 sees steady revenue, EPS rise
- Westwood Holdings Q2 2025 slides: profit doubles despite negative flows
- Westwood Holdings Stock: Profitability Improving But Stock Not Cheap (NYSE:WHG)
- Perspectives On Micro- And Small-Cap Markets
- Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) Q4 2024 Earnings Conference Call Transcript
Faixa diária
16.76 16.76
Faixa anual
13.49 18.94
- Fechamento anterior
- 16.78
- Open
- 16.76
- Bid
- 16.76
- Ask
- 17.06
- Low
- 16.76
- High
- 16.76
- Volume
- 1
- Mudança diária
- -0.12%
- Mudança mensal
- -2.39%
- Mudança de 6 meses
- 3.46%
- Mudança anual
- 18.19%
