QuotazioniSezioni
Valute / TARS
Tornare a Azioni

TARS: Tarsus Pharmaceuticals Inc

55.00 USD 0.98 (1.81%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio TARS ha avuto una variazione del 1.81% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 54.40 e ad un massimo di 56.21.

Segui le dinamiche di Tarsus Pharmaceuticals Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TARS News

Intervallo Giornaliero
54.40 56.21
Intervallo Annuale
31.66 59.76
Chiusura Precedente
54.02
Apertura
54.57
Bid
55.00
Ask
55.30
Minimo
54.40
Massimo
56.21
Volume
3.655 K
Variazione giornaliera
1.81%
Variazione Mensile
-5.97%
Variazione Semestrale
7.84%
Variazione Annuale
69.49%
20 settembre, sabato