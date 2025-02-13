Währungen / WHG
WHG: Westwood Holdings Group Inc
17.19 USD 0.41 (2.44%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von WHG hat sich für heute um 2.44% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 16.76 bis zu einem Hoch von 17.19 gehandelt.
Verfolgen Sie die Westwood Holdings Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
16.76 17.19
Jahresspanne
13.49 18.94
- Vorheriger Schlusskurs
- 16.78
- Eröffnung
- 16.76
- Bid
- 17.19
- Ask
- 17.49
- Tief
- 16.76
- Hoch
- 17.19
- Volumen
- 8
- Tagesänderung
- 2.44%
- Monatsänderung
- 0.12%
- 6-Monatsänderung
- 6.11%
- Jahresänderung
- 21.23%
