TARS: Tarsus Pharmaceuticals Inc
53.10 USD 1.41 (2.73%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do TARS para hoje mudou para 2.73%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 51.57 e o mais alto foi 53.15.
Veja a dinâmica do par de moedas Tarsus Pharmaceuticals Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
51.57 53.15
Faixa anual
31.66 59.76
- Fechamento anterior
- 51.69
- Open
- 51.69
- Bid
- 53.10
- Ask
- 53.40
- Low
- 51.57
- High
- 53.15
- Volume
- 287
- Mudança diária
- 2.73%
- Mudança mensal
- -9.22%
- Mudança de 6 meses
- 4.12%
- Mudança anual
- 63.64%
