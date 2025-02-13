Devises / WHG
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
WHG: Westwood Holdings Group Inc
17.49 USD 0.30 (1.75%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de WHG a changé de 1.75% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 16.71 et à un maximum de 17.50.
Suivez la dynamique Westwood Holdings Group Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WHG Nouvelles
- Earnings call transcript: Westwood Holdings Q2 2025 sees steady revenue, EPS rise
- Westwood Holdings Q2 2025 slides: profit doubles despite negative flows
- Westwood Holdings Stock: Profitability Improving But Stock Not Cheap (NYSE:WHG)
- Perspectives On Micro- And Small-Cap Markets
- Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) Q4 2024 Earnings Conference Call Transcript
Range quotidien
16.71 17.50
Range Annuel
13.49 18.94
- Clôture Précédente
- 17.19
- Ouverture
- 16.71
- Bid
- 17.49
- Ask
- 17.79
- Plus Bas
- 16.71
- Plus Haut
- 17.50
- Volume
- 29
- Changement quotidien
- 1.75%
- Changement Mensuel
- 1.86%
- Changement à 6 Mois
- 7.96%
- Changement Annuel
- 23.34%
20 septembre, samedi