Der Wechselkurs von VNO-PO hat sich für heute um -2.36% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 14.86 bis zu einem Hoch von 15.39 gehandelt.

Verfolgen Sie die Vornado Realty Trust 4.45% Series O Cumulative Redeemable Prefe-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.