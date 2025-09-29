クォートセクション
通貨 / VNO-PO
株に戻る

VNO-PO: Vornado Realty Trust 4.45% Series O Cumulative Redeemable Prefe

14.87 USD 0.36 (2.36%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

VNO-POの今日の為替レートは、-2.36%変化しました。日中、通貨は1あたり14.86の安値と15.39の高値で取引されました。

Vornado Realty Trust 4.45% Series O Cumulative Redeemable Prefeダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

VNO-PO株の現在の価格は？

Vornado Realty Trust 4.45% Series O Cumulative Redeemable Prefeの株価は本日14.87です。-2.36%内で取引され、前日の終値は15.23、取引量は41に達しました。VNO-POのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Vornado Realty Trust 4.45% Series O Cumulative Redeemable Prefeの株は配当を出しますか？

Vornado Realty Trust 4.45% Series O Cumulative Redeemable Prefeの現在の価格は14.87です。配当方針は会社によりますが、投資家は3.34%やUSDにも注目します。VNO-POの動きはライブチャートで確認できます。

VNO-PO株を買う方法は？

Vornado Realty Trust 4.45% Series O Cumulative Redeemable Prefeの株は現在14.87で購入可能です。注文は通常14.87または15.17付近で行われ、41や-3.25%が市場の動きを示します。VNO-POの最新情報はライブチャートで確認できます。

VNO-PO株に投資する方法は？

Vornado Realty Trust 4.45% Series O Cumulative Redeemable Prefeへの投資では、年間の値幅13.76 - 16.25と現在の14.87を考慮します。注文は多くの場合14.87や15.17で行われる前に、1.78%や3.34%と比較されます。VNO-POの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

VORNADO REALTY TRUSTの株の最高値は？

VORNADO REALTY TRUSTの過去1年の最高値は16.25でした。13.76 - 16.25内で株価は大きく変動し、15.23と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Vornado Realty Trust 4.45% Series O Cumulative Redeemable Prefeのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

VORNADO REALTY TRUSTの株の最低値は？

VORNADO REALTY TRUST(VNO-PO)の年間最安値は13.76でした。現在の14.87や13.76 - 16.25と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。VNO-POの動きはライブチャートで確認できます。

VNO-POの株式分割はいつ行われましたか？

Vornado Realty Trust 4.45% Series O Cumulative Redeemable Prefeは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、15.23、3.34%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
14.86 15.39
1年のレンジ
13.76 16.25
以前の終値
15.23
始値
15.37
買値
14.87
買値
15.17
安値
14.86
高値
15.39
出来高
41
1日の変化
-2.36%
1ヶ月の変化
1.78%
6ヶ月の変化
3.34%
1年の変化
3.34%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待