通貨 / WHG
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
WHG: Westwood Holdings Group Inc
17.19 USD 0.41 (2.44%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
WHGの今日の為替レートは、2.44%変化しました。日中、通貨は1あたり16.76の安値と17.19の高値で取引されました。
Westwood Holdings Group Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WHG News
- Earnings call transcript: Westwood Holdings Q2 2025 sees steady revenue, EPS rise
- Westwood Holdings Q2 2025 slides: profit doubles despite negative flows
- Westwood Holdings Stock: Profitability Improving But Stock Not Cheap (NYSE:WHG)
- Perspectives On Micro- And Small-Cap Markets
- Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) Q4 2024 Earnings Conference Call Transcript
1日のレンジ
16.76 17.19
1年のレンジ
13.49 18.94
- 以前の終値
- 16.78
- 始値
- 16.76
- 買値
- 17.19
- 買値
- 17.49
- 安値
- 16.76
- 高値
- 17.19
- 出来高
- 8
- 1日の変化
- 2.44%
- 1ヶ月の変化
- 0.12%
- 6ヶ月の変化
- 6.11%
- 1年の変化
- 21.23%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K