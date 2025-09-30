- Visão do mercado
VNO-PO: Vornado Realty Trust 4.45% Series O Cumulative Redeemable Prefe
A taxa do VNO-PO para hoje mudou para -2.36%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 14.86 e o mais alto foi 15.39.
Veja a dinâmica do par de moedas Vornado Realty Trust 4.45% Series O Cumulative Redeemable Prefe. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de VNO-PO hoje?
Hoje Vornado Realty Trust 4.45% Series O Cumulative Redeemable Prefe (VNO-PO) está avaliado em 14.87. O instrumento é negociado dentro de -2.36%, o fechamento de ontem foi 15.23, e o volume de negociação atingiu 41. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de VNO-PO em tempo real.
As ações de Vornado Realty Trust 4.45% Series O Cumulative Redeemable Prefe pagam dividendos?
Atualmente Vornado Realty Trust 4.45% Series O Cumulative Redeemable Prefe está avaliado em 14.87. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 3.34% e USD. Monitore os movimentos de VNO-PO no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de VNO-PO?
Você pode comprar ações de Vornado Realty Trust 4.45% Series O Cumulative Redeemable Prefe (VNO-PO) pelo preço atual 14.87. Ordens geralmente são executadas perto de 14.87 ou 15.17, enquanto 41 e -3.25% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de VNO-PO no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de VNO-PO?
Investir em Vornado Realty Trust 4.45% Series O Cumulative Redeemable Prefe envolve considerar a faixa anual 13.76 - 16.25 e o preço atual 14.87. Muitos comparam 1.78% e 3.34% antes de enviar ordens em 14.87 ou 15.17. Estude as mudanças diárias de preço de VNO-PO no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações VORNADO REALTY TRUST?
O maior preço de VORNADO REALTY TRUST (VNO-PO) no último ano foi 16.25. As ações oscilaram bastante dentro de 13.76 - 16.25, e a comparação com 15.23 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Vornado Realty Trust 4.45% Series O Cumulative Redeemable Prefe no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações VORNADO REALTY TRUST?
O menor preço de VORNADO REALTY TRUST (VNO-PO) no ano foi 13.76. A comparação com o preço atual 14.87 e 13.76 - 16.25 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de VNO-PO em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de VNO-PO?
No passado Vornado Realty Trust 4.45% Series O Cumulative Redeemable Prefe passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 15.23 e 3.34% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 15.23
- Open
- 15.37
- Bid
- 14.87
- Ask
- 15.17
- Low
- 14.86
- High
- 15.39
- Volume
- 41
- Mudança diária
- -2.36%
- Mudança mensal
- 1.78%
- Mudança de 6 meses
- 3.34%
- Mudança anual
- 3.34%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4