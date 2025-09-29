- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
VNO-PO: Vornado Realty Trust 4.45% Series O Cumulative Redeemable Prefe
VNO-POの今日の為替レートは、-2.36%変化しました。日中、通貨は1あたり14.86の安値と15.39の高値で取引されました。
Vornado Realty Trust 4.45% Series O Cumulative Redeemable Prefeダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
VNO-PO株の現在の価格は？
Vornado Realty Trust 4.45% Series O Cumulative Redeemable Prefeの株価は本日14.87です。-2.36%内で取引され、前日の終値は15.23、取引量は41に達しました。VNO-POのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Vornado Realty Trust 4.45% Series O Cumulative Redeemable Prefeの株は配当を出しますか？
Vornado Realty Trust 4.45% Series O Cumulative Redeemable Prefeの現在の価格は14.87です。配当方針は会社によりますが、投資家は3.34%やUSDにも注目します。VNO-POの動きはライブチャートで確認できます。
VNO-PO株を買う方法は？
Vornado Realty Trust 4.45% Series O Cumulative Redeemable Prefeの株は現在14.87で購入可能です。注文は通常14.87または15.17付近で行われ、41や-3.25%が市場の動きを示します。VNO-POの最新情報はライブチャートで確認できます。
VNO-PO株に投資する方法は？
Vornado Realty Trust 4.45% Series O Cumulative Redeemable Prefeへの投資では、年間の値幅13.76 - 16.25と現在の14.87を考慮します。注文は多くの場合14.87や15.17で行われる前に、1.78%や3.34%と比較されます。VNO-POの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
VORNADO REALTY TRUSTの株の最高値は？
VORNADO REALTY TRUSTの過去1年の最高値は16.25でした。13.76 - 16.25内で株価は大きく変動し、15.23と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Vornado Realty Trust 4.45% Series O Cumulative Redeemable Prefeのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
VORNADO REALTY TRUSTの株の最低値は？
VORNADO REALTY TRUST(VNO-PO)の年間最安値は13.76でした。現在の14.87や13.76 - 16.25と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。VNO-POの動きはライブチャートで確認できます。
VNO-POの株式分割はいつ行われましたか？
Vornado Realty Trust 4.45% Series O Cumulative Redeemable Prefeは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、15.23、3.34%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 15.23
- 始値
- 15.37
- 買値
- 14.87
- 買値
- 15.17
- 安値
- 14.86
- 高値
- 15.39
- 出来高
- 41
- 1日の変化
- -2.36%
- 1ヶ月の変化
- 1.78%
- 6ヶ月の変化
- 3.34%
- 1年の変化
- 3.34%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前