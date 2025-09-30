CotaçõesSeções
VNO-PO: Vornado Realty Trust 4.45% Series O Cumulative Redeemable Prefe

14.87 USD 0.36 (2.36%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do VNO-PO para hoje mudou para -2.36%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 14.86 e o mais alto foi 15.39.

Veja a dinâmica do par de moedas Vornado Realty Trust 4.45% Series O Cumulative Redeemable Prefe. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de VNO-PO hoje?

Hoje Vornado Realty Trust 4.45% Series O Cumulative Redeemable Prefe (VNO-PO) está avaliado em 14.87. O instrumento é negociado dentro de -2.36%, o fechamento de ontem foi 15.23, e o volume de negociação atingiu 41. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de VNO-PO em tempo real.

As ações de Vornado Realty Trust 4.45% Series O Cumulative Redeemable Prefe pagam dividendos?

Atualmente Vornado Realty Trust 4.45% Series O Cumulative Redeemable Prefe está avaliado em 14.87. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 3.34% e USD. Monitore os movimentos de VNO-PO no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de VNO-PO?

Você pode comprar ações de Vornado Realty Trust 4.45% Series O Cumulative Redeemable Prefe (VNO-PO) pelo preço atual 14.87. Ordens geralmente são executadas perto de 14.87 ou 15.17, enquanto 41 e -3.25% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de VNO-PO no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de VNO-PO?

Investir em Vornado Realty Trust 4.45% Series O Cumulative Redeemable Prefe envolve considerar a faixa anual 13.76 - 16.25 e o preço atual 14.87. Muitos comparam 1.78% e 3.34% antes de enviar ordens em 14.87 ou 15.17. Estude as mudanças diárias de preço de VNO-PO no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações VORNADO REALTY TRUST?

O maior preço de VORNADO REALTY TRUST (VNO-PO) no último ano foi 16.25. As ações oscilaram bastante dentro de 13.76 - 16.25, e a comparação com 15.23 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Vornado Realty Trust 4.45% Series O Cumulative Redeemable Prefe no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações VORNADO REALTY TRUST?

O menor preço de VORNADO REALTY TRUST (VNO-PO) no ano foi 13.76. A comparação com o preço atual 14.87 e 13.76 - 16.25 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de VNO-PO em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de VNO-PO?

No passado Vornado Realty Trust 4.45% Series O Cumulative Redeemable Prefe passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 15.23 e 3.34% após os eventos corporativos.

Faixa diária
14.86 15.39
Faixa anual
13.76 16.25
Fechamento anterior
15.23
Open
15.37
Bid
14.87
Ask
15.17
Low
14.86
High
15.39
Volume
41
Mudança diária
-2.36%
Mudança mensal
1.78%
Mudança de 6 meses
3.34%
Mudança anual
3.34%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4