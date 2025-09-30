QuotazioniSezioni
VNO-PO: Vornado Realty Trust 4.45% Series O Cumulative Redeemable Prefe

14.87 USD 0.36 (2.36%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio VNO-PO ha avuto una variazione del -2.36% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 14.86 e ad un massimo di 15.39.

Segui le dinamiche di Vornado Realty Trust 4.45% Series O Cumulative Redeemable Prefe. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni VNO-PO oggi?

Oggi le azioni Vornado Realty Trust 4.45% Series O Cumulative Redeemable Prefe sono prezzate a 14.87. Viene scambiato all'interno di -2.36%, la chiusura di ieri è stata 15.23 e il volume degli scambi ha raggiunto 41. Il grafico dei prezzi in tempo reale di VNO-PO mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Vornado Realty Trust 4.45% Series O Cumulative Redeemable Prefe pagano dividendi?

Vornado Realty Trust 4.45% Series O Cumulative Redeemable Prefe è attualmente valutato a 14.87. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 3.34% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di VNO-PO.

Come acquistare azioni VNO-PO?

Puoi acquistare azioni Vornado Realty Trust 4.45% Series O Cumulative Redeemable Prefe al prezzo attuale di 14.87. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 14.87 o 15.17, mentre 41 e -3.25% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di VNO-PO sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni VNO-PO?

Investire in Vornado Realty Trust 4.45% Series O Cumulative Redeemable Prefe implica considerare l'intervallo annuale 13.76 - 16.25 e il prezzo attuale 14.87. Molti confrontano 1.78% e 3.34% prima di effettuare ordini su 14.87 o 15.17. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di VNO-PO con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni VORNADO REALTY TRUST?

Il prezzo massimo di VORNADO REALTY TRUST nell'ultimo anno è stato 16.25. All'interno di 13.76 - 16.25, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 15.23 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Vornado Realty Trust 4.45% Series O Cumulative Redeemable Prefe utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni VORNADO REALTY TRUST?

Il prezzo più basso di VORNADO REALTY TRUST (VNO-PO) nel corso dell'anno è stato 13.76. Confrontandolo con gli attuali 14.87 e 13.76 - 16.25 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda VNO-PO muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di VNO-PO?

Vornado Realty Trust 4.45% Series O Cumulative Redeemable Prefe ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 15.23 e 3.34%.

Intervallo Giornaliero
14.86 15.39
Intervallo Annuale
13.76 16.25
Chiusura Precedente
15.23
Apertura
15.37
Bid
14.87
Ask
15.17
Minimo
14.86
Massimo
15.39
Volume
41
Variazione giornaliera
-2.36%
Variazione Mensile
1.78%
Variazione Semestrale
3.34%
Variazione Annuale
3.34%
