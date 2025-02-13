Valute / WHG
WHG: Westwood Holdings Group Inc
17.49 USD 0.30 (1.75%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio WHG ha avuto una variazione del 1.75% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 16.71 e ad un massimo di 17.50.
Segui le dinamiche di Westwood Holdings Group Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
16.71 17.50
Intervallo Annuale
13.49 18.94
- Chiusura Precedente
- 17.19
- Apertura
- 16.71
- Bid
- 17.49
- Ask
- 17.79
- Minimo
- 16.71
- Massimo
- 17.50
- Volume
- 29
- Variazione giornaliera
- 1.75%
- Variazione Mensile
- 1.86%
- Variazione Semestrale
- 7.96%
- Variazione Annuale
- 23.34%
21 settembre, domenica