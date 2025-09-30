- Übersicht
VNO-PO: Vornado Realty Trust 4.45% Series O Cumulative Redeemable Prefe
Der Wechselkurs von VNO-PO hat sich für heute um -2.36% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 14.86 bis zu einem Hoch von 15.39 gehandelt.
Verfolgen Sie die Vornado Realty Trust 4.45% Series O Cumulative Redeemable Prefe-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von VNO-PO heute?
Die Aktie von Vornado Realty Trust 4.45% Series O Cumulative Redeemable Prefe (VNO-PO) notiert heute bei 14.87. Sie wird innerhalb einer Spanne von -2.36% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 15.23 und das Handelsvolumen erreichte 41. Das Live-Chart von VNO-PO zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie VNO-PO Dividenden?
Vornado Realty Trust 4.45% Series O Cumulative Redeemable Prefe wird derzeit mit 14.87 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 3.34% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von VNO-PO zu verfolgen.
Wie kaufe ich VNO-PO-Aktien?
Sie können Aktien von Vornado Realty Trust 4.45% Series O Cumulative Redeemable Prefe (VNO-PO) zum aktuellen Kurs von 14.87 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 14.87 oder 15.17 platziert, während 41 und -3.25% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von VNO-PO auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in VNO-PO-Aktien?
Bei einer Investition in Vornado Realty Trust 4.45% Series O Cumulative Redeemable Prefe müssen die jährliche Spanne 13.76 - 16.25 und der aktuelle Kurs 14.87 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.78% und 3.34%, bevor sie Orders zu 14.87 oder 15.17 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von VNO-PO.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von VORNADO REALTY TRUST?
Der höchste Kurs von VORNADO REALTY TRUST (VNO-PO) im vergangenen Jahr lag bei 16.25. Innerhalb von 13.76 - 16.25 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 15.23 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Vornado Realty Trust 4.45% Series O Cumulative Redeemable Prefe mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von VORNADO REALTY TRUST?
Der niedrigste Kurs von VORNADO REALTY TRUST (VNO-PO) im Laufe des Jahres betrug 13.76. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 14.87 und der Spanne 13.76 - 16.25 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von VNO-PO live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von VNO-PO statt?
Vornado Realty Trust 4.45% Series O Cumulative Redeemable Prefe hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 15.23 und 3.34% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 15.23
- Eröffnung
- 15.37
- Bid
- 14.87
- Ask
- 15.17
- Tief
- 14.86
- Hoch
- 15.39
- Volumen
- 41
- Tagesänderung
- -2.36%
- Monatsänderung
- 1.78%
- 6-Monatsänderung
- 3.34%
- Jahresänderung
- 3.34%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4