VNO-PO: Vornado Realty Trust 4.45% Series O Cumulative Redeemable Prefe
Il tasso di cambio VNO-PO ha avuto una variazione del -2.36% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 14.86 e ad un massimo di 15.39.
Segui le dinamiche di Vornado Realty Trust 4.45% Series O Cumulative Redeemable Prefe. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni VNO-PO oggi?
Oggi le azioni Vornado Realty Trust 4.45% Series O Cumulative Redeemable Prefe sono prezzate a 14.87. Viene scambiato all'interno di -2.36%, la chiusura di ieri è stata 15.23 e il volume degli scambi ha raggiunto 41. Il grafico dei prezzi in tempo reale di VNO-PO mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Vornado Realty Trust 4.45% Series O Cumulative Redeemable Prefe pagano dividendi?
Vornado Realty Trust 4.45% Series O Cumulative Redeemable Prefe è attualmente valutato a 14.87. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 3.34% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di VNO-PO.
Come acquistare azioni VNO-PO?
Puoi acquistare azioni Vornado Realty Trust 4.45% Series O Cumulative Redeemable Prefe al prezzo attuale di 14.87. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 14.87 o 15.17, mentre 41 e -3.25% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di VNO-PO sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni VNO-PO?
Investire in Vornado Realty Trust 4.45% Series O Cumulative Redeemable Prefe implica considerare l'intervallo annuale 13.76 - 16.25 e il prezzo attuale 14.87. Molti confrontano 1.78% e 3.34% prima di effettuare ordini su 14.87 o 15.17. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di VNO-PO con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni VORNADO REALTY TRUST?
Il prezzo massimo di VORNADO REALTY TRUST nell'ultimo anno è stato 16.25. All'interno di 13.76 - 16.25, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 15.23 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Vornado Realty Trust 4.45% Series O Cumulative Redeemable Prefe utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni VORNADO REALTY TRUST?
Il prezzo più basso di VORNADO REALTY TRUST (VNO-PO) nel corso dell'anno è stato 13.76. Confrontandolo con gli attuali 14.87 e 13.76 - 16.25 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda VNO-PO muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di VNO-PO?
Vornado Realty Trust 4.45% Series O Cumulative Redeemable Prefe ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 15.23 e 3.34%.
- Chiusura Precedente
- 15.23
- Apertura
- 15.37
- Bid
- 14.87
- Ask
- 15.17
- Minimo
- 14.86
- Massimo
- 15.39
- Volume
- 41
- Variazione giornaliera
- -2.36%
- Variazione Mensile
- 1.78%
- Variazione Semestrale
- 3.34%
- Variazione Annuale
- 3.34%
