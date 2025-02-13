시세섹션
통화 / WHG
주식로 돌아가기

WHG: Westwood Holdings Group Inc

17.49 USD 0.30 (1.75%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

WHG 환율이 오늘 1.75%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 16.71이고 고가는 17.50이었습니다.

Westwood Holdings Group Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

WHG News

일일 변동 비율
16.71 17.50
년간 변동
13.49 18.94
이전 종가
17.19
시가
16.71
Bid
17.49
Ask
17.79
저가
16.71
고가
17.50
볼륨
29
일일 변동
1.75%
월 변동
1.86%
6개월 변동
7.96%
년간 변동율
23.34%
20 9월, 토요일