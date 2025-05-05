통화 / TARS
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
TARS: Tarsus Pharmaceuticals Inc
55.00 USD 0.98 (1.81%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
TARS 환율이 오늘 1.81%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 54.40이고 고가는 56.21이었습니다.
Tarsus Pharmaceuticals Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TARS News
- Tarsus Pharmaceuticals stock hits 52-week high at 58.99 USD
- Tarsus Pharmaceuticals stock hits 52-week high at 57.31 USD
- Earnings call transcript: Tarsus Pharmaceuticals Q2 2025 sees revenue beat
- Top 2 Health Care Stocks That May Fall Off A Cliff In August - Premier (NASDAQ:PINC), Enerflex (NYSE:EFXT)
- Macquarie Healthcare Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:DLHIX)
- This Eye Treatment Stock Sees Sales Spike 152% As Biotech Leaders Shine
- Lyme Disease Is Spiking. This Biotech Nears A Treatment And A Buy Point.
- Medical, Gold, Aerospace Stocks Join Best Stocks Lists: Check Out IBD 50, The Big Cap 20, Stock Spotlight And Others
- Tarsus earnings missed by $0.10, revenue topped estimates
- Tarsus Pharmaceuticals, Inc. (TARS) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Tarsus Q1 2025 slides: XDEMVY sales surge 217% YoY, expansion plans unveiled
- ClearBridge Small Cap Strategy Q2 2025 Commentary
- Tarsus Pharmaceuticals: Making Big Strides (NASDAQ:TARS)
- XPH: Healthcare Dashboard For July (NYSEARCA:XPH)
- Tarsus Pharmaceuticals CCO sells $765,800 in stock
- Tarsus Pharmaceuticals at Goldman Sachs Conference: Strategic Growth Focus
- Tarsus at Jefferies Conference: Eyeing Growth in Eye Care
- Oppenheimer assumes Tarsus stock at outperform on strong sales
- Tarsus to Participate in Upcoming Investor Conferences
- Tarsus at Stifel Forum: Strategic Growth in Eye Care
- H.C. Wainwright sets $72 target for Tarsus stock with Buy rating
- Tarsus Pharmaceuticals at H.C. Wainwright: Expanding Horizons with Xdemvy
- Palomar Hits Record High, Joins Sector Leaders. Check Out New Names On IBD 50, Stock Spotlight List And More.
- MercadoLibre Just Did Something Amazing: Check Out Who's On The IBD 50, Big Cap 20, Other Premium Stock Lists
일일 변동 비율
54.40 56.21
년간 변동
31.66 59.76
- 이전 종가
- 54.02
- 시가
- 54.57
- Bid
- 55.00
- Ask
- 55.30
- 저가
- 54.40
- 고가
- 56.21
- 볼륨
- 3.655 K
- 일일 변동
- 1.81%
- 월 변동
- -5.97%
- 6개월 변동
- 7.84%
- 년간 변동율
- 69.49%
20 9월, 토요일