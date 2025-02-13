Валюты / WHG
WHG: Westwood Holdings Group Inc
17.08 USD 0.14 (0.81%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс WHG за сегодня изменился на -0.81%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.97, а максимальная — 17.08.
Следите за динамикой Westwood Holdings Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости WHG
- Earnings call transcript: Westwood Holdings Q2 2025 sees steady revenue, EPS rise
- Westwood Holdings Q2 2025 slides: profit doubles despite negative flows
- Westwood Holdings Stock: Profitability Improving But Stock Not Cheap (NYSE:WHG)
- Perspectives On Micro- And Small-Cap Markets
- Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) Q4 2024 Earnings Conference Call Transcript
Дневной диапазон
16.97 17.08
Годовой диапазон
13.49 18.94
- Предыдущее закрытие
- 17.22
- Open
- 16.97
- Bid
- 17.08
- Ask
- 17.38
- Low
- 16.97
- High
- 17.08
- Объем
- 14
- Дневное изменение
- -0.81%
- Месячное изменение
- -0.52%
- 6-месячное изменение
- 5.43%
- Годовое изменение
- 20.45%
