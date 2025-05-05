Valute / TARS
TARS: Tarsus Pharmaceuticals Inc
55.00 USD 0.98 (1.81%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio TARS ha avuto una variazione del 1.81% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 54.40 e ad un massimo di 56.21.
Segui le dinamiche di Tarsus Pharmaceuticals Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
TARS News
Intervallo Giornaliero
54.40 56.21
Intervallo Annuale
31.66 59.76
- Chiusura Precedente
- 54.02
- Apertura
- 54.57
- Bid
- 55.00
- Ask
- 55.30
- Minimo
- 54.40
- Massimo
- 56.21
- Volume
- 3.655 K
- Variazione giornaliera
- 1.81%
- Variazione Mensile
- -5.97%
- Variazione Semestrale
- 7.84%
- Variazione Annuale
- 69.49%
20 settembre, sabato