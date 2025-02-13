货币 / WHG
WHG: Westwood Holdings Group Inc
17.04 USD 0.04 (0.23%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日WHG汇率已更改-0.23%。当日，交易品种以低点16.94和高点17.13进行交易。
关注Westwood Holdings Group Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
WHG新闻
日范围
16.94 17.13
年范围
13.49 18.94
- 前一天收盘价
- 17.08
- 开盘价
- 17.00
- 卖价
- 17.04
- 买价
- 17.34
- 最低价
- 16.94
- 最高价
- 17.13
- 交易量
- 18
- 日变化
- -0.23%
- 月变化
- -0.76%
- 6个月变化
- 5.19%
- 年变化
- 20.17%
