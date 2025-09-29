КотировкиРазделы
VNO-PO: Vornado Realty Trust 4.45% Series O Cumulative Redeemable Prefe

14.87 USD 0.36 (2.36%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс VNO-PO за сегодня изменился на -2.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.86, а максимальная — 15.39.

Следите за динамикой Vornado Realty Trust 4.45% Series O Cumulative Redeemable Prefe. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций VNO-PO сегодня?

Vornado Realty Trust 4.45% Series O Cumulative Redeemable Prefe (VNO-PO) сегодня оценивается на уровне 14.87. Инструмент торгуется в пределах -2.36%, вчерашнее закрытие составило 15.23, а торговый объем достиг 41. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VNO-PO в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Vornado Realty Trust 4.45% Series O Cumulative Redeemable Prefe?

Vornado Realty Trust 4.45% Series O Cumulative Redeemable Prefe в настоящее время оценивается в 14.87. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.34% и USD. Отслеживайте движения VNO-PO на графике в реальном времени.

Как купить акции VNO-PO?

Вы можете купить акции Vornado Realty Trust 4.45% Series O Cumulative Redeemable Prefe (VNO-PO) по текущей цене 14.87. Ордера обычно размещаются около 14.87 или 15.17, тогда как 41 и -3.25% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VNO-PO на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции VNO-PO?

Инвестирование в Vornado Realty Trust 4.45% Series O Cumulative Redeemable Prefe предполагает учет годового диапазона 13.76 - 16.25 и текущей цены 14.87. Многие сравнивают 1.78% и 3.34% перед размещением ордеров на 14.87 или 15.17. Изучайте ежедневные изменения цены VNO-PO на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции VORNADO REALTY TRUST?

Самая высокая цена VORNADO REALTY TRUST (VNO-PO) за последний год составила 16.25. Акции заметно колебались в пределах 13.76 - 16.25, сравнение с 15.23 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Vornado Realty Trust 4.45% Series O Cumulative Redeemable Prefe на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции VORNADO REALTY TRUST?

Самая низкая цена VORNADO REALTY TRUST (VNO-PO) за год составила 13.76. Сравнение с текущими 14.87 и 13.76 - 16.25 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VNO-PO во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций VNO-PO?

В прошлом Vornado Realty Trust 4.45% Series O Cumulative Redeemable Prefe проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 15.23 и 3.34% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
14.86 15.39
Годовой диапазон
13.76 16.25
Предыдущее закрытие
15.23
Open
15.37
Bid
14.87
Ask
15.17
Low
14.86
High
15.39
Объем
41
Дневное изменение
-2.36%
Месячное изменение
1.78%
6-месячное изменение
3.34%
Годовое изменение
3.34%
