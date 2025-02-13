통화 / WHG
WHG: Westwood Holdings Group Inc
17.49 USD 0.30 (1.75%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
WHG 환율이 오늘 1.75%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 16.71이고 고가는 17.50이었습니다.
Westwood Holdings Group Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WHG News
- Earnings call transcript: Westwood Holdings Q2 2025 sees steady revenue, EPS rise
- Westwood Holdings Q2 2025 slides: profit doubles despite negative flows
- Westwood Holdings Stock: Profitability Improving But Stock Not Cheap (NYSE:WHG)
- Perspectives On Micro- And Small-Cap Markets
- Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) Q4 2024 Earnings Conference Call Transcript
일일 변동 비율
16.71 17.50
년간 변동
13.49 18.94
- 이전 종가
- 17.19
- 시가
- 16.71
- Bid
- 17.49
- Ask
- 17.79
- 저가
- 16.71
- 고가
- 17.50
- 볼륨
- 29
- 일일 변동
- 1.75%
- 월 변동
- 1.86%
- 6개월 변동
- 7.96%
- 년간 변동율
- 23.34%
20 9월, 토요일