KurseKategorien
Währungen / VNO-PO
Zurück zum Aktien

VNO-PO: Vornado Realty Trust 4.45% Series O Cumulative Redeemable Prefe

14.87 USD 0.36 (2.36%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von VNO-PO hat sich für heute um -2.36% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 14.86 bis zu einem Hoch von 15.39 gehandelt.

Verfolgen Sie die Vornado Realty Trust 4.45% Series O Cumulative Redeemable Prefe-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von VNO-PO heute?

Die Aktie von Vornado Realty Trust 4.45% Series O Cumulative Redeemable Prefe (VNO-PO) notiert heute bei 14.87. Sie wird innerhalb einer Spanne von -2.36% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 15.23 und das Handelsvolumen erreichte 41. Das Live-Chart von VNO-PO zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie VNO-PO Dividenden?

Vornado Realty Trust 4.45% Series O Cumulative Redeemable Prefe wird derzeit mit 14.87 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 3.34% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von VNO-PO zu verfolgen.

Wie kaufe ich VNO-PO-Aktien?

Sie können Aktien von Vornado Realty Trust 4.45% Series O Cumulative Redeemable Prefe (VNO-PO) zum aktuellen Kurs von 14.87 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 14.87 oder 15.17 platziert, während 41 und -3.25% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von VNO-PO auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in VNO-PO-Aktien?

Bei einer Investition in Vornado Realty Trust 4.45% Series O Cumulative Redeemable Prefe müssen die jährliche Spanne 13.76 - 16.25 und der aktuelle Kurs 14.87 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.78% und 3.34%, bevor sie Orders zu 14.87 oder 15.17 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von VNO-PO.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von VORNADO REALTY TRUST?

Der höchste Kurs von VORNADO REALTY TRUST (VNO-PO) im vergangenen Jahr lag bei 16.25. Innerhalb von 13.76 - 16.25 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 15.23 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Vornado Realty Trust 4.45% Series O Cumulative Redeemable Prefe mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von VORNADO REALTY TRUST?

Der niedrigste Kurs von VORNADO REALTY TRUST (VNO-PO) im Laufe des Jahres betrug 13.76. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 14.87 und der Spanne 13.76 - 16.25 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von VNO-PO live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von VNO-PO statt?

Vornado Realty Trust 4.45% Series O Cumulative Redeemable Prefe hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 15.23 und 3.34% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
14.86 15.39
Jahresspanne
13.76 16.25
Vorheriger Schlusskurs
15.23
Eröffnung
15.37
Bid
14.87
Ask
15.17
Tief
14.86
Hoch
15.39
Volumen
41
Tagesänderung
-2.36%
Monatsänderung
1.78%
6-Monatsänderung
3.34%
Jahresänderung
3.34%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4